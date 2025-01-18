每次去韓國一定都會買的彩妝、保養品

超愛看韓劇的我，看到明星的好妝感都超級羨慕！

當然要選韓國的美妝保養啦

之前看到網路爆紅的AGE20'S爆水粉餅

還有Odette奧黛綠茶淨萃潔膚水～

超多韓妞推薦，真的是心動到不行💗

Kitty馬上買回家開箱啦！

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✨AGE20'S-極光星燦彈力爆水粉餅

裡面有一殼兩蕊，可以替換使用喔！

包裝超級美，超級仙！女生一定超喜歡

內附粉撲，軟硬適中、用起來很服貼

防曬底妝，不用再擦防曬，超級方便！

打開是拿鐵拉花粉餅，四色拿鐵拉花

光是看到就超心動😍真的太漂亮了🤩

75%極光精華液，高保濕、0粉感、

裡面還有抗老成份，使肌膚緊緻彈力！

質地細緻，提亮+遮瑕+服貼的妝感

添加超過37%膠原蛋白水、一拍立顯澎潤度與晶透感，看起來超級輕透自然👏🏻

54小時持妝遮瑕，長時間保持透明水光肌感，不用再用遮瑕，超級棒的👍🏻

像是沒上妝一樣，打造韓妞偽素顏～

＊爆水粉餅使用注意：

此品非氣墊粉餅，粉撲勿用力拍打以免粉餅表面破裂；

使用時請將粉撲以畫圓方式，讓粉體均勻沾取至粉撲上，

先輕抹在T字及毛孔較大部位，再輕輕拍勻至全臉喔！

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✨Odette奧黛-綠茶淨萃潔膚水

懶人必買洗卸合一，一瓶搞定超方便🤩

卸妝、洗臉、潤膚、保濕ALL IN ONE！

也可以直接當卸妝水，簡單好用喔！

清爽水感質地，肌膚極淨無負擔～

極光精華液很滋潤，不會有乾澀的感覺

用完可直接清水洗淨，不需再用洗面乳

pH5.5弱酸性配方、對肌膚溫和低刺激

不管任何膚質都適用，太實用了啦😆

可使用卸妝棉沾取擦拭、亦可倒入慕斯瓶擠出泡泡直接按摩清潔🧹

泡泡洗顏超療癒，洗完真的超舒服😌

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韓系裸妝強打CP值好物，

就在韓物通買「AGE20'S極光星燦彈力爆水粉餅」跟「奧黛綠茶淨萃潔膚水」✨

想要膚質好，保養當然也要做好喔！

用完的感覺真的很清爽舒適，輕透妝感

輕鬆打造韓妞無瑕妝感，趕快入手吧🔥

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🇰🇷韓物通官網限量組合熱賣中🎉

【AGE20'S】極光星燦彈力爆水粉餅SPF50+/PA++++BE21亮白色(1空殼+2粉蕊)+

【Odette奧黛】綠茶淨萃潔膚水 特價$2,499 (不含專用吊飾)，

可優惠價$199加價購 爆水粉餅專用吊飾(珍珠款)！

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