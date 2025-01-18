最近家裡零食櫃又添新成員啦！和朋友們一起團購了超夯的六度本舖牛軋糖，每一顆獨立包裝，不用擔心打開整包就停不下來，想吃多少拿多少，保存也很方便。這次我們買了五種口味，每種都各有特色，現在就來跟大家分享一下我的試吃心得吧！

【蔓越莓牛軋糖】

酸甜的蔓越莓果乾搭配濃郁奶香，果乾顆粒飽滿，蔓越莓的酸度中和了甜膩感，吃起來更清爽。酸甜滋味讓人越吃越喜歡～是喜歡酸甜口味的人的最佳選擇。

【牛奶牛軋糖】

奶香濃郁，口感軟Q，是最經典的口味。甜度適中，不會過於膩口，手工揉糖不黏牙～大人小孩都喜歡。簡單的美味，讓人回味無窮。是第一次嘗試牛軋糖的人也能輕鬆接受的口味。

六度本鋪x茶茶小王子

日式風味牛軋糖！抹茶、焙茶

【抹茶牛軋糖】

濃郁的抹茶香氣，帶有一絲苦韻。茶香與奶香的完美結合，甜度適中又帶有一點鹹度，整體很日式的風味～

【焙茶牛軋糖】

焙茶牛軋糖的香氣濃郁，帶有烤過的堅果香，口感層次豐富，越嚼越香，與抹茶牛軋糖相比，風味更為獨特，是喜歡茶香的人的全新體驗。

【烏魚子牛軋糖】

烏魚子牛軋糖的鹹甜組合非常特別！烏魚子的鹹香與奶香，帶勁、其實滿下酒的耶～烏魚子的鹹香與奶香的甜美完美融合，是喜歡嚐鮮的人的必試口味。

六度本舖牛軋糖真的太厲害了！每一種口味都各有特色，不管是喜歡經典口味，還是新奇的風味，推薦大家一定要嘗試看看～

六度本舖官網：https://www.6paramitas.com.tw/ecommerce/

電話：07 355 6506

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（不提供現場銷售服務！請上官網選購）