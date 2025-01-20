｜花蓮伴手禮｜小和好點，超人氣雪山肉桂捲／開心果＆小山園抹茶流心巴斯克／提拉米蘇咖啡流心巴斯克，一起宅配到家

喜歡吃肉桂捲的人應該都知道花蓮這間小和好點吧！平常很少吃肉桂捲的我，也被他們家的雪山肉桂捲驚艷到，他們家的肉桂捲真的很大一顆，真的是份量十足～還有其他像是流心巴斯克、司康也都很厲害啊！！

前一陣子我朋友敲我，問我喜不喜歡吃司康、巴斯克蛋糕，我說我滿喜歡的！他就推薦我這間小和好點，然後跟我說他們家的肉桂捲在網路上很有名，阿我是真的對肉桂捲沒有太深入研究，所以我也不知道他們多厲害，結果打開google一查，評價真的很高欸！後面就一一的來跟大家分享介紹了～

開心果＆小山園抹茶流心巴斯克

從未吃過開心果做成的蛋糕、冰淇淋，第一次吃到這個開心果跟抹茶口味的巴斯克蛋糕就讓我驚豔！而且不只口味讓我驚豔，連蛋糕的外型跟包裝都好喜歡，這個拿來送禮很可以耶～～

抹茶吃起來不會覺得很苦，反而是帶有淡淡的茶香，下層的開心果口感很綿密，跟抹茶一起吃的時候，會有一種畫龍點睛的感覺，而且因為抹茶跟開心果也不會很甜，吃起來完全不會覺得膩，反而會有一種意猶未盡的感覺。

提拉米蘇咖啡流心巴斯克

一打開包裝，那濃郁的咖啡香直接撲鼻而來，真的是有夠香的啦！我真的邊拍邊讚嘆這巴斯克的香氣，只好快速拍完，趕快切來品嘗了～～

不知道是不是我退冰退的不夠，就沒有那種很流心的感覺，但剖面還是滿美的啦！這款我女兒超愛，她覺得那個提拉米蘇跟奶油很好吃，他的奶油吃起來不會有那種甜膩感，整體搭配的非常融洽，但因為我平常比較不吃甜，所以對我來說會比較甜一點！

綜合球捲3入禮盒

這個球捲禮盒裡面總共有三種口味，分別是柴燒黑糖、小山園抹茶和榛果巧克力，光是造型就讓人超喜歡的，而且每一款的味道都很濃郁，烤過後吃起來外酥內軟！

這三個口味我比較喜歡榛果巧克力的，烤完之後就更香了，而且每一口都吃的到巧克力，如果是抹茶控的朋友，可以試試看抹茶口味！

來看一下球捲的剖面，那個紋路真的超美的耶！！也可以看到裡面每一層都沾滿了醬，這個一顆吃完其實滿飽的，當早餐或下午茶都很適合～

綜合好點司康6入

一盒裡面總共有5種口味，分別為原味、酒漬白蘭地萊姆葡萄司康、黑糖肉桂白玉、珍珠糖烤莓果、小山園抹茶白巧克，其中原味的有兩顆！然後我覺得他們家的司康吃起來口感介於麵包與蛋糕之間，對我來說是比較乾一點～

且他們家司康的口味都很特別，是外面很少會出現的口味，也算是比較大人口味的司康，雖然每個口味都滿厲害的，不過我個人偏愛原味一點XD然後我老公就喜歡黑糖肉桂那一個！

雪山肉桂捲

雖然我本人平常很少吃肉桂捲，但這真的是我看過最大顆的肉桂捲了！真不愧是小和好點的人氣商品—雪山肉桂捲！我打開看到這兩顆，真的有被它的份量給嚇到XD

雪山肉桂捲有加入黑糖，讓肉桂的味道不會這麼重，但還是保有肉桂香氣！除此之外還有一個特別之處就是，附了兩種特製的淋醬，Cream Cheese乳酪醬和海鹽焦糖醬，讓肉桂捲多了不同的風味。

還有就是，他們家的肉桂捲吃完之後，嘴巴還會殘留肉桂的香氣，就是一款很濃郁的肉桂捲！但真的很大一顆，這個一次吃完一顆會超飽XD

這次吃到小和好點的甜點，真的是覺得非常厲害！不只口味厲害，連份量也很厲害！尤其他們家的開心果抹茶巴斯克最我感到驚艷，怎麼可以想到這種組合，而且吃起來居然這麼的搭，當然這款也就是我最喜歡的一個品項！

然後我老公就喜歡肉桂捲、球捲跟司康，當然他最愛的是肉桂捲，算是一位肉桂捲控，我才吃幾口，其他都是他吃的，吃完整個很滿足XD如果你們也是肉桂捲控或是喜歡嘗鮮的朋友，真心推薦小和好點給你！

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