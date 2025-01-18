Kitty今天來到了築間集團旗下的一家日式燒肉店，

全台最強的個人燒肉「燒肉Smile」🔥

從二樓走樓梯上去就是燒肉Smile -大安忠孝店

提供一人一爐的配置，

再也不用擔心吃燒肉揪不到人的問題，

當然也有提供團聚用餐的座位配置，

想要個人、團體用餐都可以按照自己需求做選擇喔🥰

多元付款方式及環保、衛生證明，好安心！

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店內有寬敞及舒適的用餐空間，

提供了生菜沙拉自助吧，都是採用新鮮的生菜，總共有16種豐富的料可以挑選，超狂🔥

以及三種醬料(柚香醬、和風醬、胡麻醬)，

對於沙拉控的朋友，真的很加分！

旁邊還有洗手台，附衛生紙跟洗手乳

吃烤肉前可以先洗手，好貼心啊👏🏻

另外也有飲料區自助吧唷，

除了常見的汽水、茶飲、咖啡外，還有果醋冰沙、冰淇淋，

如果吃完燒肉覺得很膩的時候，

來一杯果醋冰沙讓人覺得很清爽！

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🐂Smile盛合

這份套餐非常豐盛，包含了松阪豬肉、牛小排、

牛橫膈膜、北寄貝、鮮蝦、鱸魚菲力、烏骨雞等，

牛豬雞海鮮通通都有，牛小排色澤飽滿，

烤起來肉質非常鮮嫩多汁，

牛橫隔膜帶點嚼勁，紮實且香氣豐富呢

松阪豬咬起來的口感非常脆嫩，真的超讚🤩

最特別的是烏骨雞，

有著豐富蛋白質的烏骨雞肉，

吃起來肉質扎實且Q彈，

好吃之外也是非常營養的食材喔！

套餐則是選擇蔥花玉子拌飯，美味的越光米，

撒上滿滿的蔥花、蔥油，再拌入蛋黃，

讓整碗飯更加滑嫩順口，蛋香氣十足，

配上烤好的燒肉，真是極致的美味呢😍

套餐旁邊附泡菜，椒鹽、七味粉、醬油、蔥鹽

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🐟海鮮盛合

愛吃海鮮的朋友看過來，

這份套餐有圓鱈、干貝、北寄貝、小鮑魚、

小章魚、鱸魚菲力、鮮蝦、小花枝，

每一樣食材都非常的新鮮，

圓鱈和鱸魚菲力的肉質口感細嫩滑順，

也很好咀嚼，小章魚和小花枝有著獨特的Q彈口感，

干貝肉質呈現絲狀，是真干貝喔，

口感軟嫩鮮甜，超好吃！

北寄貝及小鮑魚口感富有嚼勁，

而且完全沒有海的腥味，

海鮮控的朋友絕對不要錯過喔😋

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燒肉Smile是我多次來訪的燒肉店，

每一份餐點的品質都在水準之上，

非常的新鮮，也有眾多品項可以選擇，

想吃燒肉卻揪不到人，沒關係～

趕快來燒肉Smile來享受獨自一人烤肉的幸福吧😊

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📍燒肉Smile-大安忠孝店

☎️電話：(02)2752-2000

✨地址：台北市大安區忠孝東路四段104號2樓之1號

🚇捷運忠孝復興站步行約2分鐘距離

⏰營業時間：11：00-03：00