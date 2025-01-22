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《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵/樟芝蟲草牛肉湯/干貝蛤蜊雞湯-『湯心麵屋スープの心-南港店』 Ivenの窩食在分享

2025年菜外帶
2025-01-22 00:00:00 文字：Ivenの窩
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Ivenの窩

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《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

▲寒流來臨的日子，走出捷運「南港展覽館站」5號出口，這一天與妹妹約在台北南港展覽館逛逛。《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

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▲時間還早，等候妹妹的空檔，到處覓食，信步從5號出口，過馬路看到這家『湯心麵屋スープの心』《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

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▲新穎藍色調日式和風的門面，門口那碗湯拌麵，非常吸引人，就進入用餐。《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

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『湯心麵屋スープの心』笑容可掬美麗的服務人員，很有耐心，回覆我這好奇寶寶黠餐的詢問，最後還親切的端一杯雞湯給我暖胃，太溫馨了呀。《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

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▲潔淨白色佈置的店裡，用餐位置不多，卻也賞心舒適。《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

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▲最可愛的是裡面轉角處，有個告白餐桌，實在太浪漫了。《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

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▲用餐區牆上，有用餐需知的建議照片，實在很用心貼心。《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

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「Menu」菜單，就分為湯拌麵系列、湯心好湯、暖心組合優惠，以及飲品，圖文簡單俐落，價格台北市生活圈來說很是親民。《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵
 

《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

▲菜單上有店家職人料理堅持的精神，建議步驟為：

1、先找醬：日式柚香胡麻海味鮑汁肉燥松露和牛肉燥

2、選主菜：醬燒豚五花炙燒牛五花炙嫩舒肥雞

3、再選麵：手打勁麵Q蛋細麵

(以上相片下載編輯自店家粉團湯心麵屋スープの心-南港店《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵)

《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

▲我點的暖心組合-極牛套餐「松露和牛肉燥」&「炙燒牛五花」&「樟芝蟲草牛肉湯」&「Q蛋細麵」&「茅乃舍基底高湯」+用餐增送「白桃可爾必斯冰沙」

《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

▲青花菜、玉米筍、溫泉蛋點亮   極牛套餐，畫面很賞心。《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

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▲淋入1/5杯的「茅乃舍基底高湯

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▲攪拌一下 乾拌麵，讓麵條吸滿醬汁及高湯

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▲細麵Q彈有嚼勁，甜中帶鹹，香氣鹹淡口味剛好。

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▲把其他5/4的「茅乃舍基底高湯」倒入，吃完麵條的湯汁，也是甜郁香氣十足，不會油膩，我全喝完，超好喝的「松露和牛肉燥」湯底。《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵
《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

「炙燒牛五花」份量不少，炙燒的牛五花香郁迷人，油滋美味，讓人感到幸福。《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

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「樟芝蟲草牛肉湯」

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有厚度帶筋的牛肉，份量讓人滿意，牛肉滷得彈Q帶軟嫩，牙口不好的人也沒問題。《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

▲店家的「樟芝蟲草牛肉湯」，是以頂級牛肉，搭配珍貴的樟芝與蟲草，精心熬製出營養豐富的湯品，湯汁香郁回甘，暖心暖胃，超好喝的。《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

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▲內用點餐送限定特調的「白桃可爾必思冰沙」，白桃風味，香甜可口，冰涼清爽解膩，是五星好評的飲品，很棒呀。

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▲店家的麵食餐點太棒了，決定外帶一份，到展覽館給妹妹品嚐。《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

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「台北南港展覽館2館」

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▲我們姊妹相約在「台北南港展覽館」聚首。《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

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「台北南港展覽館2館」是很不錯的展覽機構，尤其寬敞的地下一樓，有很多休憩的桌椅。《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

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▲從對面『湯心麵屋スープの心』外帶來的餐點，就給妹妹就在這裡用餐。《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

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▲我為妹妹點的套餐「干貝蛤蠣雞湯」&「蔥油乾拌麵」&「手打勁麵」。《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

▲在「蔥油乾拌麵」盒蓋上，店家貼上有溫度手寫的食用方法，『湯心麵屋スープの心』對於料理職人精神的堅持，實在很用心，也很貼心。《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

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▲妹妹食量小，這些餐點就夠她吃得暖心暖胃。《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

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▲打開「蔥油乾拌麵」，一股蔥油迷人香氣飄出。《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

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▲淋入1/5杯的「茅乃舍基底高湯

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▲熱騰騰的「手打勁麵」拌麵，妹妹說：Q彈的麵條，香氣四溢，順口好吃。《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

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「干貝蛤蠣雞湯」

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「干貝蛤蠣雞湯」選用新鮮蛤蜊、干貝與精選雞肉，熬煮出濃郁的湯頭。《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

「干貝蛤蠣雞湯」雞肉塊份量很多，加上香菇、干貝、蛤蠣加持，整個湯頭，鮮香甘郁，清爽好喝、《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

『湯心麵屋スープの心-南港店』位在捷運「​​​​​​​南港展覽館站」5號出口直走過馬路，不到3分鐘的腳程，就在南港展覽館2館正對面，交通非常便捷。《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

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▲職場打拼的每一天，工作非常辛苦，都需要好的身心支掙，所以吃到好吃又營養豐富的美食，讓人感到很幸福；『湯心麵屋スープの心-南港店』 座落在南港展覽館2館正對面，是家為外帶而生的麵屋，店家秉持著對料理職人精神的堅持，湯心結合了日式風味，加湯拌麵非常的美味，每道湯品，也是精心的熬製出營養豐富的湯頭，讓在外打拚的我們感到溫暖，外帶方便又能夠獲得健康與活力，是上班族必備的健康美味活力餐點，推薦給注生活品質的饕客們。《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵

 

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『湯心麵屋スープの心-南港店』
地       址：台北市南港區南港路一段65號（南港展覽館2館正對面）
預約電話：0916 981 755
營業時間：11:00 - 20:00

線上點餐：《南港外帶美食推薦》上班族必備健康美味活力餐點/美味湯心拌麵湯心南港店線上取餐
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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。

 
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湯心麵屋スープの心-南港店

phone0916-981755
place台北市南港區南港路一段65號
4.90 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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