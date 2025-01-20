桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳─桃園約會餐廳推薦，低消100元坐擁百萬夜景、美麗夕陽，國道三號龍潭交流道車程10分鐘抵達乳姑山頂的絕美夜景餐廳，欣賞270度無遮蔽的自然美景，附設免費停車場_附2025菜單，桃園龍潭聚餐餐廳、桃園龍潭宵夜美食
目錄索引
1. 關於見山景觀咖啡餐廳
3. 見山景觀咖啡餐廳環境開箱
3.1 見山景觀咖啡餐廳_接待區
3.2 見山景觀咖啡餐廳_用餐空間
√ 見山景觀咖啡餐廳_戶外景觀用餐區
√ 見山景觀咖啡餐廳_室內溫馨用餐區
4. 見山景觀咖啡餐廳餐點分享
4.1 主餐系列_附濃湯、沙拉、甜點
√ 香煎黃金鮮嫩魚排
4.2 單點系列
√ 月亮蝦餅
√ 黑松露脆薯
√ 鮮嫩炸豆腐
4.3 飲品系列
√ 焙茶冰沙
5. 消費資訊
5.1 見山景觀咖啡餐廳2025菜單
6. 桃園龍潭夜景餐廳相關資訊
6.1 品牌資訊
「桃園龍潭夜景餐廳_桃園約會餐廳推薦」
「桃園龍潭聚餐餐廳_桃園龍潭宵夜美食」
見山景觀咖啡餐廳在哪裡
見山景觀咖啡餐廳位於桃園市龍潭區楊銅路二段562巷138-1號；乳姑山半山腰夜景餐廳之一，近國道三號龍潭交流道，附設超大免費停車場。
見山景觀咖啡餐廳環境_餐點特色
「乳姑山半山腰坐擁百萬夜景_270度無遮蔽夕陽夜景熱點、超大免費停車場」
「有美景佐餐的手做料理_餐點選擇多樣化、2025桃園聚餐新選擇」
交通_停車資訊
國道三號下龍潭交流道→跟著Google地圖導航開10分鐘抵達，沿路道路品質不錯
機車：見山景觀咖啡餐廳附設免費停車場
汽車：見山景觀咖啡餐廳附設免費停車場
國道三號龍潭交流道車程10分鐘
附設免費停車場
選址於乳姑山半山腰，坐擁270度自然美景的見山景觀咖啡餐廳，距離國道三號龍潭交流道車程僅10分鐘，沿途道路品質不錯不顛頗。
附設超大免費停車場，提供給饕客們停放機車、汽車，免擔心找不到停車位適合各式聚餐活動。
景觀咖啡餐廳門口
景觀玻璃屋_室內用餐區
拍照打卡裝置藝術
接待區
走進見山景觀咖啡餐廳，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位；參考菜單內容確認要點的菜色後到此區點餐、付款結帳。
付款方式
在見山景觀咖啡餐廳用餐，可使用現金、轉帳付款。
√ 見山景觀咖啡餐廳_戶外景觀用餐區
氣溫回暖後的春天，可以選擇戶外景觀用餐區，享受完全無遮蔽的龍潭市區風景。
4人桌
√ 見山景觀咖啡餐廳_室內溫馨用餐區
在寬闊、明亮的景觀玻璃屋內規劃4人桌、6人桌，4人以上聚餐建議提早訂位，方便安排鄰近座位聚餐。
四人桌
晚上10點關燈
見山景觀咖啡餐廳在晚上10點後會將景觀玻璃屋的燈光關掉，以桌燈做為主要照明，透過潔淨的落地窗享受接近無光害的絕美夜景。
桌面無線充電
用餐桌面上有支援無線充電的裝置，桌面下也有插座可使用。
機器人送餐
自助區
桌面上的飲用水喝完時，可到此區自行盛裝。
從景觀玻璃屋內的門，沿著步道走向觀景區。
絕不能錯過的最新桃園夜景熱點底加，輕鬆擁有一整片270度無遮蔽的絕美夜景！
傍晚時分
入夜後
這餐點了：
√ 香煎黃金鮮嫩魚排
√ 月亮蝦餅
√ 黑松露脆薯
√ 鮮嫩炸豆腐
√ 焙茶冰沙
√ 香煎黃金鮮嫩魚排 700元
以現點現煎的魚排為主角，搭配馬鈴薯、玉米筍、紅黃甜椒、櫛瓜呈現的香煎黃金鮮嫩魚排，魚肉口感十分細緻滑嫩，可以吃到在嘴裡化開的自然鮮味，搭著飽含自然清甜的時蔬一起享用，蠻不錯的。
套餐濃湯
當天供應的套餐濃湯是玉米濃湯，口感滑順、喝得到醇厚奶香，整體濃郁度、鹹度很剛好。
套餐沙拉
套餐沙拉搭配的自製沙拉醬很厲害，是酸甜清爽、完全沒有甜膩感的，還有添加自帶滿滿營養的燕麥仁，很加分！
套餐甜點
切片生乳捲，擠上鮮奶油、乾燥水果乾點綴，做為一餐的結尾享用。
■ 單點系列
√ 月亮蝦餅 220元
直接吃或沾點酸甜辣泰式醬料增添香氣都好吃的迸脆月亮蝦餅，酥脆不油膩。
√ 黑松露脆薯 200元
現點現炸的馬鈴薯薯條很涮嘴，每一條都與起司粉完美結合，沾點黑松露醬提香，香氣層次更加豐富好吃。
√ 鮮嫩炸豆腐 180元
酥炸雞蛋豆腐，外脆內嫩的口感，吃完一盤還想再點一盤。
■ 飲品系列
√ 焙茶冰沙 280元
刷滿滿滿驚喜感的焙茶冰沙，現點現打搭配濃縮咖啡液上桌的焙茶冰沙超大杯！
口感細緻綿密的焙茶冰沙，每一口都可以喝到甜度適中、完全沒有苦感有厚度的焙茶香，淋上濃縮咖啡多一層咖啡香，一杯雙享有搭。
Ⅴ 消費資訊
√ 用餐日期：2025/01/07(二)
√ 付款方式：現金、轉帳
√ 低消：100元
√ 室內用餐時間90分鐘；戶外用餐時間120分鐘
√ 用餐酌收10%場地清潔費用
桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳菜單，攝於2025/01/07
桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳菜單，攝於2025/01/07
桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳菜單，攝於2025/01/07
桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳菜單，攝於2025/01/07
桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳菜單，攝於2025/01/07
桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳菜單，攝於2025/01/07
桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳菜單，攝於2025/01/07
桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳菜單，攝於2025/01/07
桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳菜單，攝於2025/01/07
桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳菜單，攝於2025/01/07
桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳菜單，攝於2025/01/07
桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳菜單，攝於2025/01/07
見山景觀咖啡餐廳
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設施：免費停車場、洗手間、兒童座椅、WIFI、桌面無線充電、插座
⏰ 營業時間
一~日 17：00~半夜02：00 (週六延長營業到03：00；週三公休)
📍 地址：桃園市龍潭區楊銅路二段562巷138-1號
📞 電話：03 480 6060
■ 品牌資訊