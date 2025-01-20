桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳─桃園約會餐廳推薦，低消100元坐擁百萬夜景、美麗夕陽，國道三號龍潭交流道車程10分鐘抵達乳姑山頂的絕美夜景餐廳，欣賞270度無遮蔽的自然美景，附設免費停車場_附2025菜單，桃園龍潭聚餐餐廳、桃園龍潭宵夜美食

目錄索引

1. 關於見山景觀咖啡餐廳

2. 交通指引_見山景觀咖啡餐廳

3. 見山景觀咖啡餐廳環境開箱

3.1 見山景觀咖啡餐廳_接待區

3.2 見山景觀咖啡餐廳_用餐空間

√ 見山景觀咖啡餐廳_戶外景觀用餐區

√ 見山景觀咖啡餐廳_室內溫馨用餐區

3.3 見山景觀咖啡餐廳_270度無遮蔽觀景區

4. 見山景觀咖啡餐廳餐點分享

4.1 主餐系列_附濃湯、沙拉、甜點

√ 香煎黃金鮮嫩魚排

4.2 單點系列

√ 月亮蝦餅

√ 黑松露脆薯

√ 鮮嫩炸豆腐

4.3 飲品系列

√ 焙茶冰沙

5. 消費資訊

5.1 見山景觀咖啡餐廳2025菜單

6. 桃園龍潭夜景餐廳相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於見山景觀咖啡餐廳

「桃園龍潭夜景餐廳_ 桃園約會餐廳推薦 」

「 桃園龍潭聚餐餐廳_桃園龍潭宵夜美食」

見山景觀咖啡餐廳在哪裡

見山景觀咖啡餐廳位於桃園市龍潭區楊銅路二段562巷138-1號；乳姑山半山腰夜景餐廳之一，近國道三號龍潭交流道，附設超大免費停車場。

見山景觀咖啡餐廳環境_餐點特色

「乳姑山半山腰坐擁百萬夜景_270度無遮蔽夕陽夜景熱點、超大免費停車場」

「有美景佐餐的手做料理_餐點選擇多樣化、2025桃園聚餐新選擇」

交通_停車資訊

國道三號下龍潭交流道→跟著Google地圖導航開10分鐘抵達，沿路道路品質不錯

機車：見山景觀咖啡餐廳附設免費停車場

汽車：見山景觀咖啡餐廳附設免費停車場

Ⅱ 交通指引_見山景觀咖啡餐廳

國道三號龍潭交流道車程10分鐘

附設免費停車場

選址於乳姑山半山腰，坐擁270度自然美景的見山景觀咖啡餐廳，距離國道三號龍潭交流道車程僅10分鐘，沿途道路品質不錯不顛頗。

附設超大免費停車場，提供給饕客們停放機車、汽車，免擔心找不到停車位適合各式聚餐活動。

Ⅲ 見山景觀咖啡餐廳環境開箱

景觀咖啡餐廳門口

景觀玻璃屋_室內用餐區

拍照打卡裝置藝術

■ 見山景觀咖啡餐廳_接待區

接待區

走進見山景觀咖啡餐廳，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位；參考菜單內容確認要點的菜色後到此區點餐、付款結帳。

付款方式

在見山景觀咖啡餐廳用餐，可使用現金、轉帳付款。

■ 見山景觀咖啡餐廳_用餐空間

√ 見山景觀咖啡餐廳_戶外景觀用餐區

氣溫回暖後的春天，可以選擇戶外景觀用餐區，享受完全無遮蔽的龍潭市區風景。

4人桌

√ 見山景觀咖啡餐廳_室內溫馨用餐區

在寬闊、明亮的景觀玻璃屋內規劃4人桌、6人桌，4人以上聚餐建議提早訂位，方便安排鄰近座位聚餐。

四人桌

晚上10點關燈

見山景觀咖啡餐廳在晚上10點後會將景觀玻璃屋的燈光關掉，以桌燈做為主要照明，透過潔淨的落地窗享受接近無光害的絕美夜景。

桌面無線充電

用餐桌面上有支援無線充電的裝置，桌面下也有插座可使用。

機器人送餐

自助區

桌面上的飲用水喝完時，可到此區自行盛裝。

■ 見山景觀咖啡餐廳_270度無遮蔽觀景區

從景觀玻璃屋內的門，沿著步道走向觀景區。

絕不能錯過的最新桃園夜景熱點底加，輕鬆擁有一整片270度無遮蔽的絕美夜景！

傍晚時分

入夜後

Ⅳ 見山景觀咖啡餐廳餐點分享

這餐點了：

√ 香煎黃金鮮嫩魚排

√ 月亮蝦餅

√ 黑松露脆薯

√ 鮮嫩炸豆腐

√ 焙茶冰沙

■ 主餐系列_附濃湯、沙拉、甜點

√ 香煎黃金鮮嫩魚排 700元

以現點現煎的魚排為主角，搭配馬鈴薯、玉米筍、紅黃甜椒、櫛瓜呈現的香煎黃金鮮嫩魚排，魚肉口感十分細緻滑嫩，可以吃到在嘴裡化開的自然鮮味，搭著飽含自然清甜的時蔬一起享用，蠻不錯的。

套餐濃湯

當天供應的套餐濃湯是玉米濃湯，口感滑順、喝得到醇厚奶香，整體濃郁度、鹹度很剛好。

套餐沙拉

套餐沙拉搭配的自製沙拉醬很厲害，是酸甜清爽、完全沒有甜膩感的，還有添加自帶滿滿營養的燕麥仁，很加分！

套餐甜點

切片生乳捲，擠上鮮奶油、乾燥水果乾點綴，做為一餐的結尾享用。

■ 單點系列

√ 月亮蝦餅 220元

直接吃或沾點酸甜辣泰式醬料增添香氣都好吃的迸脆月亮蝦餅，酥脆不油膩。

√ 黑松露脆薯 200元

現點現炸的馬鈴薯薯條很涮嘴，每一條都與起司粉完美結合，沾點黑松露醬提香，香氣層次更加豐富好吃。

√ 鮮嫩炸豆腐 180元

酥炸雞蛋豆腐，外脆內嫩的口感，吃完一盤還想再點一盤。

■ 飲品系列

√ 焙茶冰沙 280元

刷滿滿滿驚喜感的焙茶冰沙，現點現打搭配濃縮咖啡液上桌的焙茶冰沙超大杯！

口感細緻綿密的焙茶冰沙，每一口都可以喝到甜度適中、完全沒有苦感有厚度的焙茶香，淋上濃縮咖啡多一層咖啡香，一杯雙享有搭。

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2025/01/07(二)

√ 付款方式：現金、轉帳

√ 低消：100元

√ 室內用餐時間90分鐘；戶外用餐時間120分鐘

√ 用餐酌收10%場地清潔費用

■ 見山景觀咖啡餐廳2025菜單

桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳菜單，攝於2025/01/07

桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳菜單，攝於2025/01/07

桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳菜單，攝於2025/01/07

桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳菜單，攝於2025/01/07

桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳菜單，攝於2025/01/07

桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳菜單，攝於2025/01/07

桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳菜單，攝於2025/01/07

桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳菜單，攝於2025/01/07

桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳菜單，攝於2025/01/07

桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳菜單，攝於2025/01/07

桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳菜單，攝於2025/01/07

桃園龍潭夜景餐廳_見山景觀咖啡餐廳菜單，攝於2025/01/07

Ⅵ 桃園龍潭夜景餐廳相關資訊

見山景觀咖啡餐廳

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設施：免費停車場、洗手間、兒童座椅、WIFI、桌面無線充電、插座

⏰ 營業時間

一~日 17：00~半夜02：00 (週六延長營業到03：00；週三公休)

📍 地址：桃園市龍潭區楊銅路二段562巷138-1號

📞 電話：03 480 6060



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■ 品牌資訊

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見山景觀咖啡餐廳IG

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