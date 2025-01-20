富士商號fuji元祖店鄰近三峽老街，三峽特色早午餐，以台式創意料理結合懷舊風格，在三峽已經開立超過七年多的歷史
在早午餐中除了吃到常見的蛋餅、吐司之外，富士商號還推出許多特色餐點，多種口味特色炒泡麵、還有炸臭豆腐
原址在原本在八安大橋旁，近一、二年搬遷到中正路一段的新店址，新店面比起之前的舊店面位置更寬廣，可以容納更多的內用客人
富士商號fuji元祖店鄰近李梅樹紀念館，吃飽喝足後也可以安排一下參觀之旅唷~
店內主要的裝潢色系以蒂芬妮藍色為主，複刻來自小時候阿嬤家的窗框
店家相關資料
菜單/DM
直接用桌牌上的qr code點餐
隱藏菜單則是招牌特殊餐點
店內環境
來看看我們吃了些甚麼?
武田信玄炒泡麵(炒皮蛋臭豆腐、里肌肉、半熟蛋、雞腿肉)-已請店家除了皮蛋臭豆腐本身的辣度之外，不額外添加辣椒
但若喜歡吃辣的朋友，一定要來試試富士商號的辣椒
自從前幾年去金門玩回來後，我個人就熱愛炒泡麵這一道餐點
但吃到幾家有提供炒泡麵的早餐店，都是把泡麵本體燙熟後再加些配料拌一拌，麵體本身吃起來都沒有香味，讓我失望了好幾次
看到又有我愛的炒泡麵出現在菜單之中，一定要點來吃吃看囉
再加上創意的皮蛋臭豆腐，還沒吃就對於口味產生的好奇心~
滿滿一大碗的炒泡麵，一塊豬里肌肉、一塊雞腿排、半熟蛋、炒皮蛋臭豆腐 組合起來到底會碰撞出怎樣的火花?
炒皮蛋臭豆腐吃起來其實臭味不會很濃郁，會比起炸的臭豆腐那一股臭豆腐獨有的臭味降低很多
如果不太敢吃炸臭豆腐的朋友，可以試試看炒皮蛋臭豆腐，微辣的調味還滿開胃的，我覺得除了搭配炒泡麵之外應該跟白飯也滿搭配的
里肌肉是比較偏瘦的部分，吃起來咬勁十足
調味過的雞腿排單吃就滿夠味的
炒泡麵份量真的不少，泡麵本身軟硬度適中，等我拍完照片後再吃口感也不會軟軟爛爛的
麵體均勻的帶上調味，不會有麵是麵，配料是配料各自分開的感覺!
牛五花起司蛋餅
除了吐司、炒泡麵之外，報紙蛋餅系列也是滿多客人推薦的
軟嫩的牛五花、起司、洋蔥，蛋餅本身吃起來就已經有調味過，鹹淡對我們來說剛剛好，所以我就沒有額外再加醬料了
牛五花吃起來不會過於乾柴，加上炒過的洋蔥保留些許脆脆的口感，滿有層次感的
富士商號fuji元祖店復古童趣的用餐環境，吃到有別市面上其他早午餐店家多種特色餐點，口味佳份量足👍
如果你也有來三峽老街附近逛一逛，別忘了來富士商號吃吃看它們的特色餐點唷😍
店家/景點資訊
- 店家名稱：富士商號 fuji
- 所在地址：臺灣新北市三峽區中正路一段108巷7弄9號
- 營業時間：日 二 三 四 五 六 06:00-13:00
- 店家電話：02 2673 2010