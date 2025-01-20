從2019年踏上露營的我們再次重回當年曾造訪過的苗栗南庄【一畝稻田露營區】，營區內除了當年的狩獵帳之外，還多了蓮花帳、宮廷帳。

不想準備餐食的話，晚餐可以直接預訂園區內的桶仔雞、烤鱒魚、港式烤乳豬、火鍋或烤肉，免搭帳、免裝備，只要帶著換洗衣物就能輕鬆享受露營樂趣，帳篷內更配備冷暖空調，冷天、大熱天露營都適合！

營區內還有戲水池、大草皮、沙坑、鞦韆、溜滑梯、搖搖馬、跳跳兔等兒童遊樂設施，週六及節日晚上有搗麻糬活動，週日上午有DIY棉花糖，通通都是免費參加的喔，是很適合親子露營的露營區。

苗栗親子露營「一畝稻田露營區 」，免費搗麻糬、DIY棉花糖，超大戲水池，免裝備、免搭帳露營!

一畝田露營區現已更名為一畝稻田露營區，距離南庄老街不遠，鄰近蓬萊溪護魚步道，國道1號下頭份交流道，往三灣南庄方向開車約40分鐘即可抵達營區（蓬萊派出所後方），大眾運輸可搭乘台鐵至竹南火車站或是搭高鐵至苗栗高鐵站，轉搭苗栗客運於南庄站下車，再轉搭計程車，約10分鐘左右即可抵達營區。

■ ADD: 苗栗縣南庄鄉蓬萊村5鄰64-2號

■ TEL: 0976-281-182

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一畝稻田露營區導覽圖

營區規劃的很好，分成A-F等六區，狩獵帳7帳、蓮花帳8帳、宮廷帳8帳等共23帳，有獨立的停車場，衛浴設施、冰箱、飲水設備都很充足。

A區有兩帳狩獵帳，多年前我們就是入住狩獵帳，當時露過後就相當喜歡狩獵帳，空間大，還有冷暖空調等，住起來相當舒適。

比起豪華露營都要萬元起跳，來一畝稻田露營划算許多，平日只要3200元就能入住，帳內配備有標準雙人床2套（含枕、被、床包）、小桌、內外照明燈、風扇、除濕機、冷暖空調，另有炊事設備：4人餐桌椅、平底鍋（附炊具三件組-夾/勺/鏟）、卡式爐（瓦斯罐需自備），只要自備食材或是食物即可，住起來品質完全不會比動輒萬元的豪華露營差。

A區這裡有獨立的飲水設備及冰箱，露過這麼多次露營很少見到有營區提供這麼充足的冰箱及飲水機，營區內共有四台冰箱、兩個冷凍櫃、三個飲水機。

營本部也有冰箱、冷凍櫃及飲水機可以使用，停車場就在營本部旁，另外F區旁也有停車場，車子可以先開到帳篷附近下行李後再過來停車，營主會安排車位。

鄰近營本部的B區宮廷帳，我覺得這帳有點VIP的感覺，獨立一帳旁邊就是活動區，兒童遊樂設施溜滑梯、小戲水池就在旁邊，還有衛浴設備。

宮廷帳及蓮花帳都有配備炊事帳（客廳帳）並附有桌椅，稻草屋頂很有峇里島發呆亭的感覺，充滿著南洋風情。

B區宮廷帳前方就是觀景台，可以捕捉營區美景，小朋友也有空間可以玩耍。

鄰近B區的溜滑梯、小戲水池及木屋衛浴空間。

C區狩獵帳跟D區蓮花帳中間隔著一片大草皮，草皮上有沙坑、鞦韆、搖搖馬、戲水池等兒童遊樂設施，親子同遊我覺得住這區是最適合的了，小朋友一走出帳外就可以開始玩樂，也可以帶羽毛球、飛盤、吹泡泡等來玩。

帶小朋友一起露營找有兒童遊設施的營區最適合了，就不怕孩子吵著無聊！

乾淨的沙坑裡有玩沙工具，不用自行準備，鳥巢鞦韆要比一般鞦韆好玩許多，鈞鈞三不五十就會跑去玩一下。

之前來還沒有這個戲水池，沒想到現在這麼厲害，有這麼棒的戲水池，很大一個可以媲美小型游泳池了，而且水超乾淨的，我發現晚上會把水放掉，隔天早上才又放水，所以應該是天天都會換水喔。

可惜我們來的時間有點冷，小朋友就沒有下水玩了，若是夏天這裡一定擠爆了人，夏天想露營玩水來一畝稻田很適合。

戲水池內還有泳圈、大彈力球，玩起來一定很嗨，要注意的是小朋友若有下水玩大人一定要在旁邊看著，注意安全。

卸行李時車子不能開進草皮區，營區有提供推車，搬運行李方便。

我們這次入住的是蓮花帳，最多可入住四位，週一至週四3200元、週五及週日3800元、週六及國定假日4800元、連續假日5800元，我覺得這價位很可以，跟朋友一起來每人分攤只要800元起就能入住享受露營樂趣。

有炊事帳（客廳帳）可以使用就不用怕艷陽或下雨了，跟狩獵帳一樣都有提供4人餐桌椅、平底鍋（附炊具三件組-夾/勺/鏟）、卡式爐（請自備瓦斯罐）等。

蓮花帳內空間很寬敞，而且相當新穎，看得出來營主有用心維護整理，帳篷外也相當乾淨，完全沒有發霉的跡象，可以說是我露過最乾淨的帳篷了，然後帳篷內是禁止飲食的喔。

佈置也很溫馨，帶有波希米亞的美感，拍照也很適合。

帳內配備有標準雙人床2套（含枕、被、床包）、小桌、內外照明燈、風扇、除濕機及冷暖空調機，有冷暖空調超讚，像我們入住夜晚還蠻冷的，開啟暖氣模式就相當暖和，讓我們一家暖暖入睡。

帳篷旁就有垃圾桶、回收桶及廚餘桶，丟垃圾不必走遠，記得垃圾分類。

洗手台也在帳篷旁，並備有菜瓜布及洗碗機，很貼心耶，連洗碗精都不用自己帶，也有照明設備，夜晚不必摸黑清洗。

戶外空間難免有蚊蟲，營主也很貼心除了在帳篷備有防蚊液外，營區其他地方也可以見到防蚊液，有需要皆可自由使用。

鄰近C區及E區的衛浴空間，有提供吹風機，冰箱及飲水機也都有。

靠近D區蓮花帳在戲水池後方的衛浴設備，乾淨、空間也大，附有廁紙。

淋浴間有提供洗髮精、沐浴乳，有置物架可以放東西。

E區及F區都是宮廷帳，E區獨立兩帳，很適合跟親朋好友一起來入住，宮廷帳跟蓮花帳價格及配備都一樣，只是宮廷帳內多了一個小帳篷空間可以讓孩子玩樂。

園區內種植了許多花花草草加上遠處的山景，盎意盎然讓人身心靈都放鬆，可以體驗大自然的美好。

想要買零食、飲料、水果或是蔬菜等附近也有雜貨店，走路過去大約五分鐘。

入住夜晚我們有預訂一隻桶仔 $1000，烤好熱騰騰直送帳篷，皮酥肉嫩有彈性，入味多汁不乾柴，有需要的記得提前跟營主預訂。

我們另外有準備了一些烤肉食材來度過露營夜晚，跟家人邊烤肉邊聊天的感覺很美好。

烤肉食材也可以更方便的直接跟營區預訂，這樣就不需要自行準備了，如果是自備炭火及烤肉食材者也可以跟營區租借烤肉架，一個烤肉架附烤網$200，我們是使用卡式爐+烤盤更方便。

我們是週六入住，營區在週六及節日的晚上有免費的原住民搗麻糬活動體驗，無論大人小孩都可以享受搗麻糬的樂趣外還可以吃到熱騰騰的現搗麻糬。

有搗過麻糬的都知道真的很不容易，需要費很大的勁才能完成這軟糯可口的麻糬，但在大家同心協力下就變簡單了

營主準備的量很多，每個人都可以吃得很過癮滿足。

還有專人切麻糬服務，最後每個人分得一大碗，是每個人一大碗不是每一家喔，很有趣好玩且好吃的免費活動，建議大家都要一起來玩。

話說，現搗熱騰騰的麻糬真的好好吃啊，就連小朋友也非常喜歡，但吃麻糬要小口小口吃，注意安全！

週日上午還有小朋友很愛的DIY棉花糖活動，每個人都可以來玩然後享用自己的成品，有玩有吃真的很棒。

每個小朋友都吃得好開心啊。

一畝稻田露營區可以通往蓬萊溪護魚步道，可以在入住時或是退營後前往走走，沿著溪畔前行，在林蔭以及微風的吹拂下，還有豐富生態相伴，散起步來非常舒適，值得一遊！

一畝稻田露營區入場時間為下午2點、退營時間為11點前，每帳可入住4人，只要3200元起就能入住，可以預訂晚餐還有豐富的兒童遊樂設施及活動，是親子露營、懶人露營、新手露營、三代同堂露營不錯的選擇！

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