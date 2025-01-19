為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 台南市鹽水區2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light / 一年之初，我們來到這裡， 細數層疊光影的同時，也回到最初開始的…

台南市鹽水區2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light / 一年之初，我們來到這裡， 細數層疊光影的同時，也回到最初開始的地方，繼續生長、綻放

2025年菜外帶
2025-01-19 22:01:00 文字：星晴小步
share
星晴小步

星晴小步

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

每年月津港燈節好像成為我開啟新的一年的連結

那2025年就從第一個作品/ 拾光計畫 起程

月津港選擇用Lantern（燈籠）代表燈節

運用超過百個傳統的燈籠

漂浮在水面

在現代與傳統語彙中穿梭、點亮月津港

點我看2025月津港燈節短片介紹

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

電訊幻獸-羽蛇神

傳說中羽蛇神是來自未知的國度

教導馬雅人科學、技藝、建築、農業

甚至是法律等知識

而羽蛇神完成使命後

便返回未知的國度去了

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

花映

藉由水倒映出完整花的樣子

就像月津港在不同時代依水而生

在各自的文化脈絡上創造全新的月津港樣貌

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

在時間間隙中

人們穿越在高度不同的單元內

彷彿異遊在歷史之間

早已無法辨識新、舊邊界的固定距離

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

又一個月圓

來自日本的森岡厚次被季節性的蝴蝶-青斑蝶

深深吸引

飛越台灣和日本之間海域的蝴蝶

像是每一年的約定

隨著時間的變化、流動

因為月亮而相會的蝴蝶

帶來春天的氣息

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

光之樹影

在夜晚

這些樹木似乎變成了光的舞者

帶領觀眾進入一個不一樣的夢幻世界

感受光與自然交匯的奇妙瞬間

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

緩緩

以一種仿生重塑的方式

試著提醒、回顧和重溫歷史的片段

運用光

帶著大家重返光景

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

泡泡

每個泡泡都孕育著生命並寄託於萬物載體

當載體隕落時

炁將帶著生命記憶化作宇宙泡泡

帶入光的年輪進入下一段生命之旅

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

月亮的表情：）

⽉津港腹地寬廣

水與⼟受到⽇與⽉照耀

蓄積豐沛能量

生活在這裡的動物們也接收到這股力量

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

光核

作品希冀傳遞一個意念：

「無論外在環境如何變遷、未來有多少挑戰，都要如年輪的核心般，永保初心」

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

光聚

生命裡緩慢運行的過程中彼此在不同的向度各自精采

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

光軌

此作品旨在以光的流動捕捉月津港的人文脈絡

而作品就像一張相片

讓來訪者透過位移與作品中的光線流動產生對話

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

花火城邦

作品試圖將傳統儀式與科幻感融合

讓觀者在體驗蜂炮儀式的同時

感受到傳統信仰背後的神聖性與力量

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

船屋裡面的作品當時去拍都還沒開始

所以只能請大家親自去走一趟囉

或者可到這邊看看

https://www.yuejinlanternfestival.com/opencall

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

田嬰

有一對男女戀人被迫分隔兩地

兩人為了保持不中斷的聯繫

男孩運用自家的鐵料、生活器具打造的機械蜻蜓

讓蜻蜓載著物資以及思念

飛翔在廣大的河面上

照亮黑夜寧靜的世界

而蜻蜓點水的漣漪

正在一點一點傳遞著即將到來的愛人

也讓這廣大的新世界擁有一絲溫暖的故事

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

來日綺窗前

窗間過馬

時光飛逝

城鎮燈火溶進搖曳河水中

流經一面面窗台下

像是路過的你我

或是時間歲月之類

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

靜海基地

在取月為名的南部第一大港

儘管已不復曾經的風華樣貌

仍然無法抹去歷史留下來的印證

如同穿越歷史的太空船

回望歷史

尋找與發現鹽水的新樣貌

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

繁花中的養分

當今社會中

根深蒂固的性別印象依然存在

有時我也會被這些印象困住

認為陽剛的外表是相對有力量的

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

我在我落地前接住了我

當今社會中

根深蒂固的性別印象依然存在

有時我也會被這些印象困住

認為陽剛的外表是相對有力量的

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

溯光·未至之地

這種實驗性街景模擬

映襯出我們處於一個轉向後人類世

面對過去與未來的矛盾心境

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

書頁幻境

當踏上《書頁幻境》的故事之路

心中的想像隨之綻放

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

人民方尖碑

「人民方尖碑」以塑膠椅象徵台灣人的集體記憶

作品呈現未來賽博龐克城市中

在極端貧富差距下

人民以塑膠椅堆疊方尖碑

紀念過往

作品分為兩部分：「方尖碑」與地面祭壇「The Grid」

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

2025月津港燈節 ➤ 光的年輪Rings of Light

大家可以趁這期間去鹽水月津港看這些燈節裝置

周邊也有很多代表鹽水的小吃 例如鹽水意麵

現場也有攤販以及老街會賣很多小吃....

所以來這走走看看拍拍照也能吃到當地美食

𝟮𝟬𝟮𝟱月津港燈節➤ 光的年輪

展期｜𝟬𝟭/𝟭𝟴-𝟬𝟮/𝟭𝟲

台南市鹽水區月津路

亮燈｜𝟭𝟳:𝟯𝟬-𝟮𝟯:𝟬𝟬

藝術燈區．公19口袋公園

月津超新星（船屋𝟭𝟳:𝟯𝟬-𝟮𝟮:𝟯𝟬熄燈）

𝟭𝟳:𝟯𝟬-𝟮𝟮:𝟬𝟬｜巷弄燈區

官網

官方FB

官方IG

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up