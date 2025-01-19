谷溜谷溜養生飲品｜疼愛咱的土地，舉杯健康飲相伴農家果乾樂

▸ 谷溜谷溜x 澳根尼橄欖油-聯名禮盒

谷溜谷溜養生飲品｜品牌介紹

谷溜谷溜與好油專家AUGANIC澳根尼攜手推出的新年禮盒谷溜谷溜x 澳根尼橄欖油-聯名禮盒，將谷溜粉最愛的養生飲井裡月，搭配上充滿健康能量的特級冷壓初榨橄欖油，將意味純淨的銀底盒身，鑲上唯美燙金，紅色線條如情感緩緩流動，很優雅的照顧全家人健康。

AUGANIC澳根尼在澳洲擁有專屬莊園農場的台灣小農，從栽種、榨油至成品，一條龍新鮮生產，品質用心把關。願將這片土地上的純淨、天然與健康，帶入日常食尚

顧健康從廚房與餐桌出發，過年送這盒谷溜谷溜x 澳根尼橄欖油-聯名禮盒尚讚，用天然與愛照顧全家人的胃；媽媽用的安心，家人吃的開心，養生送禮靈感在谷溜谷溜～

力薦養生新年禮盒、台中內行伴手禮、好喝健康飲底加～

谷溜谷溜養生飲品 力薦養生新年禮盒

台中內行伴手禮

好喝健康飲底加

谷溜谷溜養生飲品｜店家介紹與停車資訊

谷溜谷溜台中夢想實踐店

評分： / 5

地址：407台中市西屯區中工三路117號( 地圖 )

電話：04 2359 9449

營業時間

星期一: 11:00 – 20:00,

星期二: 11:00 – 20:00,

星期三: 11:00 – 20:00,

星期四: 11:00 – 20:00,

星期五: 11:00 – 20:00,

星期六: 11:00 – 20:00,

星期日: 11:00 – 20:00

星期一: 11:00 – 20:00, 星期二: 11:00 – 20:00, 星期三: 11:00 – 20:00, 星期四: 11:00 – 20:00, 星期五: 11:00 – 20:00, 星期六: 11:00 – 20:00, 星期日: 11:00 – 20:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

▎官網：谷溜谷溜

🅿️ 鄰近收費停車場：路邊停車

谷溜谷溜養生飲品｜新年送禮超推薦

▎MENU：請點我

(取自 谷溜谷溜 官方)

谷溜谷溜x 澳根尼冷壓初榨橄欖油｜新年禮盒介紹

▎井裡月140ml-6入

▎特級澳根尼冷壓初榨橄欖油-1入

▸ 谷溜谷溜x 澳根尼冷壓初榨橄欖油 聯名禮盒：點我購買

▸ 適用族群：全家人的顧健康日常、長輩樂齡養生伴手禮

▎井裡月

閃著爛漫光澤的小金瓶，是選自阿里山的新鮮銀耳，好喝秘訣是將白木耳保留完整大塊的口感，也是這瓶會被谷溜粉如此熱愛的原因！

大塊吃起來特別Q脆彈嫩滑，新鮮度完全吃的到也看的見～原料天然不添加，每一瓶色澤深淺不一樣是很正常的唷

▎特級澳根尼冷壓初榨橄欖油

最喜歡拿來淋鮮蔬沙拉，食材泛著晶透油光令人想擦口水，溫潤的香辛甘苦，可以襯托出食物風味，也清爽收尾

谷溜谷溜養生飲品｜店家地圖