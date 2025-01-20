富士商號fuji元祖店鄰近三峽老街，三峽特色早午餐，以台式創意料理結合懷舊風格，在三峽已經開立超過七年多的歷史

在早午餐中除了吃到常見的蛋餅、吐司之外，富士商號還推出許多特色餐點，多種口味特色炒泡麵、還有炸臭豆腐

原址在原本在八安大橋旁，近一、二年搬遷到中正路一段的新店址，新店面比起之前的舊店面位置更寬廣，可以容納更多的內用客人

富士商號fuji元祖店鄰近李梅樹紀念館，吃飽喝足後也可以安排一下參觀之旅唷~

店內主要的裝潢色系以蒂芬妮藍色為主，複刻來自小時候阿嬤家的窗框

店裡的裝潢擺飾都來自於老闆的細心佈置，來自小時候常去的雜貨店收購而來的玻璃櫥櫃，裝滿從小時候收集而來的玩具

對我超有回憶的拉門電視(我家小時候就有一台這樣的電視，但後來被小偷給偷走了!!!!)😭

外頭的候餐、等位區: 繽紛的塑膠座椅十足可愛😍

店家相關資料

富士商號fuji元祖店

地址： 237新北市三峽區中正路一段108巷7弄9號

電話號碼： 02 2673 2010

營業時間:週二~週日 06:00~13:00

公休日:週一

菜單/DM

直接用桌牌上的qr code點餐

餐點主要有 吐司、總匯、漢堡、報紙蛋餅、鐵板麵、炒泡麵，小品點心、果醬厚片、飲料 等等

隱藏菜單則是招牌特殊餐點

看到臭豆腐入菜真的讓我好驚奇~

店內環境

富士商號fuji元祖店的老闆，差不多把小時候街邊路口的雜貨店整個移植到店內了

去日本收集而來的小汽車、小時候玩具店購買的小公仔、讓我回憶滿滿的小時候的零食

以上這一些不僅可以看也可以買來吃或是把玩具、公仔購買回家喔

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牆上的漫畫，對我們而言就超級有回憶感的!一個不小心就落入了學生時代的回憶中

老闆說牆上的漫畫是可以拿下來看的，但請發揮愛心好好保護唷

就是這台拉門電視，小時候我們家也有一台這樣的電視，但被小偷偷走了(一個不小心就透露了年紀了XD)

PS:餐具、調味料請自行取用，用餐完畢的餐具請記得自行回收唷

來看看我們吃了些甚麼?

沙爆土石流套餐(包含一杯紅茶、沙瀑的土石流三明治、小肉豆)

熱愛浮誇起司系列餐點的我們，怎能錯過起司土石流~😍

老闆豪氣給了爆量五倍起司，起司量多到都快要看不清吐司中夾的食材有甚麼了

店家會提供塑膠手套方便客人食用，一口咬下鬆軟的吐司、飽滿的內餡

內餡有里肌肉、煎蛋和培根、泡菜在裡面，我覺得放入泡菜會比單純的生菜味道好很多

吃起來可以讓大量的起司不容易膩口

在早午餐店家中可以吃到傳統小吃-炸臭豆腐，真的是太酷了!

上桌前店家會淋上帶有一點點甜味的醬油膏，喜歡口味重一點的朋友別忘了加一些搭配臭豆腐的專屬豆瓣醬喔

富士商行的炸豆腐口感，借於超酥脆與偏軟口感之間，不會有可怕的油耗味喔~

武田信玄炒泡麵(炒皮蛋臭豆腐、里肌肉、半熟蛋、雞腿肉)-已請店家除了皮蛋臭豆腐本身的辣度之外，不額外添加辣椒

但若喜歡吃辣的朋友，一定要來試試富士商號的辣椒

自從前幾年去金門玩回來後，我個人就熱愛炒泡麵這一道餐點

但吃到幾家有提供炒泡麵的早餐店，都是把泡麵本體燙熟後再加些配料拌一拌，麵體本身吃起來都沒有香味，讓我失望了好幾次

看到又有我愛的炒泡麵出現在菜單之中，一定要點來吃吃看囉

再加上創意的皮蛋臭豆腐，還沒吃就對於口味產生的好奇心~

滿滿一大碗的炒泡麵，一塊豬里肌肉、一塊雞腿排、半熟蛋、炒皮蛋臭豆腐 組合起來到底會碰撞出怎樣的火花?

炒皮蛋臭豆腐吃起來其實臭味不會很濃郁，會比起炸的臭豆腐那一股臭豆腐獨有的臭味降低很多

如果不太敢吃炸臭豆腐的朋友，可以試試看炒皮蛋臭豆腐，微辣的調味還滿開胃的，我覺得除了搭配炒泡麵之外應該跟白飯也滿搭配的

里肌肉是比較偏瘦的部分，吃起來咬勁十足

調味過的雞腿排單吃就滿夠味的

炒泡麵份量真的不少，泡麵本身軟硬度適中，等我拍完照片後再吃口感也不會軟軟爛爛的

麵體均勻的帶上調味，不會有麵是麵，配料是配料各自分開的感覺!

牛五花起司蛋餅

除了吐司、炒泡麵之外，報紙蛋餅系列也是滿多客人推薦的

軟嫩的牛五花、起司、洋蔥，蛋餅本身吃起來就已經有調味過，鹹淡對我們來說剛剛好，所以我就沒有額外再加醬料了

牛五花吃起來不會過於乾柴，加上炒過的洋蔥保留些許脆脆的口感，滿有層次感的

富士商號fuji元祖店復古童趣的用餐環境，吃到有別市面上其他早午餐店家多種特色餐點，口味佳份量足👍

如果你也有來三峽老街附近逛一逛，別忘了來富士商號吃吃看它們的特色餐點唷😍

店家/景點資訊

店家名稱：富士商號 fuji

所在地址：臺灣新北市三峽區中正路一段108巷7弄9號

營業時間：日 二 三 四 五 六 06:00-13:00

店家電話：02 2673 2010 Google即時導航





交通資訊

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