LeeLee 瀝瀝｜茶藝初心者也能輕鬆入門品好茶

▸ 滴滴入杯台灣好茶：LeeLee 瀝瀝精裝禮盒

LeeLee 瀝瀝｜品牌介紹

源自於鹿谷製茶世家的LeeLee 瀝瀝，傳承百年好技藝，將傳統茶文化的禪意和自然元素，融入現代語言與簡約美學設計，淡化與年輕世代的距離，讓茶藝初心者也能輕鬆入門品好茶，深受各年齡層的喜愛

LeeLee 瀝瀝堅持選用天然原葉製作，茶品用心且真材實料，三角立體茶包材質也用心講究，都是選用等級最高的無毒玉米纖維材質，可高溫沖泡、冷水冷泡加上友善生態環境。提供精品原葉茶、特色風味茶、與貼心的無咖啡因茶品等三系列茗茶，可依自身喜好做選擇。

茶包近看是一顆顆完整捲曲的茶粒，泡開後可以看見大片舒展的茶葉，泡久了也不會有苦澀感，享受茶湯滴滴入杯的清香甘美，讓品茶文化很好地融入米的日常生活～

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LeeLee 瀝瀝｜品牌資訊

▎官網：LeeLee 瀝瀝

LeeLee 瀝瀝｜送禮超推薦

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▎好康優惠

▸ 滿＄1000｜即可全館免運

▸ 滿＄2000｜贈LeeLee雙層玻璃杯(市價660)

(取自 LeeLee 瀝瀝 官方)

▎LeeLee 瀝瀝 精裝禮盒-任選三盒＄1599

▸ 杉林溪紅茶｜果香荔枝烏龍｜焙香黑豆茶

▸ 4g三角立體茶包12入/盒

▎杉林溪紅茶

全發酵製作法，茶湯帶有淡雅橘光，

入喉伴隨醇厚焦糖香，茶感細膩柔和，回甘在尾韻，泡久了也不會有苦澀感，邊喝邊低聲讚嘆，好喝呢

▎果香荔枝烏龍

結合烏龍與紅茶的特性，沖出來的茶，除了溢滿醇厚香氣，同時帶有紅茶的果香與甜味，

茶湯溫潤甘美，咖啡因也偏低，不只年輕族群喜愛，習慣喝茶的長輩也都很喜歡

▎焙香黑豆茶

以黑豆為主角，茶湯呈現唯美淡粉色，

感受濃厚豆香綻放於嘴，同時保留黑豆營養價值，重點是無咖啡因，冷颼颼的冬日傍晚也能來一杯暖暖身，很適合米！

▎禮袋-花香不知春茶＄539

▸ 3g 三角立體茶包25入/袋

將烏龍茶的厚實香氣結合清香綠茶，喝起來帶有淡雅花香，是最柔順好入口的茶，非常適合每天下午泡一杯舒緩身心，以這杯來迎接春節真不錯。

沖泡1次後，將茶包放入玻璃罐加入冷水當作冷泡茶，依舊有餘香，榮登米的最愛

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▎官網：LeeLee 瀝瀝