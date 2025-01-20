台中美食推薦。甩鍋雞韓式炒雞吃到飽是在韓國超過180家的人氣美食，主打超過60種食材一鍋多吃的超值享受，除了可以吃到韓式炒雞之外還可以加入高湯跟喜歡的食材煮成火鍋，自助吧更提供了韓式炸雞、披薩、韓國原味(麻辣口味)魚板串、韓式泡菜炒飯、炸餃子、辣炒年糕…等超多選擇，500元有找就可以無限量供應爽吃正宗超人氣韓式美食。

甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-中友店

營業時間 週日到週四11:00-22:00(收客至20:20)；週五到週六11:00-22:30(收客至20:50)

電話 0422250500

地址 404台中市北區育才北路59號2樓(中友百貨旁)

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甩鍋雞西門店點我； 甩鍋雞桃園att店點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

甩鍋雞韓式炒雞吃到飽中友店就位於台中中友百貨旁，一樓也是韓國人氣品牌「兩餐」，一次兩家韓國必吃的美食餐廳開在一起，台中人真的太有口福了。

甩鍋雞韓式炒雞可以先選擇一個自己想吃的口味，偷偷教大家每鍋不要煮多，因為吃完就可以再換點下一個口味吃，聽說還有客人已經挑戰吃了六種不同的口味，真的超強的。

甩鍋雞韓式炒雞吃到飽這自助吧的陣仗真的不是蓋的，季節時蔬、火鍋料、韓式年糕、魷魚…這不餓個兩、三天再來吃怎麼過癮，哈哈哈！

再來這韓國魚板湯有麻辣口味魚板串竟然也是無限供應耶～每次看韓劇時就也好想要跟劇中人一樣在路邊的攤位旁吃上熱呼呼的魚板湯，沒想到來還裡就可以實現魚板湯自由啦～

甩鍋雞主打一鍋多吃的多重享受，所以除了煮成火鍋時搭配的沾醬之外，吃炒雞鍋時的鍋底醬料也可以依照個人的喜好進行調整。

再來走到熟食自助吧這區～在煮鍋前就可以先吃一波啦！韓式泡菜炒飯再配一點韓式炸雞，再來些炸物點心、披薩……CP值直接拉滿。

甩鍋雞自助吧真的不得了，韓式辣炒年糕跟泡菜炒肉也有，這主角鍋物都還沒吃就已經在這區淪陷了，哈哈哈！

以為上面這樣就能讓大家吃翻天了嗎？NO…當然不，甩鍋雞還有燒賣跟麥芬堡可以拿來夾喜歡的食材一起吃，光是在熟食吧這裡就可以變化出超多不同的吃法了吧~重點是這些品項真的超豐富多元，超有誠意的。

甩鍋雞韓式炒雞的醬底口味有BBQ醬炒雞、蜂蜜醬香雞、經典春川雞、麻舌辣喉雞、狠角色辣雞、辛奇泡菜豬、韓流粉紅豬，一共七種口味可以選擇，有辣的跟不辣的，所以口味的變化也非常的多元。

拿好想吃的配料時蔬後，服務人員會協助過來幫忙炒鍋，大家記得別一次煮太多，這樣吃完一個口味就可以再換成另一口味煮啦~

食材煮六分鐘後就可以開鍋，服務人員也會放上計時器，所以不用擔心會煮過頭。

剛好我們還有遇上了打卡免費贈送「熔岩起司」的活動，看這香噴噴的韓式炒雞鍋再舖上滿滿起司，繼續蓋上鍋蓋悶個一分鐘就完成。

開鍋的一瞬間真的是口水直流，香氣直接衝上來加上濃郁的起司，這畫面太誘人了吧~

甜甜辣辣的韓式醬汁完全悶煮入味，每種食材都裏上濃濃的起司，光是這一鍋在韓式料理店少說就要五、六百塊跑不掉了吧！那當然是直接來 甩鍋雞韓式炒雞吃到飽才划算啊！

有別於一般我們常見細小短短的韓式年糕，甩鍋雞韓式炒雞特別選用這種韓國國民美食之一的胖胖年糕，比較粗的年糕煮完之後那QQ的口感更勝一籌，不管是煮哪一種醬底風味都是絕配。

別忘了一定要點「炙燒雞肉」來加進去一塊兒煮，鮮嫩的雞肉上桌前已經先用大火炙燒過，所以本身就帶有焦香味兒，再進到鍋裡頭跟著韓式醬汁一起煮後，風味層次更加豐富了。

趁著鍋底還有醬汁，這時候推薦大家放入韓國泡麵，悶煮個3-5分鐘左右，吸附滿滿醬汁的泡麵真的只要吃一口就停不下手中的筷子了。

吃完乾式的炒雞吃法後，接著加入高湯再拿些喜歡的食材，順便再加點火鍋肉片(牛肉/豬肉/雞肉塊)、豬肉片跟雞肉來吃韓式涮涮鍋也超讚的，真的不怕你吃就怕你吃不下，大家多來幾次就可以陸續解鎖不同的吃法啦！

其實小金自己也有試著把火鍋肉片加進去炒雞裡頭一起悶煮的方式來吃，看看這吸了滿滿醬汁的肉片，吼～看一次餓一次。

【蜂蜜醬香雞】

當天因為同行的友人不大吃辣，所以我們點了另一個人氣口味不辣的「蜂蜜醬香雞」，甜甜鹹鹹的滋味這大人小朋友都是超愛的，重點是超涮嘴～不管拿來煮蔬菜、火鍋料還是韓式年糕跟肉片都無敵適合的。

大家看這悶煮完後的年糕還有炙燒雞肉，我們這個口味一共就吃了兩輪才過癮，大家就知道有多美味啦！這次我們小試牛刀只解鎖挑戰了兩種口味，下次決定約多人一起來吃挑戰一次解鎖七種不同風味

【炸雞奶油飯】

韓劇裡頭常看到的人氣道地美食「炸雞奶油飯」在甩鍋雞韓式炒雞也能吃到喲~當然想要調配什麼比例、想放多少炸雞都可以，

吃了香辣熱呼的鍋物、料理當然要有飲料搭配一下，甩鍋雞韓式炒雞飲料的選擇也有二十來種風味，冰熱飲肯定是都有準備的啦~

用餐的空間蠻寬敞舒適的，整面的窗讓空間也很明亮通透，趁開店第一時間沖進來先拍個沒有人的畫面讓大家看看，哈哈！如果是用餐時間或假日大家也可以事先動動手指線上預先訂位喲~

甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-中友店

營業時間 週日到週四11:00-22:00(收客至20:20)；週五到週六11:00-22:30(收客至20:50)

電話 0422250500

地址 404台中市北區育才北路59號2樓(中友百貨旁)

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