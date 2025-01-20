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潔西麻的美食日記─【新竹/竹東】夯臭豆腐(竹東店)

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2025-01-20 02:53:00 文字：潔西貝比的生活小事
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潔西貝比的生活小事

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【新竹/竹東】夯臭豆腐

聽過夯臭豆腐是從臉書上看到的

記得是在竹南也有看過這間臭豆腐店 

沒想到這間夯臭豆腐來新竹開在竹東

原本想吃臭豆腐時都是去清大夜市那邊的另一間老店買

這間在竹東的臭豆腐開店以後

潔西麻現在就會特地來這裡買

【新竹/竹東】夯臭豆腐

這間臭豆腐是有內用座位的

只是附近停車不太方便

騎機車來會比較好一點

【新竹/竹東】夯臭豆腐

臭豆腐一份65元

其它還有素臭豆腐 涼拌臭豆腐 也可以單買生臭豆腐回家自己炸

另外還有鴨肉丸湯 魚丸湯 貢丸湯 菜頭湯 綜合湯等等

內用可續湯

而且還有小黃瓜的配菜

外帶就沒附小黃瓜

【新竹/竹東】夯臭豆腐

剛炸起來的臭豆腐非常酥脆

裡面也很嫩

帶回家涼掉了也不會變難吃

還是很好吃

【新竹/竹東】夯臭豆腐

老闆娘放完泡菜後

潔西麻請老闆娘拿著讓我拍一下照片

然後再多淋一點醬油

因為女兒喜歡吃醬油多的

店家的辣椒醬很辣唷

牆上的菜單那裡有提醒辣椒很辣

想吃辣的人要斟酌

一般加小辣就感覺很辣了

臭豆腐上面的泡菜也給很多

如果晚餐不知道要吃什麼的時候

吃一份臭豆腐就蠻剛好的

 

店家資訊：  

夯臭豆腐竹東店電話：0938 866 980 

夯臭豆腐竹東店地址：新竹縣竹東鎮長春路二段106號 

 

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