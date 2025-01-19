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台中市西屯區谷溜谷溜 澳根尼橄欖油禮盒｜喝養生吃健康，2025禮盒推薦

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2025-01-19 00:19:00 文字：小米食
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小米食

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谷溜谷溜養生飲品｜疼愛咱的土地，舉杯健康飲相伴農家果乾樂

▸  谷溜谷溜x 澳根尼橄欖油-聯名禮盒

 

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谷溜谷溜x 澳根尼橄欖油-聯名禮盒｜以天然食材為本的谷溜谷溜，致力追求健康與美味平衡，一直是台中養生系代表，新年捎來的元氣禮盒，不用多說，肯定滿載極品健康值！以谷溜粉尚尬意的養生飲井裡月，搭配澳根尼特級冷壓初榨橄欖油，從日常顧到餐桌，健康生活每一天～

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谷溜谷溜養生飲品｜品牌介紹

谷溜谷溜好油專家AUGANIC澳根尼攜手推出的新年禮盒谷溜谷溜x 澳根尼橄欖油-聯名禮盒，將谷溜粉最愛的養生飲井裡月，搭配上充滿健康能量的特級冷壓初榨橄欖油，將意味純淨的銀底盒身，鑲上唯美燙金，紅色線條如情感緩緩流動，很優雅的照顧全家人健康。

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AUGANIC澳根尼在澳洲擁有專屬莊園農場的台灣小農，從栽種、榨油至成品，一條龍新鮮生產，品質用心把關。願將這片土地上的純淨、天然與健康，帶入日常食尚

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顧健康從廚房與餐桌出發，過年送這盒谷溜谷溜x 澳根尼橄欖油-聯名禮盒尚讚，用天然與愛照顧全家人的胃；媽媽用的安心，家人吃的開心，養生送禮靈感在谷溜谷溜

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力薦養生新年禮盒台中內行伴手禮好喝健康飲底加

谷溜谷溜養生飲品｜店家介紹與停車資訊

  • 谷溜谷溜台中夢想實踐店
  • 評分： / 5
  • 地址：407台中市西屯區中工三路117號( 地圖 )
  • 電話：04 2359 9449
  • 營業時間 
    星期一: 11:00 – 20:00,
    星期二: 11:00 – 20:00,
    星期三: 11:00 – 20:00,
    星期四: 11:00 – 20:00,
    星期五: 11:00 – 20:00,
    星期六: 11:00 – 20:00,
    星期日: 11:00 – 20:00
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

官網：谷溜谷溜

🅿️ 鄰近收費停車場：路邊停車

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谷溜谷溜養生飲品｜新年送禮超推薦

▎MENU：請點我

(取自 谷溜谷溜 官方)

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谷溜谷溜x 澳根尼冷壓初榨橄欖油｜新年禮盒介紹

 ▎井裡月140ml-6入
 ▎特級澳根尼冷壓初榨橄欖油-1入

▸  谷溜谷溜x 澳根尼冷壓初榨橄欖油 聯名禮盒：點我購買
▸  適用族群：全家人的顧健康日常、長輩樂齡養生伴手禮

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 ▎井裡月

閃著爛漫光澤的小金瓶，是選自阿里山的新鮮銀耳，好喝秘訣是將白木耳保留完整大塊的口感，也是這瓶會被谷溜粉如此熱愛的原因！

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大塊吃起來特別Q脆彈嫩滑，新鮮度完全吃的到也看的見～原料天然不添加，每一瓶色澤深淺不一樣是很正常的唷

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 ▎特級澳根尼冷壓初榨橄欖油

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最喜歡拿來淋鮮蔬沙拉，食材泛著晶透油光令人想擦口水，溫潤的香辛甘苦，可以襯托出食物風味，也清爽收尾

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谷溜谷溜養生飲品店家地圖

 

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谷溜谷溜 夢想實踐店

phone04-2359944
place台中市西屯區中工三路117號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.57
服務品質
4.57
裝潢氣氛
4.33
CP值
4.33
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