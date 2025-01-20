▲現點現炒香濃石頭火鍋湯底，工作人員用麻油爆炒魷魚絲、洋蔥、大蒜，再加米酒醋，以及昆布高湯，整個湯底濃厚古早鮮香味洋溢而出。

▲生活也要有儀式感，韋爐店家的「石頭火鍋」，由帥帥的服務人員桌邊服務，爆炒鍋底食材調料，鑊氣十足現炒石頭火鍋湯底，香氣四溢。

▲「石頭火鍋」、「剝皮辣椒鍋」 、「安格斯板腱牛」 、「特級雪花牛」、「松枝豬」 、自助的海鮮、火鍋料、青菜等...滿滿的海陸食材幸福一桌。

▲開動了，在這種冷冷的天，吃火鍋才是王道，這一天的夜晚，在台味濃厚的復古餐廳裡，我們幾個好友難得聚在一起，就是要來個溫馨火鍋，歡聚一下。

▲「石頭火鍋」、「剝皮辣椒鍋」

▲「石頭火鍋」用麻油爆炒魷魚絲、洋蔥、大蒜，再加米酒醋，以及昆布高湯，古早味自然鮮美；用雞湯熬煮的「剝皮辣椒鍋」微辛香辣，二種湯底各有特色，都很香濃夠味，根本不用沾醬，又可吃到食材的新鮮原汁。

▲「安格斯板腱牛」 、「特級雪花牛」、「松枝豬」 ：肉品油花美麗，都是原肉高檔新鮮的肉質。

▲「活凍白蝦」、「半殼扇具」、「小管」。

▲大白蝦從冰庫拿出來，下鍋現煮，新鮮滿分。

▲「安格斯板腱牛」美麗的油花，肉質鮮紅，肉品高檔，新鮮看得見。

▲石頭火鍋湯底清新鮮甜，超大片的「安格斯板腱牛」，入鍋涮一下，鮮美滋味入口，幸福滿懷。

▲「特級雪花牛」、「松板豬」

▲「特級雪花牛」

▲油脂豐富，鮮紅大片的「特級雪花牛」，肉質之鮮美，讓肉肉控們很滿足。

▲「松板豬」

▲來自西班牙的「松板豬」粉嫩的色澤，肉片厚度很誠意，吃起來有嚼勁，肉質之鮮美，自不在話下。

▲放上巴西蘑菇、茶樹菇、鴻喜菇，金針落，以及水蓮等蔬食食材，滿滿一鍋，畫面幸福滿分。

▲有厚度的小管，海味Q彈脆香；喜歡菇類的人有福了，這裡有高檔的巴西蘑菇、茶樹菇，在火鍋裡增加香氣，吃起來脆彈香氣迷人，超有特色的。

▲火鍋迷人之處，就是用美味的鍋底，把海陸食材現煮現燙出的新鮮營養美味。

▲大白蝦外殼易撥新鮮，肉質彈牙鮮美；雪花牛油脂豐富柔嫩；安格斯板腱牛的筋絡及油花適中，吃起來肉質鮮嫩，肉汁濃郁；有厚度的松板豬，吃起來有嚼勁，肉質鮮美；每樣的海陸食材，新鮮美味，讓人滿足。

▲漿類：「蝦卵漿」、「花枝漿」、「墨魚漿」

▲「蝦卵漿」下鍋。

▲沒想到在「花枝漿」裡，也吃得到大片的花枝肉，Q彈有嚼勁，很過癮。

▲「炸炸花枝干貝丸」、「日式炸干貝」都是高檔的火鍋料。

▲豐富多元的手工丸，讓人驚豔，日式炸干貝很特別，吃得到一絲絲干具肉質的鮮美。

▲「芥末丸」嗆辣口感，也是無辣不歡的老饕首選。

▲超喜歡這「龍蝦沙拉丸」它的爆漿鮮甜口感。

▲這「手工魚餃」是來自基隆名產汕頭魚餃。

▲「魚餃」沒有一般空空的吃皮的口感，它吃起來很紮實美味。

▲手工蛋餃：「起士蛋餃」、「麻椒蛋餃」

▲超有特色的「麻椒蛋餃」，中辣度很是麻香，無辣不歡的最愛。

▲店家的湯底，香濃夠味，根本不用沾醬，又可吃到食材的新鮮原汁，太棒了。

▲友人Joanna從調料區，自行調配的沙茶醬，她用松板豬肉片沾食，厚片的松板豬肉質加沙茶醬，吃起來很Q脆香辣過癮。

▲好奇寶寶的Joanna也從調料區，取用豆乳沾醬，她說豆乳醬鹹郁甘甜口感很不錯。

▲喜歡米飯的人，推薦這款：「阿母滷肉飯」，肉臊飯超美味又超值。

▲「Menu」菜單分為湯底、海鮮、單點以及肉品等，簡單俐落的介紹，讓人一目瞭然；湯底食材詳細的介紹，肉品來源產地、份量皆有分別標示；真心推薦，招牌必吃石頭火鍋湯底，以及微辣濃郁帶清爽的剝皮辣椒鍋湯底。

▲另外在用餐區旁，整排恆溫保鮮的大型冰櫃，讓客人自選食材，有如超市般，各式各樣的、火鍋料、海鮮、蔬果

等，應有盡有。

▲吃火鍋少不了的王子麵、泡麵、老油條、大油皮、雞蛋。

▲火鍋食材盤以顏色分七種價格，簡單方便易選，每一樣都不貴，讓我們選用都不手軟，每種都想拿。

▲為自己挑選喜歡的食材，吃多少才拿多少，一點都不浪費，這樣的火鍋型態很不錯，很合環保意識。

▲乾淨的「自助區」，飲料與沾醬自助無限任取。

▲店家也有推出石頭鍋沾醬、傳統沾醬、以及豆乳沾醬等，三種火鍋沾醬，實在很貼心。

▲「自助取用區」的飲料：古早味烘焙茶、黑面蔡楊桃汁、冬瓜茶，英式奶茶，都是自助無限的讓客人擇其所愛，喝滿喝飽。

▲「英式奶茶」奶茶香濃，冰涼微甜，爽口解膩。

▲「自助取用區」：飲品及冰品。



▲「自助取用區」：自助無限的冰櫃裡，有很多不同品牌的冰棒，我們都喜歡雙葉的花生冰棒，以及雙葉紅豆牛奶冰棒。

▲來用餐還可以「彈珠台」、「復古遊戲機」免費暢玩。

▲『韋爐復刻食鍋巨城店』店裡濃厚的磚窯古早味懷舊的佈置，很是賞心。

​▲整體有台式的古典雅致色彩，寬敞明亮，用餐環境舒適。

▲每區座位佈置典雅尊貴。

▲餐廳裡用餐位置很多，四人座、六人座、多人座，方桌圓桌皆有，每區座位佈置典雅尊貴，適合公司聚餐，親朋好友、家庭節慶及圍爐用餐。 ​ ​

​▲進入『韋爐復刻食鍋巨城店』，服務人員溫馨近賓。

▲金黃色溫馨燈光投在圍爐的壁畫上，古早腳踏車上紅藍塑膠購物袋，喜歡在入口旁的打卡牆留影，只為了與朋友到新竹聚餐，紀錄這一刻美好時光。

▲『韋爐復刻食鍋巨城店』位於新竹火車站附近，隱藏在巨城百貨旁，鬧中取靜的錦華街裡，從新竹車站走來約莫10來分鐘，巨城百貨走過來5分鐘，交通上很方便；如果開車的朋友，附近有停車場可以方便停車(錦華停車場、民權停車場)。

▲喜歡吃火鍋，就是在於火鍋現煮新鮮現吃，尤其在冷冷的冬天，吃鍋最棒了；『韋爐復刻食鍋巨城店』是一家很有特色的台式火鍋店，場地美氣氛佳，服務人員用心，台式原始口味溶入火鍋，清燙出食材的原汁原味，豐富又營養的鍋品美食，推薦給有來新竹巨城附近，喜歡嚐鮮的火鍋控老饕們。

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『韋爐復刻食鍋巨城店』

地 址：新竹市東區錦華街6號1樓

電 話：03 515 2555

營業時間：星期一到五:16:30~03:00 , 六、日:11:00~03:00 (最後收客01:30)

粉 絲 團： 韋爐復刻食鍋巨城店

Ｉ Ｇ：@ fm035152555

線上訂位系統： https://reurl.cc/lgLmMl

Line： https://lin.ee/sLv7kU4 (加入隨時享有優惠卷活動)

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。