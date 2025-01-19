在台東池上小逛之後我們接著往台東市中心移動，

離開池上前的中餐我們買全美池上便當來品嚐，說是到池上一定要品嚐，店的位置一出池上火車站就可以看到，便當品項有素食餐盒可以買。

餐盒外觀紅黃顏色的包裝紙圖案復古亮眼。

一樣的薄片木盒，裡面也有嫩薑、黃菜頭（染色醃漬白蘿蔔）之外，素食餐盒裡面是滿滿的蔬菜沒有滷蛋，青菜新鮮，全素食者可以品嚐。

等車時，池上月台旁那一片黃橙橙的稻田與遠處山景整體畫面讓人覺得美麗舒心。

我們這次也是搭乘新自強號。

大約半小時車程時間抵達台東火車站，休息大廳擺放著展現 達悟族 精湛工藝的特色 拼板舟 ，

還有那滿滿的好吃 台東釋迦 。

在 台東火車站 旁邊設有抵達各處的巴士站還有計程車招呼站，我們這次住的是 旅人驛站-鐵花紋創館 ，搭乘 8172 這班巴士就可以到了，全票票價為25元。

火車站前方廣場那顆銀色閃閃發亮的公共裝置藝術是 "蘭嶼銀盔" ，銀盔是只有在特殊活動場合由男子配戴的神聖器物，也是重要的傳家寶物。

這次有碰到歐美背包遊客使用巴士站走逛台灣景點，我們住的 旅人驛站 在 台東轉運站 旁，從台東火車站出發6站就到了。

天氣很好，湛藍色天空沒有被厚實的雲層遮蓋。

我們比預定時間早抵達，先跟櫃台寄放行李，在附近晃晃。

櫃台旁有販售地區限定不同風味的乖乖。

行李寄放區旁邊有 印章 可以蓋，很貼心的是還有 代寄明信片 的服務。

大廳走道底端是休息區，因大眾使用空間氣味關係，使用須知上特別提醒大家不要攜帶臭豆腐入內。

休憩區內為復古風格，早期的電影院售票口、復古海報、復古話機~

休憩區提供茶飲與點心，點心款式為古早味款，仙楂餅、小奇福、麻花捲、菜脯餅、豬耳朵、、、

話說這天的台東風挺大的，走在馬路上風從後方吹來會被推著走(ᗒᗨᗕ)

我們住的房型是 心旅-VIP四人房 ，房內還有兒童迷你小廚房。

寢區與客廳中間為半高電視櫃，可翻轉的電視待在哪邊都可以看。

窗外視野很好，從窗戶看出去可以看到台東轉運站與秀泰影城，影城旁的廣場還在施工中，

往遠處望去還可以看到海。

除一樓休憩區提供茶包之外，房內也有提供同款茶包。

房內沒有衣櫃，需要掛衣的話壁面有衣架，全身穿衣鏡在大門後方。

浴室為玻璃隔間，不過浴室門沒有裝鎖無法上鎖，所以與家人有提醒一下。

淋浴牆上寫著水質滑順是因為有啟用 軟水系統 ，使用軟水沐浴、洗臉可使肌膚細膩有光澤，我洗完後有感覺肌膚摸起來滑順很舒服。

次日早餐我們在旅館餐廳享用，餐廳在地下一樓，空間寬敞，為自助式早餐。

餐飲部分中西式都有。

菜款部分除葷食之外也有素食。

素食菜款也不少，不會吃不飽，

想吃麵的有煮麵機。

還有關東煮，其實蠻豐富的。

餐具部分也有提供 兒童餐具 。

旅館旁除了 台東轉運站 之外還有 鐵道藝術村 ，不只交通方便還可走逛，十分方便。

旅館資訊👇👇👇

旅人驛站鐵花文創館

地址 : 950台東縣台東市中山路402號

電話 : 08-935-2200

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