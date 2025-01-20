前言

「賞楓」的季節又到了，該來尋找各地的「賞楓」地點囉 ~

「賞楓」地點當然是從最近的地方開始選擇囉 ~

於是找上了離「台北」很近的「汐止拱北殿」，本篇遊記就以它為主角囉 😁

大漠又再次沒有碰上正確的時間，只有部分的「楓葉」紅了 😅

不過沒關係，我們主角「拱北殿」還有很多特色，如有悠久的「歷史文化」及「建築特色」，還有可以悠閒散步的「後山步道」，而且「視野良好」可以觀賞秀麗的風景 ~

一、拱北殿「神社鳥居版」入口

「拱北殿」總共有「兩個」入口，而且都很有特色，建議兩個「入口」，都可以走走看看 ~

大漠走的是「採用神社鳥居形式」的入口，此入口更靠近「後山步道」，所以算是「入山的捷徑 」😁

而另一個入口，則充滿了滿滿的日式風格，可見到日式的「石燈籠」與「彼岸橋」，再配上「楓樹」一片「紅楓葉」，讓人有身在「日本」的感覺，所以這裡成了遊客熱愛的「賞楓打卡」地點之一 😆

大漠沒有走熱門的「彼岸橋」入口的原因，純粹是第一次來，先看到了這條「鳥居形式」的入口 😅

「長長的階梯」加上「廟宇風格」的屋頂，再配上「斜射的陽光」，一路都有特別「氛圍感」，可以讓人暫時忘記「爬樓梯的痛苦」😂

前往「拱北殿正殿」的階梯上，已經可以感受到，這座山的視野極好 ~

二、「拱北殿」一樓

爬完了長長的樓梯，終於抵達「拱北殿」的「一樓」了 ~

會這麼說，表示「拱北殿」還有好幾層樓可以爬 😆

天氣良好，景色超棒的 😄

三、「拱北殿」二樓

來到了「拱北殿」的「二樓」~

下方「金色」屋頂的「功德堂」，讓大漠覺得來到了「金碧輝煌」的「古都」 😆

在百年的「歷史建築」裡，俯瞰現代大樓林立的「摩登都市」，會不會有違和感 😆

四、後山步道

感覺廟方有再積極的推廣「觀光」，因為牆上都貼的往「雙拱橋」和「後山步道」的指示圖 😆

「後山步道」看起來就是要「爬山」，所以大漠就先選了，看上去輕鬆的「雙拱橋」啦 ~

結果是「雙拱橋」也是屬於「後山步道」的景點之一，廟方因該只是想做分流吧 😂

(ㄧ)、飛鳳亭

到「雙拱橋」前，有一座「飛鳳亭」，涼亭圍牆上的石雕，不是「獅子」，而是「大象」~

是不是有跟「泰國」有交流阿 😄❓

「飛鳳亭」的景觀，很不錯喔 ~

再加上是第一座涼亭，所以集中了不少遊客，想要拍照的話，會有點壓力了 😅

(二)、雙拱橋

過了「飛鳳亭」後，就真的進入「山林區」了 ~

遮陽的屋頂，換成了「綠意盎然」的大樹，還多了「芬多精 」可以吸收 👍

「雙拱橋」是熱門的「楓葉打卡景點」，但今日沒有「楓葉」，依舊有超級多人在排隊拍照 😖

不過要拍出整座「雙拱橋」有點難，要小心地走到「雙拱橋」右側的山地上，感覺上是有點危險的，所以要量力而為阿 😦

(三)、青楓亭

第二座涼亭「青楓亭」的「石桌」上，有前一位遊客遺留下的「楓之藝術」 ~

讓大漠撿了的漏 😆

繼續往前走的路上，又發現另一個「楓之藝術」~

不知道是不是「同一位創作者 」😆❓

而且這次的「楓葉」比較「紅」 😄

明明有「紅的楓葉」落在地上，但是樹上怎麼是一片「綠」呢 😂

繼續攻頂 ~

累了就抬頭，就看看「樹的藝術」，轉換一下心情 ~

爬呀~ 爬呀 ~ 爬呀爬 ~

即將要攻頂啦 🎉

(四)、仙丹亭

「後山步道」的頂峰，有座「仙丹亭」可以攻頂後，好好的休息一番 ~

如果有帶吃的的話，可以在這裡好好補充一下體力 ~

雖然沒遇到一整片的「紅楓葉」，但可以在努力爬上頂峰後，看見一棵已經「紅了的楓樹」，讓人心情更好啊 ~

自己的努力，有了收穫的心情阿 😌

捕捉到一台「渺小」的「飛機」😄

「後山步道」上的涼亭，都可以遙望遠方，幾乎都沒有被樹枝遮擋，風景都超棒的 ~

休息完了，準備下山回到「拱北殿」 ~

上山越辛苦，下山越輕鬆 😁

GO ~ GO ~

(五)、川流亭

「川流亭」聚集了超多人 😦

是剛好大家都走累了，一起在這休息嗎❓😆

「圍牆」上的圖案是「楓葉」，果然是以「賞楓」出名的廟宇 😆

「楓葉」孔洞，都有「鐵絲」 作為更深層的保護，避免小小孩、毛小孩掉落，相當安全的設計 👍

在「川流亭」時，可以選擇要返回「拱北殿」，或者是繼續要往「烘內山徑」走 ~

「烘內山徑」在指示圖上說，來回要一共要兩小時 😖

懶惰的大漠，很容易滿足，有爬過山就好了 ~

所以選擇回到「拱北殿」囉 ~

來去逛逛「有歷史的廟宇」，拜訪一下各位「神仙」囉 😁

常見的「仙丹花」~

天氣好，景色佳 ~

樹上都是「要紅」又「不紅的」的「楓葉」，看來大漠真的是太早來了 😆

即將要回到「拱北殿」囉 ~

回到「拱北殿」前，會先回到了「飛鳳亭」 ~

「睫穗蓼」的花，小小的很可愛 😊

這因該是「九芎」的果實吧❓

以上是大漠猜的，因為 Google 認不出來是「九芎」，還是「大花紫薇」😂

五、「拱北殿」三樓

再次進入「拱北殿」後，沿著階梯繼續前往「拱北殿三樓」~

在往「拱北殿三樓」的階梯上，可以近距離的觀賞「廟宇的屋頂 」~

這時大漠似乎知道了，網路上那些「廟宇的屋頂 」照片，是怎麼拍出來的 😂

原來在「拱北殿」，就可以這麼輕鬆的拍到 ~

根本不需要「空拍機」阿 😂

現在看到的都是「拱北殿」的「二樓」屋頂 ~

六、「拱北殿」四樓 (八仙洞)

其實因該不是「四樓」，因為已經到另一棟建築裡了 ~

但以「樓層」數來算，確實是「拱北殿四樓」的高度 😆

牆上的壁畫，跟「大龍峒孔廟」前的「猴子雕像」一樣，都在表達「非禮勿視」、「非禮勿聽」、「非禮勿言」~

一如既往的「視野良好」，風景依舊超棒 ~

來到這裡，可能會忘了自己是來「拜拜」，還是來看「風景」😆

「八仙神像」後頭，有個「八仙洞」，有興趣的人可以去走走體驗一下 ~

不過「八仙洞」還蠻小的，只有小孩可以來去自如，大人的話會有點卡卡的 😆

大漠從「拱北殿」的「左側」進入，那回家就走「拱北殿」的「右側」囉 ~

「右側」的「二樓」屋頂，一樣的漂亮 ~

「正殿屋頂」上的「群龍」~

「八仙」住的地方，大漠剛剛就是在那裡頭，體驗「八仙洞」的狹小 😆

「右側」這邊可以看見整個「汐止市區」~

「廟方」有規劃「出口動線」，所以又回到了「左側」😅

七、停車場

「拱北殿」的「停車場」也有美麗的事物喔 ~

比如說漂亮的 「洋紫荊」😊

一樣的「視野良好」 ~

還有漂亮的「樹枝藝術」 ~

「萬里無雲」的「藍天」和「秋色」滿滿的「楓樹」~

以及「平凡」，又漂亮的「白花鬼針草」 ~

八、再訪「拱北殿」

上次撲了空，所以又來了一次「拱北殿」，看看「楓葉」紅了沒 ~

這次不但「楓葉」沒有紅，還加上了「毛毛雨」 😅

這是另一條入口，有「石燈籠」與「彼岸橋」的那一條 ~

「溼答答」的「正殿屋頂」~

因為下雨，所以沒有人的「雙拱橋」😆

看來要看見「楓紅」，還要再等一陣子 😖

下次再來瞧瞧，「念念不忘，必有回響」😁

地圖

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