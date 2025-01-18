今天要來推薦我們最愛的 台中大里早午餐，這間 晨光手作料理坊 簡直是大里美食界的寶藏！不僅有澎派的大份量美式早午餐，還有精緻的義大利麵、排餐，甚至連下午茶都超夢幻，讓人之前來過就忍不住一再光顧！開新不囉嗦，現在就帶大家來探索這間在台中美食地圖吧！

⏏文章摘要

晨光手作料理坊在哪裡？

地址：台中市大里區大里路59之3號

營業時間：平日：10:00–15:30，17:00–20:00｜假日：09:30–15:30，17:00–20:00

電話：04-2496-5536

晨光手作料理坊位於 台中市大里區大里路59之3號，位置靠近益民國小附近，台中的美食探險家們，只要看到這間充滿文青感的木質調店面就抵達囉! 第一次到訪的人記得店家只營業到15:30，如果看完文章有興趣的人，記得要提前訂位和抵達才不會撲空喔~



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晨光手作料理坊​環境介紹

晨光手作料理坊的用餐環境以溫暖的木質調為主，搭配柔和的燈光和綠植點綴，營造出一種舒適又文青的氛圍。一樓設有開放式座位區，二樓則提供更私密又寬敞的聚餐空間，整間餐廳約可容納47-50人，非常適合辦派對家庭聚餐或商務聚會。

晨光手作料理坊菜單價格

晨光手作料理坊主打美式風格早午餐，包含各種大份量的輕食、義大利麵、排餐以及精緻下午茶。菜單價格合理，平均消費約為200-450元之間，除了每個餐點份量十足，各種餐點的美味度也是一絕，現在就讓我們繼續帶大家看下去吧~

※晨光手作料理坊菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!



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晨光早午餐美食推薦

玫瑰牛可頌

第一道美食玫瑰牛可頌完美的詮釋了酥脆與鮮嫩的結合。外層金黃酥脆大可頌麵包，夾著鮮嫩的牛肩胛嫩肩里肌，經過靜置與噴炙處理後，肉汁完美鎖住，每一口都充滿鮮美滋味，搭配滑蛋一起食用，滑蛋的細膩口感與牛肉的濃郁滋味形成完美搭配，讓人一口接一口停不下來的頂級享受~

對了！這次女王點的是店家的3分熟牛排，但如果你不習慣太生的肉質，店家也可以依照您喜歡的熟度做調整喔~

海派鮭魚

這到海派鮭魚第一個主角就是那浸泡過蛋液後煎至金黃的法國麵包，那微焦糖化的外層撒上些許糖粉與甜香焦糖醬，光用看的就讓人口水直流，而煙燻鮭魚片量多且厚實，經過輕微炙燒口味後入口滑嫩，帶有淡淡的煙燻香氣搭配底部的滑蛋與塔塔醬，層次感豐富，每一口都像在享受高級料理。



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早午餐附餐

大家只要點了晨光的早餐系列美食，就會再配搭每一份超豐盛的附餐組合。從清爽的沙拉到濃郁的湯品，甚至還有甜點與炸物，每一樣都展現了店家的用心與創意。這樣的附餐搭配絕對是大食量的人的最佳首選美食喔~

水根沙拉：清爽的水根沙拉讓人第一口就感受到新鮮的蔬菜香氣，搭配胡麻醬濃郁的芝麻香，既健康又解膩，特別適合搭配豐富的主餐。

五穀雜糧餐包：餐包外皮微酥，內部柔軟有嚼勁，帶有淡淡的穀物香氣，無論是單吃還是沾濃湯或胡麻醬，都讓人回味無窮。

南瓜濃湯：口感濃郁綿滑，帶有南瓜的自然甜味，還隱約能喝出一點奶香，喝起來非常溫暖，特別適合天氣微涼時來一碗。

地瓜脆薯：地瓜脆薯炸得外酥內軟，表面灑上一層細細的鹽，鹹甜交錯的滋味剛剛好，讓人一口接一口停不下來。

日本沖繩黑糖奶凍：奶凍口感滑嫩，帶有濃濃的奶香，上層的沖繩黑糖醬甜而不膩，帶有一點焦糖化的香氣，搭配一起吃像是甜點界的小驚喜。

晨光午餐｜下午茶美食推薦

三層排餐

這道三層排餐 讓人有種置身法式下午茶的錯覺！晨光早午餐的三層排餐堪稱經典之作，每一層都像一場味蕾的冒險，從甜點到主食，層層堆疊出無與倫比的豐富感受。絕對是大里人吃午餐的高分選項！

第一層以可愛的雞蛋造型甜點為主角，濃郁的草莓優格搭配新鮮水果，包括蘋果、奇異果、水蜜桃與葡萄蒟蒻，口感清爽且層次豐富。

第二層紅酒燉牛肉 選用軟嫩的牛肩肉，經過數小時的紅酒慢燉，肉質入口即化，帶有微微的酒香與濃郁的肉汁，搭配精緻的配菜如胡蘿蔔與花椰菜，讓每一口都充滿溫暖的家常感。

最後一層是主角級的松露義大利麵，濃郁的松露香氣撲鼻而來，滑順的麵條吸附著濃稠的醬汁，每一口都充滿奢華感。如果再加價+49升級蛤蜊，豐滿的蛤蜊肉與麵條交織出鮮甜與濃郁的雙重享受，絕對讓人一試成主顧。

紐澳良雞腿排白醬義大利麵 (+49元蛤蜊)

紐澳良雞腿排烤得外皮微焦，帶有濃郁的香料味，一刀切下去，肉汁緩緩流出，光是視覺就讓人食指大動。搭配濃郁的白醬義大利麵，每一口都讓人回味無窮，讓人吃完後幸福感滿滿~

對了！如果你是海鮮控，那麼晨光早午餐的「+49元升級蛤蜊」絕對必點，義大利麵或燉飯上會鋪滿新鮮飽滿的蛤蜊，讓每一口都餐點都充滿了滿滿海洋的氣息，這樣的升級絕對物超所值喔~

雙鮭魚青醬燉飯 (+49元蛤蜊)

晨光手作料理坊的雙鮭魚青醬燉飯，是一道結合濃郁青醬與海味鮭魚的經典料理。這道菜的最大亮點在於那兩片厚實的大鮭魚排，分量十足，煎得外皮微微酥脆，內裡卻保持鮮嫩多汁。每一口都能感受到鮭魚的自然油脂香氣，搭配採用義大利米，粒粒分明卻又吸附滿滿的青醬醬汁的燉飯，口感滑順且層次分明，每一口都讓人陶醉其中。這道料理不僅視覺上令人驚艷，味覺上更是滿分的享受，晨光早午餐中不可錯過的奢華推薦！

午餐套餐升級

薯條+軟法麵包+南瓜濃湯：這款升級套餐充滿經典的溫暖滋味。酥脆金黃的薯條外皮薄脆，內裡鬆軟，讓人一口接一口停不下來。軟法麵包則是現烤出爐，外皮微酥、內部柔軟細緻，搭配濃郁的南瓜濃湯，帶來濃厚的南瓜香氣與滑順口感，喝上一口，暖心又滿足。

炸牡蠣+塔塔醬+軟法麵包+南瓜濃湯：喜愛海味的朋友絕對不能錯過這款升級套餐！炸牡蠣選用新鮮飽滿的牡蠣，裹上薄薄的麵衣後炸至金黃酥脆，內餡依然鮮嫩多汁，搭配酸甜平衡的塔塔醬，味道更加升級。配上同樣柔軟的軟法麵包與香濃的南瓜濃湯，這樣的組合既有層次又有豐富感，大食量的人必吃的美食組合~

下午茶飲品推薦

吃完這些美味的美食後，最後的壓美食！就是晨光的下午茶甜點美食，第一杯推首推盆栽鮮奶茶：濃郁的巧克力奶蓋搭配滑順的鮮奶茶，視覺與味覺雙重享受的美味飲品~

草莓奶昔：奶昔濃郁滑順，上面的奶油裝飾與彩色糖粉讓人少女心爆棚，喝起來甜而不膩，宛如喝下一杯幸福。

泰式奶茶：使用超可愛的伊藤園小男孩的透明茶杯裝盛，茶香濃郁，甜度剛好與奶香融合得恰到好處，喝完讓人大大滿足~超適合午後時光的美食飲品。

焦糖布丁：的甜度恰到好處，不會讓人感到膩口，搭配入口即化的質地，簡直是幸福感爆棚。這款焦糖布丁不僅是餐後甜點的絕佳選擇，更是為整頓餐點劃上完美句點的小驚喜。無論是自己品嚐還是與朋友分享，都能感受到滿滿的甜蜜！

2025大里美食推薦

晨光手作料理坊 絕對是一間台中人不容錯過的2025大里美食推薦，無論是早午餐、義大利麵還是下午茶都表現出色。快將它加入你的台中美食地圖收藏，不管你是住在大里的在地人或到訪的旅人，都要時記得來品嚐這間超奢華精緻的大里最狂早午餐喔！

晨光手作料理坊​資訊

粉專：晨光手作料理坊

菜單：晨光手作料理坊

地址：台中市大里區大里路59之3號

營業時間：

平日：10:00–15:30，17:00–20:00

假日：09:30–15:30，17:00–20:00

電話：04-2496-5536