「2025花蓮太平洋燈會」以「百花齊放」為主題，用100朵超大花卉燈飾，展現出「繁花盛開」璀璨奪目的迎光盛宴。「花好月圓」主燈秀，結合高科技水幕雷射動畫及立體水舞震撼夜空與人心。最後當然不能錯過位於展場旁的東大門夜市，一定要拜訪《夜市王》進入決賽的攤位，親自品嚐爭霸品項。



2025花蓮太平洋燈會

活動時間：2025年1月17日(五) 至 2月16日(日) [1月28日除夕休]，每晚18：00～22：00。

活動地點：花蓮市日出大道 (重慶市場旁表演廣場)

主燈展演時間：18:00～21:30 每半小時一場。

官網：https://www.hualien-lantern.com.tw/main.php



「2025花蓮太平洋燈會」2025年1月17日至2月16日在花蓮市日出大道上，以「百花齊放」為主題，用100朵超大花卉燈飾，分別匯集成10個花叢，隨著音樂律動展現出「繁花盛開」璀璨奪目的迎光盛宴，象徵花蓮歷經地震洗禮後綻放的生命力。



2025花蓮太平洋燈會，燈會四大亮點，等你來拍照：

「花好月圓」科技主燈：主燈秀結合高科技水幕雷射動畫，透過 3D 浮空水幕投影與燈光水舞的融合，完美呈現科技與藝術的創新體驗，堆疊出一幅幅光明未來的畫面，象徵著繁榮、幸福與團圓的美好寓意。



「2025花蓮太平洋燈會」展出期間，「花好月圓」主燈秀每日18:00起，每30分鐘展演一次至21:30止 (除夕暫停演出)。



1月17日晚間「2025花蓮太平洋燈會」正式開幕，花蓮縣縣長徐榛蔚及與會來賓攜手點燈，為2025「繁花盛開」的花蓮揭開序幕！



「花YOUNG好秀」舞台開展期間，每日 (除夕暫停演出) 晚間 19:05 ~ 20:35 有六場表演節目。



「希望之牆」：用燈光承載希望，點亮花蓮的美好未來！



希望之牆由花蓮在地24所國小共1500位學生一同創作，盞盞燈籠承載希望、點亮花蓮，從「心」出發。



二座光翼，發揮創意就能拍出有趣的照片。



「百花齊放展區」：2025花蓮太平洋燈會，以花卉為主題，從每一朵花的綻放到光的流動，象徵希望與重生，傳達光明引領的力量。



在每一盞燈的照耀下，流淌在大地的生命力與光芒，百花齊放象徵「光明」與「希望」，『每一朵花象徵著一個希望，努力綻放屬於花蓮的光芒。』，浪漫花卉與流動燈光，絕對是拍照打卡的首選地！



「2025花蓮太平洋燈會」很不一樣，為期一個月的活動，不但將全場的傳統燈泡改為 LED 燈泡，更將1月17日晚間的開幕儀式及民眾參與活動的總碳排放量註銷，成為示範性的零碳活動。



「光環境區」：燈光交織的夢幻空間，每一步都閃耀希望與祝福！



以光源錯落交織出光之世界，引領著民眾揮別過往，迎向未來的光之力量與祝福。



2025花蓮太平洋燈會 1/17~2/16 百花齊放，打卡換禮活動參加辦法：

步驟一：前往燈會現場指定的任一打卡點「花好月圓主燈」、「希望之牆」、「百花齊放展區」、「光環境區」，拍下專屬於你的精彩瞬間。

步驟二：上傳照片至 Facebook 或 Instagram，公開貼文加上標籤 #2025花蓮太平洋燈會，並標記兩位好友。

步驟三：到服務台出示貼文，即可兌換2025燈會限定打卡禮！ (每日限量，每人現領一份，送完為止！)



「花蓮東大門夜市」幅員遼闊是花蓮最大的一個夜市，共包含福町夜市、自強夜市、原住民一條街、大陸各省一條街等四個區域，吃喝玩樂一應俱全。緯來電視網真人實境競賽節目《夜市王》，第十集「到底誰是夜市王」(總決賽) 中「花蓮東大門夜市」PK 「台北市南機場夜市」獲得冠軍，來看「2025花蓮太平洋燈會」當然不能錯過位於展場旁的東大門夜市，一定要拜訪進入決賽的攤位，親自品嚐爭霸品項。



「妙不可言」位於東大門 - 自強一區 (花蓮日出大道旁)，三十年老店，雖然不是《夜市王》的參賽攤位，但一直是筆者(夫子) 的口袋名單，水果產地直送，果汁現點現打超新鮮。



妙不可言現打果汁

地址：東大門自強夜市1區 D32 號攤位 (週三公休)

「強蛋餅」小卷蛋餅《夜市王》參賽作品，餅皮採用全麥製作，並結合基隆新鮮小卷、天然乳酪絲、兩份雞蛋，搭配店家自製的泡菜、醬油、辣椒、芥末椒鹽粉等調味醬料，每一口都是不同的滋味。



強蛋餅

地址：東大門自強夜市2區 E79 號攤位 (週二公休)

「苡娜廚房」大叔無刺白帶魚卷《夜市王》參賽作品，白帶魚捲圈叉串，油炸後的白帶魚卷外皮鹹香酥脆，魚肉鮮嫩無腥味，一直是東大門夜市的必吃經典。



苡娜廚房

地址：東大門原住一條街 E6 號攤位

「福町本舖檸檬汁」選用來自屏東九如的檸檬製作，檸檬連皮一起榨汁，藉此保留食材的營養，同時使用花蓮海洋深層鹽、純蔗糖漿、煉乳等配方，呈現酸甜不苦澀的滋味，《夜市王》EP8 老字號大戰中勇奪第一名。



福町本舖檸檬汁

地址：東大門福町 A35 號攤位

花蓮市區景點推薦：

2024年4月新開幕的「花蓮將軍府1936」位於花蓮市中正橋旁美崙溪畔，園區內匯集了知名伴手禮與在地美食，同時還提供特色展覽和豐富的文化體驗，成為文化與美食愛好者的新興朝聖地。



「花蓮將軍府1936」建於日治時期昭和11年 (1936)，當年是隸屬於台灣步兵第二聯隊第三大隊 (花蓮港分屯大隊)，原名為「花蓮港廳軍官宿舍」，二戰後作為國軍眷舍。



七棟宿舍皆為木造黑瓦，具和洋折衷樣式，當中最有名的住戶是「中村大佐」。



建築群內設有四座消防沙池，以及一座防空洞。



而「將軍府 」的名稱由來有二，據說當時附近的居民並不知道中村大佐的身分，只知道有位官階很高的軍官住在此地，便將此處稱為將軍府。另一說是台灣回歸後，兵工學校少將司令單志誠曾居住於此，因而得命。



將軍府

地址：花蓮市中正路622巷6號

開放時間： 週一~週日，每天10:00起開放。

美崙山「花蓮松園別館」舊稱「花蓮港陸軍兵事部」辦公室，建於世界二次大戰後期，日本昭和十七年 (1942) 4月1日為開廳日。「松園別館」是目前花蓮保存最完整的日治時期軍事建築、中西合璧建築，過去作為日軍辦公室，因為四週老樹環繞，環境清幽因此命名。



「花蓮松園別館」前方觀景台，由於視野直對北濱海灘之美崙溪入海口，具有天然制高點優勢，可俯瞰美崙溪入海處、花蓮港及太平洋海景，戰爭期間輕易掌控出入南濱海面的船隻及南機場航機起降，成為日軍當時在花蓮的重要軍事指揮中心。



花蓮松園別館

地址：花蓮市松園街65號

門票票價：全票 60 元 / 可折抵消費額 20元。

營業時間：上午 9：00 至下午 18：00 (最後入園時間為 17:30)

休館時間：每月第二個星期二以及除夕（暑期 7-8 月及國定假日則無休館日）

「花蓮港放送局1944」位於松園別館後方，日昭和十九年 (1944) 5月1日設，戰後1945年11月27日由國民政府正式向日方台灣放送協會接收，名為中央廣播事業管理處花蓮港廣播電台。目前內部設有《花蓮港放送局聲件展＿洄溯》之聲音常設展、1944咖啡、聽書店、耳巢、可預約的錄音室。



花蓮港放送局1944

地址：花蓮縣花蓮市松園街96號

「臥松園區」位於松園別館入口左斜前方，是免費參觀的景點，來松園別館可順遊，日式建築 (臥松森林小舖) 內展售各式木雕與石藝作品值得細品選購。



古董鋼琴是臥松森林小舖的收藏品，共有十一架。



全台獨一橫向生長的百歲臥松 (琉球松)。



園區除了百歲臥松外，另一個特色就是有許多漂流木製作的藝術作品。

臥松園區

地址：花蓮縣花蓮市松園街50號

開放時間：9:00～17:30

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