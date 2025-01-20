竹東頗有名氣的「LAZY 1983 餐酒館」，老闆在安東路開了新分店
店家主要販售燒烤及炸物，搭配各式調酒、生啤酒~
還喝得到零糖質啤酒，保留啤酒特有的麥香味，但低熱量更清爽
愛喝調酒的竹東朋友或是來到竹東附近遊玩的朋友，快跟著小米一起去看看吧。
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👉LAZY 1983 餐酒館位置及停車方式
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LAZY 1983 餐酒館位於安東路上，開車的朋友建議把車停在中油附近的停車格。
要喝酒的朋友建議坐計程車或朋友的車來喔！
👉LAZY 1983 餐酒館環境介紹
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店家特別設計兩個不同風格的用餐空間，有以植物為主軸的植感A區和極簡樸素的侘寂B區。
植感A區很適合漂亮小姐姐們在這邊聊天喝酒、吃串燒和炸物。
今天認識竹東在地的小姐姐們，跟小米好朋友喝得不亦樂乎
再往裡面走是日式風格的侘寂B區，座位是改良式的和室座位，有可以放腳的坑，不需要跪著用餐
這裡是竹東最多酒類的餐酒館了，不管是烈酒、淡酒、啤酒、調酒都有。
還有一位帥氣的調酒師專注地調酒。
不喝酒的朋友有氣泡醋飲、冷泡茶可以選擇，愛喝酒或不喝酒的朋友都可以來這邊
串燒全程燒烤不油炸，即使冷掉吃起來口感都不會偏硬。
👉LAZY 1983 餐酒館菜單目錄搶先看
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來看看菜單吧！
店家主要販售燒烤及炸物，搭配各式調酒、生啤酒。
用餐不限時，很適合跟三五好友下班後或休假時來開懷暢飲
<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>
👉LAZY 1983 餐酒館用餐心得分享
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來開動吧！
今天剛好是小琳的生日，來到她的地盤竹東，吃串烤、炸物、喝酒最適合了
來這邊必喝店家招牌調酒，今天小結巴開車，讓愛喝酒的小米可以大喝特喝 XD
如果不知道怎麼選擇的朋友，可以詢問店員妹妹調酒的濃淡、酸甜等口味，請她幫忙介紹喔
柯夢波丹(250元)以伏特加、橙酒、蔓越莓汁為基底，加入萊姆汁調配而成。
酸酸甜甜的口感，酒精濃度不高，適合想微醺的小姐姐
禁果(280元)有水蜜桃酒、檸檬汁、柳橙汁，酸甜順口，帶水蜜桃甜香，適合不常喝酒的朋友
媽咪太熱(280元)有威士忌、檸檬汁、薑汁汽水，酒精濃度較高，酒感和薑味明顯。
為什麼叫媽咪太熱呢？可能喝完會熱起來吧！哈哈哈
花圃(280元)由琴酒、紫羅蘭酒、接骨木調配而成，有特殊的香氣，酒精濃度較高。
接骨木的香氣挺特別的，喜愛接骨木的朋友不妨可以試試
(謎之聲:接骨木?是在演哈利波特嗎) 麥來亂~接骨木有特殊的花香。
除了各式調酒、生啤酒，還有日本清酒等等，老闆說想喝什麼在這裡都找得到
零糖質啤酒有金牌、Asahi兩種選擇，零糖質啤酒保留啤酒特有的麥香味，但低熱量更清爽
想要健康一點又想要大口喝酒的朋友不妨嚐看看。
還有梅子和蜜桃口味的氣泡醋飲可以選擇，不喝酒的朋友也可以偽醺一下
喝酒當然要搭配下酒菜啦！
串燒全程燒烤不油炸，優點是冷掉吃起來口感都不會偏硬，缺點就是需要時間等待
首推香烤三層肉(130元/份)，肥瘦比例剛好~
外皮熱熱地吃有微微脆度，冷掉吃起來QQ的，加上鹹香不死鹹的肉質，很下酒
加上特製沾醬增加微酸的滋味很解膩~
串燒推薦香脆松阪豬(80元/串)、義式雞腿肉(70元/串)和骰子牛(70元/串)。
義式雞腿肉微酥的外皮，加上軟嫩多汁的肉質和義式香料很涮嘴
香脆松阪豬以鹽巴簡單調味，帶有脆度和豬肉甜味，也很下酒喔！
骰子牛記得趁熱吃，冷掉口感比較有嚼勁喔。
烤二節翅(30元/隻)火候掌控得很好，外皮金黃不會過焦，加上肉甜味真的很讚
香烤雞皮(40元/串)不會太油膩，加上微微脆度，又是下酒的狠角色。
醬烤雞屁股(60元/串)蠻大的，吃起來不會有騷味~
孜然羊肋條(70元/串)較有嚼勁，個人覺得還好。
醬烤豆干(30元/串)意外讓我們驚豔，豆干表層有劃刀，讓鹹甜的醬汁入味~
椒鹽秋刀魚(90元/隻)鹹香的肉質搭配特製沾醬很開胃~
不過魚刺較多，食用上要小心喔。
烤魷魚(150元/隻)是店家招牌，有鮮甜彈牙的口感。
海鮮炸物的選擇性挺多的。
廣島牡蠣(160元/6顆)熱熱地吃肥美多汁，記得趁熱享用，冷掉的話較有腥味喔
加上甜甜的塔塔醬風味更棒
炸蝦(160元/4隻)一口咬下有卡滋酥脆的聲音，肉質挺鮮甜的。
海鮮卷(150元/份)魚漿、蟹肉棒包裹高麗菜後，裹粉油炸，有濕潤口感，也是很棒的下酒菜。
炸豆皮豆卷(70元/份)據正妹店員說，這道是很多客人點來配酒的喔。
小菜的選擇也不少~
剝皮辣椒皮蛋(80元)挺特別的，剝皮辣椒甘甜微辣中和了皮蛋的風味，讓皮蛋的味道沒那麼重
韓式泡菜(60元)個人覺得還好。
麻醬拍黃瓜(70元)脆口的黃瓜加上胡麻香，如果胡麻香更濃郁一點會更好喔。
以上是我們的心得分享，LAZY 1983 餐酒館的老闆在地很有人氣，近期開設新分店，喜歡吃串烤、炸物、喝調酒的朋友推薦給你們
👉LAZY 1983 餐酒館營業時間地址
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🌟店家資訊：LAZY 1983 餐酒館
🏠地址：新竹縣竹東鎮安東路3號
☎電話：0908 132 133
⏰營業時間：週二至週四 18:00–23:00
週五至週六 18:00–24:00 (週日至週一公休)
粉絲團：LAZY 1983 餐酒館（安東路）
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）
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