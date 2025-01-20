雞家莊在台北總共有二家分店，雞家莊本店位於中山區長春路上，另一家分店是位於中山北路一段上的雞家莊六條店

雞家莊是歷史悠久的台菜老店，入選過多次米其林必比登推介，滿多人聚餐都會推薦雞家莊

關於雞家莊我印象最為深刻的就是手工招牌大布丁

現在前往雞家莊用餐就會贈送手工招牌布丁，當日我們10大2小用餐，店家共贈送二個布丁

我們前往的是雞家莊本店用餐，當日共三樓的用餐區都被客人坐的滿滿的

店內的服務人員雖然年紀的都不小了，但親切度滿分

雖然用餐的客人很多但出餐的速度不算慢，很快的餐桌上就擺滿我們點的菜色了

店家相關資料

雞家莊本店

地址： 10491台北市中山區長春路55號

電話： 02 2581 5954

雞家莊六條店

地址:10491台北市中山區中山北路一段105巷9號

電話:0225418261

菜單/DM

菜色有分份量大、小，雞湯是個人湯盅的份量

來看看我們吃了些甚麼?

以下菜色我們都是點小份的，免費供應的茶水可以無限續，阿姨來補茶水的速度算是滿快的

另外有雞汁飯和地瓜粥吃到飽，一個人50元就可以免費續碗

雞汁飯吃起來滿香的，不會過於油膩，帶有一點點的蒜香，直接單吃就滿好吃的

又加上點的菜色都很下飯，同桌的人無不點上一、二碗雞汁飯來配菜

但如果食量不大的朋友就不建議加點，畢竟吃個半碗就要50元也不是很便宜

地瓜粥我們就沒有點了所以不知味道如何?

菜圃蛋(小)

煎得厚厚又蓬蓬菜圃蛋，光是在菜單上的照片就吸引我去點它

果然上桌時的樣子就跟菜單上的照片一模一樣

外表煎到金黃微酥，中間保有水嫩嫩的口感，下飯的一道好菜色

三味雞(我們總共點了二次)

看了眾多網友的留言，來雞家莊必點的菜色之一就是三味雞

原為雞販的老闆選用五至六個月大、未生過蛋的雞隻入菜

三味雞是指白斬雞、煙燻雞與烏骨雞三種風味不同的雞肉組合成一盤，讓饕客人一次可以享用三種不同雞肉的口感

皮Q肉嫩，直接單吃就滿有味道，或是沾上一些附贈的薑汁、甜辣醬轉換一下不同的滋味

雞家豆腐

店內阿姨推薦的招牌菜色之一，也是米其林必比登的推薦菜色

勾芡感比較重，雖然長得有點像麻婆豆腐但吃起來不會辣，嫩口的豆腐適中的調味，挖一大湯匙淋在雞汁飯上，很下飯

雞捲

雞家莊的雞捲真的好吃，皮薄炸得相當酥脆，內餡飽滿一口咬下，可以吃得到蔬菜的鮮滿還有肉塊的口感

滷肉

滷肉就表現的略為普通一些，瘦肉部分吃起來不乾柴

糖醋魚片

沒有魚刺的切片魚肉，裹粉油炸，搭配上酸酸甜甜的醬料，老少咸宜

蔭豉鮮蚵

鮮蚵個頭都還不小，滿肥美飽滿的 ，而且鮮蚵的熟度掌控的剛剛好，不會過老

沙茶豬心

豬心切成超薄的薄片，不說是豬心你應該會誤解成牛、羊肉喔

豬心吃起來脆口又彈牙，完全沒動物內臟存在的可怕腥味，搭配上綠色的芥藍菜，視覺效果更是加分

芥藍菜原本吃起來就是會帶有一點微苦味，但雞家莊處理過的芥藍菜完全沒有苦味，搭配上大火爆過的沙茶豬心很搭喔

炒四季豆

脆皮腸

脆皮腸處理得非常好，大腸內的肥油都處理得相當乾淨，吃起來相當酥脆不油膩

個人雞湯香菇雞湯 個人雞湯蛤蠣雞湯

雞湯可以不用點上一大鍋，個人想喝就點上一小盅自己享用，天氣冷了喝一碗雞湯暖暖身真棒

筍絲

蘆筍炒軟絲

蘆筍吃起來滿嫩口的，QQ的軟絲

小魚喇肉



贈送手工布丁

我們一桌 10大2小，店家總共招待二個布丁，布丁吃起來甜度適中，蛋香、奶香，我們都還滿喜歡的

首次造訪雞家莊，大多數菜色口味都表現相當不錯，菜色下飯 ，平均花費一個人大約花費700~800元

喜歡老派台菜餐廳的朋友，若有聚餐需求雞家莊還不錯喔

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店家/景點資訊

店家名稱：雞家莊本店

所在地址：臺灣10491台北市中山區長春路55號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:30

店家電話：0225815954 Google即時導航





交通資訊

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