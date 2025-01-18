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LeeLee 瀝瀝｜2025台灣茶包禮盒，鹿谷百年製茶世家出品｜原葉茶包、杉林溪紅茶、高山烏龍茶

2025年菜外帶 台灣茶推薦 2025茶包推薦 杉林溪紅茶 more
2025-01-18 23:55:00 文字：小米食
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小米食

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LeeLee 瀝瀝｜2025台灣茶包禮盒，鹿谷百年製茶世家出品｜原葉茶包、杉林溪紅茶、高山烏龍茶

 

LeeLee 瀝瀝｜2025台灣茶包禮盒，鹿谷百年製茶世家出品｜原葉茶包、杉林溪紅茶、高山烏龍茶
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LeeLee 瀝瀝茶藝初心者也能輕鬆入門品好茶

▸  滴滴入杯台灣好茶：LeeLee 瀝瀝精裝禮盒

LeeLee 瀝瀝｜2025台灣茶包禮盒，鹿谷百年製茶世家出品｜原葉茶包、杉林溪紅茶、高山烏龍茶

 


LeeLee 瀝瀝用心把茶做好，鹿谷百年製茶世家出品，堅持使用天然原葉來製作茶包，像是凍頂烏龍茶、杉林溪紅茶、梨山烏龍、奶香金萱等茶品都是精品推薦，將台灣特色好茶結合現代美學，讓品茶新手村也能簡單入門喝好茶！

LeeLee 瀝瀝｜2025台灣茶包禮盒，鹿谷百年製茶世家出品｜原葉茶包、杉林溪紅茶、高山烏龍茶

LeeLee 瀝瀝｜品牌介紹

源自於鹿谷製茶世家的LeeLee 瀝瀝，傳承百年好技藝，將傳統茶文化的禪意和自然元素，融入現代語言與簡約美學設計，淡化與年輕世代的距離，讓茶藝初心者也能輕鬆入門品好茶，深受各年齡層的喜愛

LeeLee 瀝瀝｜2025台灣茶包禮盒，鹿谷百年製茶世家出品｜原葉茶包、杉林溪紅茶、高山烏龍茶
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LeeLee 瀝瀝堅持選用天然原葉製作，茶品用心且真材實料，三角立體茶包材質也用心講究，都是選用等級最高的無毒玉米纖維材質，可高溫沖泡、冷水冷泡加上友善生態環境。提供精品原葉茶、特色風味茶、與貼心的無咖啡因茶品等三系列茗茶，可依自身喜好做選擇。

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茶包近看是一顆顆完整捲曲的茶粒，泡開後可以看見大片舒展的茶葉，泡久了也不會有苦澀感，享受茶湯滴滴入杯的清香甘美，讓品茶文化很好地融入米的日常生活～

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LeeLee 瀝瀝｜品牌資訊

官網：LeeLee 瀝瀝

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LeeLee 瀝瀝｜送禮超推薦

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(取自 LeeLee 瀝瀝 官方)

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 ▎LeeLee 瀝瀝 精裝禮盒-任選三盒＄1599

 ▸  杉林溪紅茶｜果香荔枝烏龍｜焙香黑豆茶
 ▸  4g三角立體茶包12入/盒

LeeLee 瀝瀝｜2025台灣茶包禮盒，鹿谷百年製茶世家出品｜原葉茶包、杉林溪紅茶、高山烏龍茶 ▎杉林溪紅茶

全發酵製作法，茶湯帶有淡雅橘光，

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LeeLee 瀝瀝｜2025台灣茶包禮盒，鹿谷百年製茶世家出品｜原葉茶包、杉林溪紅茶、高山烏龍茶

入喉伴隨醇厚焦糖香，茶感細膩柔和，回甘在尾韻，泡久了也不會有苦澀感，邊喝邊低聲讚嘆，好喝呢

LeeLee 瀝瀝｜2025台灣茶包禮盒，鹿谷百年製茶世家出品｜原葉茶包、杉林溪紅茶、高山烏龍茶
LeeLee 瀝瀝｜2025台灣茶包禮盒，鹿谷百年製茶世家出品｜原葉茶包、杉林溪紅茶、高山烏龍茶 ▎果香荔枝烏龍

結合烏龍與紅茶的特性，沖出來的茶，除了溢滿醇厚香氣，同時帶有紅茶的果香與甜味，

LeeLee 瀝瀝｜2025台灣茶包禮盒，鹿谷百年製茶世家出品｜原葉茶包、杉林溪紅茶、高山烏龍茶
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茶湯溫潤甘美，咖啡因也偏低，不只年輕族群喜愛，習慣喝茶的長輩也都很喜歡

LeeLee 瀝瀝｜2025台灣茶包禮盒，鹿谷百年製茶世家出品｜原葉茶包、杉林溪紅茶、高山烏龍茶
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LeeLee 瀝瀝｜2025台灣茶包禮盒，鹿谷百年製茶世家出品｜原葉茶包、杉林溪紅茶、高山烏龍茶 ▎焙香黑豆茶

以黑豆為主角，茶湯呈現唯美淡粉色，

LeeLee 瀝瀝｜2025台灣茶包禮盒，鹿谷百年製茶世家出品｜原葉茶包、杉林溪紅茶、高山烏龍茶

感受濃厚豆香綻放於嘴，同時保留黑豆營養價值，重點是無咖啡因，冷颼颼的冬日傍晚也能來一杯暖暖身，很適合米！

LeeLee 瀝瀝｜2025台灣茶包禮盒，鹿谷百年製茶世家出品｜原葉茶包、杉林溪紅茶、高山烏龍茶
LeeLee 瀝瀝｜2025台灣茶包禮盒，鹿谷百年製茶世家出品｜原葉茶包、杉林溪紅茶、高山烏龍茶
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 ▎禮袋-花香不知春茶＄539

 ▸  3g 三角立體茶包25入/袋

將烏龍茶的厚實香氣結合清香綠茶，喝起來帶有淡雅花香，是最柔順好入口的茶，非常適合每天下午泡一杯舒緩身心，以這杯來迎接春節真不錯。

LeeLee 瀝瀝｜2025台灣茶包禮盒，鹿谷百年製茶世家出品｜原葉茶包、杉林溪紅茶、高山烏龍茶
LeeLee 瀝瀝｜2025台灣茶包禮盒，鹿谷百年製茶世家出品｜原葉茶包、杉林溪紅茶、高山烏龍茶

沖泡1次後，將茶包放入玻璃罐加入冷水當作冷泡茶，依舊有餘香，榮登米的最愛

LeeLee 瀝瀝｜2025台灣茶包禮盒，鹿谷百年製茶世家出品｜原葉茶包、杉林溪紅茶、高山烏龍茶
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LeeLee 瀝瀝｜了解更多

官網：LeeLee 瀝瀝

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