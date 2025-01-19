早已數度聽聞有人推薦這家「一口酥脆皮臭豆腐」

但我對一般臭豆腐和麵線都沒興趣，一直沒主動想到要去吃

後來是前幾天又在thread看到有網友推薦，甚至誇口說是太保名店

好奇驅使下我終於去查看他們的菜單...居然有皮蛋臭豆腐!!

我就為這皮蛋臭豆腐而去，發現口味果然名不虛傳，尤其招牌「七彩椒鹽一口酥」反而更讓我印象深刻!

嘉義縣市旅遊資訊參考

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餐廳名稱：一口酥脆皮臭豆腐(嘉義縣太保市祥和三路東段47號)

相關連結： FB粉絲專頁 UberEats線上訂餐

營業資訊：05-3627298 約11:00-20:00；公休日參考GoogleMap或實體店面公告

餐點介紹：炸臭豆腐/炸粿/豆包/麵線/湯類/素食炸物

用餐日期：2025.01



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▲一口酥脆皮臭豆腐 店面

原本是小貨車的行動攤跑點經營，約2012年搬遷至本店址，但同時還是有行動餐車趴趴走。直到2016年四月才正式改為全店面經營，至今總長超過十年了

▲一口酥脆皮臭豆腐 內用自助區

內用餐區共有六張桌：兩組二人座和四組四人座

桌上僅有紙本菜單和桌上型垃圾桶；門口處自助區才有放筷子和調味料(麻辣醬、豆瓣醬、烏醋)

沒有醬料碟，得等餐點上桌後再自行端盤子去接醬料

一口酥脆皮臭豆腐 菜單(拍攝日期：2025.01)



▲油鍋用的是大豆沙拉油，入鍋油炸的食物，包含臭豆腐、豆包、其他炸物(素花枝圈、素雞塊、蚵仔酥、薯餅、薯條)也都是全素食品，

只要客製化不加青蔥和蒜末，嚴格素食者可以安心食用

至於菜單上其他無表明「可素食」品項，包含泡菜可能是有五辛；清麵線和湯類則可能有跟大腸、蚵仔、魚丸等肉類共煮，只能頂多作鍋邊素囉？

▲一口酥脆皮臭豆腐 料理過程

菜單上的素食炸物是已熟的冷凍現成品(大概猜的到是哪個廠牌的商品，可自行在網路購買)，僅需下鍋油再加熱； 至於脆皮臭豆腐、一口酥和豆包都是生鮮豆製品，現點現炸；同一個油鍋內同時有各種豆製品油炸中，油鍋內有溫度計量測油溫，但各自的油炸時間則全憑老闆手感與經驗

脆皮臭豆腐是港式臭豆腐的做法，而一口酥臭豆腐則台式做法

※炸臭豆腐；台式 VS 港式

從網路上查資料，在台灣常見的炸臭豆腐可分台式和港式；我比較常見且有印象的是港式臭豆腐，也就是將整塊(約4×4×2 cm)臭豆腐塊油炸後，中間挖空並填入醬料和(台化後的)泡菜；台式炸臭豆腐則是切四小塊(約2×2×2 cm)方便入口，炸前先切或炸後再切的作法都有。

黑白配臭豆腐 NT 70

四塊臭豆腐，其中兩塊各自放上1/4塊皮蛋(黑)，另外兩塊則是放台式泡菜(白)；雖然牆上的菜單照片是四塊的配菜黑白分明，但實體卻是泡菜多了將近50%，意外的份量讓人真開心! 泡菜酸味和甜味均適中，吃完覺得(胃和牙齦都)很舒服、不刺激。臭豆腐 醬汁偏水漾，因為店家有標示脆皮臭豆腐是可作(全)素食，因此這醬汁應該也是無五辛(蒜頭)的，我猜是有用帶甜味的中藥材(紅棗、枸杞或其他)來取代蒜頭，嚐起來不油鹹或有蒜的辛嗆味，而是淡雅沁甜與清香，順口不膩，可多量沾食

▲臭豆腐外酥脆內軟，皮蛋則是有軟膏狀蛋黃的「優秀」好皮蛋，也無過重刺鼻味。

至於自助區調味醬，老闆比較推薦麻辣醬，質地呈濕糊狀，一入口就有股辣椒香氣，隨後在喉嚨會發出一股熱辣感，少量慢慢沾食，不至於會有突發猛暴的嗆辣感，而且不會死鹹或油膩；我則覺得他們的豆瓣醬更厲害，先是酸韻和豆瓣香氣，隨後有一股鹹、甜和辣感浮現，依比例約是2分酸、4分香、2分鹹、1分甜與1分辣，跟以往常吃到很鹹或很辣的豆瓣醬差蠻多的，更為有層次且耐吃

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七彩椒鹽一口酥 NT 60

每份有20顆一口酥，每顆約邊長2 cm，是由脆皮臭豆腐切成四等分後油炸的小塊臭豆腐。外層炸到乾爽硬脆但不至於硬到會刮嘴，且有高溫烹飪(煎或炸)豆腐時會散發出有點焦焦的豆香。一口酥的內部也是比較乾的，不像正常大小臭豆腐的那般微濕軟嫩，但在咀嚼到第四、五下時還是會有滲出少許湯水的感覺，不是油喔

▲而我覺得他們的鎮店寶非「七彩椒鹽」莫屬! 是老闆以台式椒鹽和日式風味粉調配出的特調獨家配方，不含五辛、全素可食；我能看得出來的有黑白芝麻顆粒及辣椒粉、黑胡椒粉，其他成分我就不知道啦(參考網路上的全素七味粉商品，或許有柑橘、紫菜、花椒、麻仁、芥末籽)，帶有明顯辣椒香氣、淡淡的胡椒與鹽味，不辛辣嗆口或重鹹到讓人口乾舌燥，完美襯托一口酥的豆焦香，真的是涮嘴到讓人一口接一口

▲菜單上其他炸物也都是素食，有蚵仔酥、花枝圈、雞塊、薯條和薯餅

我只點有興趣的(左上)花枝圈和(右下)蚵仔酥，有八九成信心確定這兩款是【CKFood全廣食品】素之都系列商品

若口味尬意的話，也可以自己購買冷凍包在家料理、吃爽爽

花枝圈 NT 40

每份5顆。 這全素食的花枝圈，外觀大致仿照花枝圈(花枝原肉)，口感和味道則是完全還原花枝丸(花枝漿)!! 對，就是花枝丸的那個魚漿味和彈性(因為主成分是修飾澱粉)! 不禁感嘆這素製品的調味有夠黑科技，讓我還以為真的是圈圈造型的花枝丸呢

參考商品→【CKFood全廣食品】素之都 花枝圈(全素)

蚵仔酥 NT 40

每份15顆。蚵仔素口感也是有類似魚漿製品的彈性，但主成分是大豆蛋白，所以的確但比花枝圈稍柔軟一些；味道就是魚漿和海苔的混合；整體而言，外觀有九成還原真蚵仔酥，但口感和味道則完全不像

參考商品→ 【CKFood全廣食品】素之都 蚵仔酥(全素)

香酥豆包(招待)

後來老闆招待我一片香酥豆包(1 片=1/3 份)，非常感謝老闆!!

不知道是不是剛出油鍋就馬上上桌並被我吃掉的關係，豆包本身雖然炸得乾爽(外層輕薄酥脆、內部還保留些許柔嫩)，但表面上似乎殘留少許油，有同時咀嚼著乾爽固體(豆包)和少量液體(油)的感覺。炸到金黃焦香的豆包味道很棒，但吃完有點膩感

我很少吃炸臭豆腐，難以像對「潤餅」能有一番比較和評論

但我想只要是開過店一陣子、有足夠經驗的店家，都能夠炸出一盤不會油膩的標準臭豆腐。 至於臭豆腐是外酥內軟，還是裡外都喀蹦脆，甚至細分到外層是微酥的薄脆皮或焦硬的厚脆皮，那都是各家的特色，也各自有擁護者(像我最不理解台南鹽水區圓環的某家臭豆腐為什麼這麼受歡迎)。

以行動餐車起家，後來在太保市彩虹商圈深耕10年多的「一口酥脆皮臭豆腐」，不論是港式脆皮臭豆腐或台式一口酥，炸功和口感都是符合普遍大眾期待的臭豆腐，優但不至於特別讓人驚艷和印象深刻。我覺得他們備受歡迎的主要原因是「調味」! 不論是脆皮臭豆腐的醬汁、一口酥的七彩椒鹽，甚至是自助區的麻辣醬和豆瓣醬，都是具足夠香氣與風味層次，又不會過度重鹹、死甜或是太嗆辣，不僅增添風味、舒緩油感，多加少加都好吃! 搭配穩健到位的油炸功夫，呈現炸物最誘人的香氣和乾爽酥脆口感。當下吃得過癮，食後也留下的是飽足與回味、無過多負擔感

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