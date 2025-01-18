桃園吃到飽推薦，牛排+自助吧吃到飽的店真的越來越多，位在桃園風禾公園周邊的饗厚牛排-桃園店擁有超高人氣，除了399元就有海鮮、熱炒、比薩、炸物、水果、蛋糕、冰品、飲料吃到飽外，最低+49元就多一客主餐牛排，超過30種多樣化的餐點樣式，絕對能夠符合每個人的口味，營業時間從11點~晚上10點(收客至晚上9點)，中間不打烊，重點是來這裡用餐還不收服務費，這真的很佛心耶，來桃園找朋友就衝來大吃一波啦！！

饗厚牛排-桃園店｜地理位置

饗厚牛排-桃園店的地理位置也很棒，離親子最愛的風禾公園開車只要3分鐘，騎摩托車的朋友，一樓門前就可以停放機車，開車過來可以先在路邊找停車格，或是直接停店家旁邊的正好停停車場、城市車旅停車場，走過來只要一分鐘

饗厚牛排-桃園店｜內用區

餐廳位在二樓，位置非常多，連平日中午都坐滿滿，如果有多人數的聚餐需求，建議提早訂位喔

饗厚牛排-桃園店｜菜單

自助吧一人399元，小朋友依身高計算，90-119cm是199元、120cm-139cm是319元，主餐是額外加購，最便宜的特製牛排一客的加購價只要49元，牛、豬、雞、魚排都有，還有義大利麵可以選，我覺得來饗厚光吃豐富的自助吧就能吃超飽，排餐部分點百元以下的就很划算了

饗厚牛排-桃園店｜自助吧

現煮擔仔麵 關東煮

先帶大家來逛一圈自助吧，連現煮擔仔麵都有，一旁還有一些關東煮配料可以加，兒子一看到王子麵就先煮兩碗，淋上肉燥有夠香的

滷肉飯 咖哩飯

香菇肉燥跟咖哩醬也是小朋友的最愛，肉燥味道不錯，鹹香夠味

中式熱炒

熱炒區根本就是飯店等級的，想吃炒青菜、炒飯、熱炒類通通有，光這邊我不知道夾了幾輪

滷豬腳也太威了，皮好Q

炒蛤蜊越吃越涮嘴

涼拌海鮮

海鮮類也不能錯過，白蝦和九孔鮑是超人氣，白蝦大推，非常新鮮

生菜沙拉

生菜沙拉的食材也很齊全，我自己是把胃留給其他好料啦，哈哈

水果

飯後水果一定要吃，林林總總有11種當季鮮切水果任你挑

炸物 比薩區

炸物區囊括洋蔥圈、烤玉米筍、薯條、雞柳條、雞翅.....，雞翅跟玉米筍很推，比薩也是天天供應4種口味

各式蒸食

蒸食區有包子、饅頭、叉燒包、燒賣，基本的都有

湯品區

湯品區有五種湯品，土魠魚羹可以加進剛燙的麵條，好吃耶~

飲料 冰品區

你所想的到的飲料饗厚都有呢

抹茶控的兒子一眼就看到日式抹茶霜淇淋，霜淇淋口味會隨機更換喔

冰品有冰淇淋跟棒棒冰喔

蛋糕 甜點

甜點櫃很豐富耶，上面還有復古的中華豆花跟愛玉捏

饗厚牛排-桃園店｜菜色分享

特製牛排 49元

這裡的自助吧真的太豐富，牛排反而是配角啦，哈哈，我覺得加49元多一客牛排真的超級划算，特製牛排肉質就很不錯耶

起司牛排 69元

多了起司的點綴讓牛排更滑嫩，厚度也夠，只要加69元就有啦

豬排 49元

什麼?! 豬排為什麼是兩塊，老闆很大方，我有嚇一跳，因為自助吧已經填滿胃的空間，這豬排一上桌我就飽了，豬排肉質必較紮實，煎的微微焦香不錯吃

兒子自製的貢丸肉燥王子麵，他說非常好吃，煮了兩碗~

熱炒類的味道真的很不錯，不輸一般的熱炒店，滷豬腳皮很Q彈，味道也很夠

讓我們連吃兩盤的白蝦，光剝殼就可以知道這個蝦子非常新鮮，海鮮控別錯過

炒蛤蜊也好涮嘴，一顆接一顆吃，微微辣度太開胃了

提拉米蘇跟波士頓派都是我的菜，甜食控的我就算吃飽了還是有別的胃放進這些蛋糕啦

飯後水果不能錯過，橘子好甜

狂嗑抹茶霜淇淋的兒子，連他都覺得饗厚牛排不錯吃耶，如果加點特製牛排等於400多元就能吃到飽，白蝦跟九孔鮑多吃幾盤就回本，而且自助吧的菜色真的很多元，比我家牛排、貴族世家還要划算，還不收服務費，難怪桃園店生意那麼好！！

店家/景點資訊

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