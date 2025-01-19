每年月津港燈節好像成為我開啟新的一年的連結

那2025年就從第一個作品/ 拾光計畫 起程

月津港選擇用Lantern（燈籠）代表燈節

運用超過百個傳統的燈籠

漂浮在水面

在現代與傳統語彙中穿梭、點亮月津港

點我看2025月津港燈節短片介紹

電訊幻獸-羽蛇神

傳說中羽蛇神是來自未知的國度

教導馬雅人科學、技藝、建築、農業

甚至是法律等知識

而羽蛇神完成使命後

便返回未知的國度去了

花映

藉由水倒映出完整花的樣子

就像月津港在不同時代依水而生

在各自的文化脈絡上創造全新的月津港樣貌

凝

在時間間隙中

人們穿越在高度不同的單元內

彷彿異遊在歷史之間

早已無法辨識新、舊邊界的固定距離

又一個月圓

來自日本的森岡厚次被季節性的蝴蝶-青斑蝶

深深吸引

飛越台灣和日本之間海域的蝴蝶

像是每一年的約定

隨著時間的變化、流動

因為月亮而相會的蝴蝶

帶來春天的氣息

光之樹影

在夜晚

這些樹木似乎變成了光的舞者

帶領觀眾進入一個不一樣的夢幻世界

感受光與自然交匯的奇妙瞬間

緩緩

以一種仿生重塑的方式

試著提醒、回顧和重溫歷史的片段

運用光

帶著大家重返光景

泡泡

每個泡泡都孕育著生命並寄託於萬物載體

當載體隕落時

炁將帶著生命記憶化作宇宙泡泡

帶入光的年輪進入下一段生命之旅

月亮的表情：）

⽉津港腹地寬廣

水與⼟受到⽇與⽉照耀

蓄積豐沛能量

生活在這裡的動物們也接收到這股力量

光核

作品希冀傳遞一個意念：

「無論外在環境如何變遷、未來有多少挑戰，都要如年輪的核心般，永保初心」

光聚

生命裡緩慢運行的過程中彼此在不同的向度各自精采

光軌

此作品旨在以光的流動捕捉月津港的人文脈絡

而作品就像一張相片

讓來訪者透過位移與作品中的光線流動產生對話

花火城邦

作品試圖將傳統儀式與科幻感融合

讓觀者在體驗蜂炮儀式的同時

感受到傳統信仰背後的神聖性與力量

船屋裡面的作品當時去拍都還沒開始

所以只能請大家親自去走一趟囉

或者可到這邊看看

https://www.yuejinlanternfestival.com/opencall

田嬰

有一對男女戀人被迫分隔兩地

兩人為了保持不中斷的聯繫

男孩運用自家的鐵料、生活器具打造的機械蜻蜓

讓蜻蜓載著物資以及思念

飛翔在廣大的河面上

照亮黑夜寧靜的世界

而蜻蜓點水的漣漪

正在一點一點傳遞著即將到來的愛人

也讓這廣大的新世界擁有一絲溫暖的故事

來日綺窗前

窗間過馬

時光飛逝

城鎮燈火溶進搖曳河水中

流經一面面窗台下

像是路過的你我

或是時間歲月之類

靜海基地

在取月為名的南部第一大港

儘管已不復曾經的風華樣貌

仍然無法抹去歷史留下來的印證

如同穿越歷史的太空船

回望歷史

尋找與發現鹽水的新樣貌

繁花中的養分

當今社會中

根深蒂固的性別印象依然存在

有時我也會被這些印象困住

認為陽剛的外表是相對有力量的

我在我落地前接住了我

當今社會中

根深蒂固的性別印象依然存在

有時我也會被這些印象困住

認為陽剛的外表是相對有力量的

溯光·未至之地

這種實驗性街景模擬

映襯出我們處於一個轉向後人類世

面對過去與未來的矛盾心境

書頁幻境

當踏上《書頁幻境》的故事之路

心中的想像隨之綻放

人民方尖碑

「人民方尖碑」以塑膠椅象徵台灣人的集體記憶

作品呈現未來賽博龐克城市中

在極端貧富差距下

人民以塑膠椅堆疊方尖碑

紀念過往

作品分為兩部分：「方尖碑」與地面祭壇「The Grid」

大家可以趁這期間去鹽水月津港看這些燈節裝置

周邊也有很多代表鹽水的小吃 例如鹽水意麵

現場也有攤販以及老街會賣很多小吃....

所以來這走走看看拍拍照也能吃到當地美食

𝟮𝟬𝟮𝟱月津港燈節➤ 光的年輪

展期｜𝟬𝟭/𝟭𝟴-𝟬𝟮/𝟭𝟲

台南市鹽水區月津路

亮燈｜𝟭𝟳:𝟯𝟬-𝟮𝟯:𝟬𝟬

藝術燈區．公19口袋公園

月津超新星（船屋𝟭𝟳:𝟯𝟬-𝟮𝟮:𝟯𝟬熄燈）

𝟭𝟳:𝟯𝟬-𝟮𝟮:𝟬𝟬｜巷弄燈區

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