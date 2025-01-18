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去年12月中旬前往苗栗兩處落羽松秘境，當天在苗栗包車前往這兩處欣賞落羽松之美，第一處是位於苗栗縣三灣鄉尖豐路600號的私人落羽松秘境，主人蘇盛全先生很慷慨免費提供大家入園參觀，其實通往這處免費的三灣落羽松莊園秘境的巷道入口十分狹窄，而且巷口是一些賣菜的小攤，外來客首次造訪可能一個不小心就會錯過。

幸好當天是當地人開車，所以一找就找到，巷道寬度僅供單輛車行駛，所以碰到對方來車就得先讓對方過，才能繼續往前開，開車前往的朋友請特別留意，但開車進去不久，就給人一種豁然開朗的開闊感，當然也可從從巷步行進入落羽松林區的起點，大約需要15分鐘單程，來回約30分鐘，不想走路或無法走山路的老弱婦孺朋友，巷子入口處有民間私家車提供接駁服務，每趟僅需50元即可輕鬆抵達。

到達起點後就看見有人引導停車，同時沿途兩側有一些小吃與山產攤， 賣許多當地的特產給觀光客，一路順著山路向上行，沿途先看見的一整排綠油油的椰子樹，還有翠竹與芒草，接著陸續看到滿山遍野的落羽松林，從山上一路栽種到水池中，當天造訪時林葉已經有七成左右，由綠轉金黃與橙紅，甚是美麗可觀。

走到了正中央的橋畔，一分為二，左右兩邊都種有落羽松林 ，向左向右走還能往更高處的兩處觀景台前進，如果時間與體力允許的話，不妨登上兩處暸望台，登頂時就能由上往下俯瞰一整片的落羽松美景，沿路還可欣賞其他花草之美，在橋畔數有主人家立的紅底白字的看板，提醒遊客天冷要多天衣裳保暖，也不忘請大家多打賞，給在寒風中表演的街頭藝人鼓勵，真的很佛心!

一到寒冬歲末，苗栗三灣的落羽松林，便從翠綠逐漸褪變成金黃橙紅的魅惑色彩，特別是長在湖水裡的落羽松，水面隨波蕩漾，綠色與轉黃轉紅的落羽松參差，令人目眩神迷的樹景倒映其中，如詩如畫的湖畔風景令人目眩神迷！

苗栗縣三灣鄉的這處落羽松莊園，擁有超過200棵落羽松佇立在湖面上，同時還有更多落羽松隨著山形圍繞著整座莊園，隨著季節變化，綠、黃與紅葉相間隨風飄搖隨水輕曳連綿成林，與藍天白雲相映成冬日最美的山水魔幻奇景，還能見到綠頭鴨悠游其間自在逍遙，給人滿滿的療癒氛圍。

2024.12.13 造訪苗栗三灣落羽松，影片請直接到Youtube上觀看 https://www.youtube.com/shorts/gubJ_ul7jLY 與https://www.youtube.com/shorts/-sA8UBdS2b0

不想走太遠去暸望台俯瞰美景，也可往右方向前進，不遠處就有一棟三層樓的觀景台，上面視野也不錯，還有桌椅供走累了的遊客坐下來休息片刻吃喝補充體力再往前進。

欣賞了右邊的水中落羽松美景後，再折返走回橋畔往左走， 放眼望去也是一片彎彎曲曲順著岸邊種植的水中落羽松，沿途還設有鐵椅可供遊客小歇片刻，一個月前造訪時的落羽松已經開了七成， 現在去應該全紅了，把握最後賞落羽松轉紅的美景，接下來就是賞櫻的旺季開始了!

苗栗縣三灣鄉落羽松林莊園秘境

地址 : 351苗栗縣三灣鄉尖豐路600號