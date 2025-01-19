谷溜谷溜養生飲品｜疼愛咱的土地，舉杯健康飲相伴農家果乾樂 ▸ 谷溜谷溜x 澳根尼橄欖油-聯名禮盒 谷溜谷溜x 澳根尼橄欖油-聯名禮盒｜以天然食材為本的谷溜谷溜，致力追求健康與美味平衡，一直是台中養生系代表，新年捎來的元氣禮盒，不用多說，肯定滿載極品健康值！以谷溜粉尚尬意的養生飲井裡月，搭配澳根尼特級冷壓初榨橄欖油，從日常顧到餐桌，健康生活每一天～ 谷溜谷溜養生飲品｜品牌介紹 谷溜谷溜與好油專家AUGANIC澳根尼攜手推出的新年禮盒谷溜谷溜x 澳根尼橄欖油-聯名禮盒，將谷溜粉最愛的養生飲井裡月，搭配上充滿健康能量的特級冷壓初榨橄欖油，將意味純淨的銀底盒身，鑲上唯美燙金，紅色線條如情感緩緩流動，很優雅的照顧全家人健康。 AUGANIC澳根尼在澳洲擁有專屬莊園農場的台灣小農，從栽種、榨油至成品，一條龍新鮮生產，品質用心把關。願將這片土地上的純淨、天然與健康，帶入日常食尚 顧健康從廚房與餐桌出發，過年送這盒谷溜谷溜x 澳根尼橄欖油-聯名禮盒尚讚，用天然與愛照顧全家人的胃；媽媽用的安心，家人吃的開心，養生送禮靈感在谷溜谷溜～ 力薦養生新年禮盒、台中內行伴手禮、好喝健康飲底加～ 谷溜谷溜養生飲品 力薦養生新年禮盒 台中內行伴手禮 好喝健康飲底加 谷溜谷溜養生飲品｜店家介紹與停車資訊 谷溜谷溜台中夢想實踐店 評分： / 5 地址：407台中市西屯區中工三路117號( 地圖 ) 電話：04 2359 9449 營業時間 星期一: 11:00 – 20:00, 星期二: 11:00 – 20:00, 星期三: 11:00 – 20:00, 星期四: 11:00 – 20:00, 星期五: 11:00 – 20:00, 星期六: 11:00 – 20:00, 星期日: 11:00 – 20:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。 Facebook Instagram ▎官網：谷溜谷溜 🅿️ 鄰近收費停車場：路邊停車 谷溜谷溜養生飲品｜新年送禮超推薦 ▎MENU：請點我 (取自 谷溜谷溜 官方) 谷溜谷溜x 澳根尼冷壓初榨橄欖油｜新年禮盒介紹 ▎井裡月140ml-6入 ▎特級澳根尼冷壓初榨橄欖油-1入 ▸ 谷溜谷溜x 澳根尼冷壓初榨橄欖油 聯名禮盒：點我購買 ▸ 適用族群：全家人的顧健康日常、長輩樂齡養生伴手禮 ▎井裡月 閃著爛漫光澤的小金瓶，是選自阿里山的新鮮銀耳，好喝秘訣是將白木耳保留完整大塊的口感，也是這瓶會被谷溜粉如此熱愛的原因！ 大塊吃起來特別Q脆彈嫩滑，新鮮度完全吃的到也看的見～原料天然不添加，每一瓶色澤深淺不一樣是很正常的唷 ▎特級澳根尼冷壓初榨橄欖油 最喜歡拿來淋鮮蔬沙拉，食材泛著晶透油光令人想擦口水，溫潤的香辛甘苦，可以襯托出食物風味，也清爽收尾 谷溜谷溜養生飲品｜店家地圖