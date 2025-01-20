聽過夯臭豆腐是從臉書上看到的

記得是在竹南也有看過這間臭豆腐店

沒想到這間夯臭豆腐來新竹開在竹東

原本想吃臭豆腐時都是去清大夜市那邊的另一間老店買

這間在竹東的臭豆腐開店以後

潔西麻現在就會特地來這裡買

這間臭豆腐是有內用座位的

只是附近停車不太方便

騎機車來會比較好一點

臭豆腐一份65元

其它還有素臭豆腐 涼拌臭豆腐 也可以單買生臭豆腐回家自己炸

另外還有鴨肉丸湯 魚丸湯 貢丸湯 菜頭湯 綜合湯等等

內用可續湯

而且還有小黃瓜的配菜

外帶就沒附小黃瓜

剛炸起來的臭豆腐非常酥脆

裡面也很嫩

帶回家涼掉了也不會變難吃

還是很好吃

老闆娘放完泡菜後

潔西麻請老闆娘拿著讓我拍一下照片

然後再多淋一點醬油

因為女兒喜歡吃醬油多的

店家的辣椒醬很辣唷

牆上的菜單那裡有提醒辣椒很辣

想吃辣的人要斟酌

一般加小辣就感覺很辣了

臭豆腐上面的泡菜也給很多

如果晚餐不知道要吃什麼的時候

吃一份臭豆腐就蠻剛好的

店家資訊：

夯臭豆腐竹東店電話：0938 866 980

夯臭豆腐竹東店地址：新竹縣竹東鎮長春路二段106號

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