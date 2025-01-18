Kitty今天來到了築間集團旗下的一家日式燒肉店，
全台最強的個人燒肉「燒肉Smile」🔥
從二樓走樓梯上去就是燒肉Smile -大安忠孝店
提供一人一爐的配置，
再也不用擔心吃燒肉揪不到人的問題，
當然也有提供團聚用餐的座位配置，
想要個人、團體用餐都可以按照自己需求做選擇喔🥰
多元付款方式及環保、衛生證明，好安心！
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店內有寬敞及舒適的用餐空間，
提供了生菜沙拉自助吧，都是採用新鮮的生菜，總共有16種豐富的料可以挑選，超狂🔥
以及三種醬料(柚香醬、和風醬、胡麻醬)，
對於沙拉控的朋友，真的很加分！
旁邊還有洗手台，附衛生紙跟洗手乳
吃烤肉前可以先洗手，好貼心啊👏🏻
另外也有飲料區自助吧唷，
除了常見的汽水、茶飲、咖啡外，還有果醋冰沙、冰淇淋，
如果吃完燒肉覺得很膩的時候，
來一杯果醋冰沙讓人覺得很清爽！
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🐂Smile盛合
這份套餐非常豐盛，包含了松阪豬肉、牛小排、
牛橫膈膜、北寄貝、鮮蝦、鱸魚菲力、烏骨雞等，
牛豬雞海鮮通通都有，牛小排色澤飽滿，
烤起來肉質非常鮮嫩多汁，
牛橫隔膜帶點嚼勁，紮實且香氣豐富呢
松阪豬咬起來的口感非常脆嫩，真的超讚🤩
最特別的是烏骨雞，
有著豐富蛋白質的烏骨雞肉，
吃起來肉質扎實且Q彈，
好吃之外也是非常營養的食材喔！
套餐則是選擇蔥花玉子拌飯，美味的越光米，
撒上滿滿的蔥花、蔥油，再拌入蛋黃，
讓整碗飯更加滑嫩順口，蛋香氣十足，
配上烤好的燒肉，真是極致的美味呢😍
套餐旁邊附泡菜，椒鹽、七味粉、醬油、蔥鹽
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🐟海鮮盛合
愛吃海鮮的朋友看過來，
這份套餐有圓鱈、干貝、北寄貝、小鮑魚、
小章魚、鱸魚菲力、鮮蝦、小花枝，
每一樣食材都非常的新鮮，
圓鱈和鱸魚菲力的肉質口感細嫩滑順，
也很好咀嚼，小章魚和小花枝有著獨特的Q彈口感，
干貝肉質呈現絲狀，是真干貝喔，
口感軟嫩鮮甜，超好吃！
北寄貝及小鮑魚口感富有嚼勁，
而且完全沒有海的腥味，
海鮮控的朋友絕對不要錯過喔😋
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燒肉Smile是我多次來訪的燒肉店，
每一份餐點的品質都在水準之上，
非常的新鮮，也有眾多品項可以選擇，
想吃燒肉卻揪不到人，沒關係～
趕快來燒肉Smile來享受獨自一人烤肉的幸福吧😊
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📍燒肉Smile-大安忠孝店
☎️電話：(02)2752-2000
✨地址：台北市大安區忠孝東路四段104號2樓之1號
🚇捷運忠孝復興站步行約2分鐘距離
⏰營業時間：11：00-03：00