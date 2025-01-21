竹北光明一路新開一間『全國首創自助小碗菜』

謝府小碗菜提供各式精緻小碗菜可以任選，還有現煮的79元牛肉麵、滷味小菜等。

而且營業到零晨，晚下班的朋友也可以吃得到唷！

只要內用任選一盤29元的小菜，就有白飯、粥、飲品、3種小菜等等免費吃到飽，是小資族和學生的月底救星

免費供應的飲品可不馬虎，竟然有很好喝的楊枝甘露及冬瓜檸檬耶！

小碗菜價位從29元-89元都有，而且放置在保溫餐檯保溫，吃起來不會冷冷的

老闆希望像這樣種類多、小份的菜品，可以滿足人少的小家庭就餐的需求，3個人點3百多元應該可以吃得飽，一個人也可以吃到多樣化的菜品

雖然價格比一般自助餐來得高，不過店家還提供豐盛的自助吧可以取用。

如此新穎的自助餐，快跟著小米一起去看看吧。

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👉謝府小碗菜位置及停車方式

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謝府小碗菜位於光明一路，爭鮮迴轉壽司旁。

對面就是收費停車場，對開車的朋友來說挺方便的

👉謝府小碗菜環境介紹

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店內裝潢明亮乾淨，用餐起來很舒適，跟一般自助餐店很不一樣

一進門可以先到右手邊開始選菜，如果對菜品不了解的話可以詢問店員喔

菜品用小碗盛裝，價位從29元-89元都有。

小碗菜放置在保溫餐檯，吃起來不會冷冷的，在冷冷的天氣吃到溫熱的菜品很有小確幸

菜品旁都有價格標示，想吃什麼就拿什麼啦！

胡麻水蓮、皮蛋豆腐等涼拌菜一盤只要29元，內用就有白飯、粥、飲品、小菜等等免費吃到飽，是小資族和學生的月底救星 XD

免費供應的飲品可不馬虎，高級的飲料拉霸有蘋果輕醋、無糖綠茶、楊枝甘露、冬瓜檸檬和水果茶。

我們每一種喝過後，最推薦楊枝甘露和冬瓜檸檬，其他口味我們就覺得還好啦！

免費的小菜有手炒酸菜、辣菜脯、牛蒡絲吃到飽，辣菜脯脆口、辣香十足，重口味的朋友不能錯過喔

自助吧還有各式醬料，像是番茄醬、豬排醬、天婦羅醬、蒜蓉醬等都是自行取用。

手炒酸菜屬於較清淡的口味，建議可以再重口味一點，牛蒡絲甜甜的也很下飯喔！

白飯和粥都是吃到飽。

對愛吃白飯的小米來說小碗裝需要多跑幾次來裝白飯，不過剛好就當作運動幫助消化，這樣可以多吃幾碗(被打)

粥品本身帶有鹹味，如果月底真的缺錢錢又要求不高XD 選擇一盤29元的涼拌菜搭配粥和其他小菜也可以吃得飽

這是39元區有多種炒時蔬，最吸引小米的就是番茄炒蛋了~

因為小碗菜放在保溫餐檯上保溫，葉菜類會容易變黃，所以葉菜類較少，對愛吃青菜的朋友是一個缺點囉，主要以瓜類、豆腐為主。

主菜類69元起，招牌梅干扣肉89元。

建議大家可以點一樣主菜，搭配兩種蔬菜、豆腐，大概一百出頭，內用就有白飯、粥、小菜和飲品吃到飽

暖心湯品有豆干排骨湯、蘿蔔排骨湯、香菇雞湯等，均一價59元。

炸物就依個人喜好選擇啦。

這盤椒麻雞看起來普普，不過淋上泰式醬後比較可口耶

選好菜後就可以來櫃台結帳啦。

老闆希望像這樣種類多、小份的菜品，可以滿足少人就餐的需求，一個人也可以吃到多樣化的菜品

雖然價格比一般自助餐來得高，不過店家還提供豐盛的自助吧可以取用。

小碗菜大胃王活動：

1/24前，只要在8分鐘內吃完11碗(3碗白飯+2份指定主食+6碗指定小碗菜)，就免費讓你享用！

挑戰失敗的話酌收349元！

挑戰時段｜週一至週六 13:00-14:00、19:00-20:00

備註｜挑戰者需提前預約，現場將派專人計時！

即日起只要單次消費滿100元，就送您「熟客小菜兌換券」一張！

下次消費時，出示兌換券即可免費兌換招牌小菜一份！

現煮的蔥燒牛肉麵和雞白湯拉麵一碗只要79元

肉片大概有3片，麵的份量有120g，份量中等，如果想要簡單吃的朋友不妨參考看看~

另有餐盒可以外帶或外送。

店家沒有收取服務費，所以用完餐就自行回收啦

還有兒童座椅可以取用。

👉謝府小碗菜用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小結巴拿了豐盛的一桌，最後吃不完只好打包啦

梅干扣肉(89元)，不會太重口味，屬於偏鹹香帶微甜的風味很下飯。

光是這一盤主菜，配白飯、粥、辣菜脯等小菜和飲料，就可以吃挺飽的

蔥爆雞丁(59元)和麻辣牛(69元)還挺下飯的。

雞肉挺嫩的，牛肉可能因為保溫比較久，肉質偏硬一些，個人建議選擇雞肉或豬肉會比較好

泰式椒麻雞(89元)酸V帶辣的泰式醬和無骨雞腿肉挺搭的

這是小結巴很喜歡的泡菜炒五花(69元)，大概小辣，泡菜辣味帶甘甜和油脂甘甜的豬五花結合很下飯~

胡麻水蓮、皮蛋豆腐等涼拌菜一盤只要29元。

炒高麗菜和炒杏鮑菇一碗39元，點一份主菜再搭配1~2種配菜和自助吧就可以吃很飽

想再吃豐盛一點的話，可以點兩份主菜搭配兩樣配菜，就可以吃超撐的！

番茄炒蛋(39元)也很下飯喔！

沒想到這碗麻油雞湯只要59元耶！

有濃郁麻油香，不過有加米酒，開車的朋友要注意一下囉。

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

豆干排骨湯(59元)湯頭甜美加上豆干鹹香，很有客家風味~

排骨份量給得很有誠意

最後特別推薦楊枝甘露，帶有芒果甜香，酸酸甜甜的很開胃喔

以上是我們的心得分享，謝府小碗菜提供種類多、小份的菜品，一個人也可以吃到多樣化的菜品

雖然價格比一般自助餐來得高，不過店家提供舒適的環境和豐盛的自助吧可以免費取用，沒吃過的朋友不妨來嚐鮮喔！

👉謝府小碗菜營業時間地址

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🌟店家資訊：謝府小碗菜

🏠地址：新竹縣竹北市光明一路96號

☎電話：035583811

⏰營業時間：11:00–14:00,17:00–00:00

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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