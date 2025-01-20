2025-01-20

又到了年終歲末的時刻，每年這個時候最期待的就是和家人朋友聚餐團圓的溫暖時光！而這次我們要帶大家到苗栗頭份，最夯的火鍋店來馬吃鍋-建國店探訪，這家店不僅是2025年最新開幕的頭份餐廳外，也是女王之前介紹頭份名店的來馬芽菜雞同品牌的火鍋湯品，更是建國夜市的人氣美食。現在就讓我們一起來探訪這間美味的圍爐火鍋吧！

來馬吃鍋建國店在哪裡？

地址：苗栗縣頭份市建國路二段19號

營業時間：平日：11:00–14:00, 17:00–23:30 假日：11:00–23:30

電話：03-7670038

來馬吃鍋 位於苗栗縣頭份市建國路二段上，位置就在建國夜市正對面，這裡除了交通十分方便外，建國夜市本身就是頭份一日遊的熱門景點，吃完鍋還能順便逛逛夜市，一次就能輕鬆滿足你的美食與娛樂需求。

來馬吃鍋建國店環境介紹

一進到來馬吃鍋你就會看到那超寬敞廣闊的用餐環境！可容納約50-80人的大空間非常適合商務聚餐或是團體用餐。更棒的是店內還設有免費飲料冰品自助吧，喝到飽完全沒問題！舒適的用餐環境搭配濃郁的火鍋香氣，讓人一坐下就捨不得離開。對了！來馬吃鍋因為是當地小有人氣的店家，只要一到用餐時間就高朋滿座，團體用餐的人記得要事先預約唷~



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來馬吃鍋菜單價格

來馬吃鍋的特色就在於把馬來風味鍋物與豪華食材完美的結合。首先來看看店家的個人鍋！擁有超多品項從湯底到豐盛的菜盤及超多種類的肉品，每一個細節都精心設計，而且還有蔬菜火鍋配料吃到飽的桌邊服務，讓您用最輕鬆的方式享受這些美味的火鍋，現在就讓女王帶大家來看看店家的幾款招牌湯頭吧~

平價鍋物258元起 ，點主餐皆附菜盤 (※菜盤可換肉盤)。

，點主餐皆附菜盤 (※菜盤可換肉盤)。 身高 120 公分以上，每人低消 150 元 ，單點餐點可折抵低消。

，單點餐點可折抵低消。 附餐：白飯、冬粉、王子麵，任選2種。

雲泰酸辣湯

第一款要推薦的就是酸辣開胃的泰式經典風味雲泰酸辣湯，酸中帶甜，辣而不嗆，喜歡吃辣的人必點的完美湯底。

酒燒麻油湯

第二款要推薦的湯底就是帶著清爽酒香的酒燒麻油湯，麻油香氣湯底搭配大塊杏鮑菇，清爽又回甘的鮮香美味！

辛香麻辣湯

第三款要推薦的就是喜愛香辣重口味必點的辛香麻辣湯！內附鴨血和美味的老油條，一鍋就可以直接征服麻辣控的味蕾。



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沙參玉竹湯

沙參玉竹湯 藥膳枸杞熬製的養生湯底，清甜順口，非常適合全家老少共享的美味湯底。

滿味圍爐鍋｜高CP值豪華鍋物分享！

除了基本鍋物外，女王還想替大家介紹來馬吃鍋專為多人聚會家庭聚餐設計的招牌滿味圍爐鍋，每人低消 400元，包含 鴛鴦湯底基本250元，可任選兩種湯底，可以說是輕鬆滿足多人用餐不同口味的需求。附餐更是超貼心，提供 白飯、冬粉、王子麵，每人可任選2種，讓你搭配湯底吃得更豐富，現在就來看看這個豐富美味的頭份圍爐火鍋吧~

今天女王點的是店家最招牌的鴛鴦鍋底椒香咖喱湯(附油豆包)+濃白蒜頭湯(附絲瓜)，首先就要推薦店家最招牌充滿馬來西亞風味的椒香咖喱湯，辣椒與咖哩的滑順口感完美融合，香辣適中，香氣撲鼻，搭配吸滿湯汁的油豆包更是絕配，每一口都令人驚艷。而另一邊的濃白蒜頭湯則以清雅甘甜取勝，大量蒜頭熬煮出的濃郁香氣溫暖人心，搭配湯汁飽滿的絲瓜，清爽不膩，完美釋放食材的鮮甜，兩種湯底各具特色，讓鴛鴦火鍋更加豐富且富有層次！

石紋梅花豬肉(350g)

這款石紋梅花豬肉擁有350g的肉量可以說是比一般火鍋肉盤還要澎派，看那油花分布均勻，涮煮幾秒後呈現完美的粉紅色，入口即化的油脂香氣讓人驚艷！搭配鴛鴦湯底，無論是濃郁的叻沙湯還是清爽的蒜頭湯，都能完美襯托豬肉的鮮嫩口感，是每桌必點的經典肉品。



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極上霜降牛肉(350g)

極上霜降牛肉一樣擁有350g的肉量，絕對是全場的亮點！牛肉片帶有細緻的霜降紋理，涮煮後肉質軟嫩又多汁，濃郁的牛肉香氣撲鼻而來。特別推薦搭配叻沙湯底，湯汁滲入牛肉後，每一口都像在舌尖上跳舞，幸福感爆棚！

鮮嫩雞胸肉(350g)

滿味圍爐鍋的雞胸肉真的讓人驚喜！切片厚度適中，涮煮後依然保持滑嫩多汁的口感，特別是搭配蒜頭湯底，清甜的湯頭更襯托出雞肉的鮮美，完全改變了女王對雞胸肉的印象呢~

淡水泰國蝦(6尾)

淡水泰國蝦每隻蝦都超級新鮮，涮煮後蝦殼輕鬆剝開，肉質Q彈有勁，帶有自然的海鮮甜味。尤其是放進椒香咖喱湯中，吸附湯底的蝦肉更加迷人，絕對是海鮮控的最愛！

雙拼鮮漿(墨魚漿、花枝漿)

這款雙拼鮮漿更是女王的心頭好！墨魚漿的濃郁海味與花枝漿的Q彈爽口，搭配鴛鴦湯底更是完美。每一口都能感受到店家用料的實在與對美食的熱愛，真的是很值得再次回訪的餐廳啊!

滷三拼(大腸、牛肚、牛筋)

接著這道滷三拼絕對是吃火鍋的最佳開胃菜。大腸Q彈有嚼勁，牛肚鮮嫩，牛筋入口即化，每一口都充滿濃郁的滷香味，讓人忍不住一口接一口停步下來的好滋味呢~

極鮮嫩鯛魚｜金目海鱸魚

團圓火鍋內怎能少了年年有餘的鮮魚身影，這次我們選擇了兩款風味截然不同的魚肉：極鮮嫩鯛魚與金目海鱸魚。極鮮嫩鯛魚肉質細緻滑嫩，入口即化，吸滿湯底後更添鮮甜，讓人每一口都回味無窮。而金目海鱸魚則以肉質緊實、油脂豐富見長，經過湯底燙煮後，魚肉的鮮味完全釋放，帶有微微的海洋氣息，層次感十足。

餃類三拼(魚餃、蛋餃、蝦餃)

餃類三拼中餃子各有特色，魚餃的鮮味濃郁，蛋餃的滑嫩內餡讓人驚喜，而蝦餃的Q彈口感更是無可挑剔，適合搭配任何湯底，都是火鍋配料中的經典選擇，在搭配上店家凍豆腐與特製甜不辣等多種美味火鍋料，可以說是對味到不行!

千張豆皮

火鍋裡的千張豆皮絕對是讓人一吃就愛上的經典配料！它薄如紙卻層層分明，涮煮後吸滿湯汁，咬上一口，湯底的濃郁滋味瞬間在口中綻放。無論是搭配濃郁的麻辣湯底，還是清甜的白湯，千張豆皮都能完美融入，帶來滑嫩與彈牙兼具的口感。

新鮮蔬食

火鍋裡的蔬食絕對是不可或缺的健康美味！高麗菜燙煮後吸滿湯汁，散發自然甜味，口感清脆又軟嫩；鮮菇三拼包含杏鮑菇、鴻喜菇與美白菇，帶來不同層次的鮮香與滑嫩口感，為湯底注入濃郁鮮味；時令青菜像是青江菜或菠菜，涮煮後爽脆清新，平衡了整鍋的濃郁滋味。這些蔬食不僅讓火鍋更加豐富，還能帶來鮮甜與清爽，絕對是健康又美味的首選！

手工刀切麵+獨家醬汁

刀切麵以其手工製作的獨特口感而聞名，麵條Q彈有韌性，吸附湯汁後格外滑順，無論搭配濃郁或清爽湯底，都能展現出濃厚的麥香與彈牙的口感。而店家精心調配的獨家芝麻醬則為整體增添了濃郁的芝麻香氣與滑潤口感，鹹甜適中，芝麻醬的濃郁與麵條的彈性交織在一起，帶來層次豐富的美味，讓人每一口都回味無窮，完美呈現傳統與創新的絕妙融合。

2025苗栗頭份建國夜市美食推薦

美食推薦

吃完這些美味，這次的用餐經驗只能用超值和滿足來形容！不僅食材新鮮，湯底選擇多元，從肉品到海鮮、配料都展現出店家的用心。特別是巨型的團圓肉盤絕對是這次的最大亮點，每一口都讓人充滿驚喜。無論是家庭聚餐、朋友聚會，還是想要來一場獨享的豪華火鍋盛宴，只要到訪2025苗栗頭份建國夜市的來馬吃鍋都能輕鬆享用這些豐盛的美味，不論你是來苗栗一日遊或者是頭份一日遊的旅人或饕客絕對不能錯過的美味喔~ 現在憑截圖還有宵夜時段(2100-凌晨兩點)三缺一的活動，四鍋同行送一鍋（四鍋其中最便宜的免單）以及全時段優惠：開鍋送肉盤，共鍋圍爐的四人以上送100*人數的購物金（需達低消每人400以上），如果大家對這個最新的來馬品牌有興趣的話，一定要記得把這篇文章先存起來，到訪時才不會錯過這個專屬於您的粉絲優惠喔!

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來馬吃鍋建國店資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

粉專：來馬吃鍋

地址：苗栗縣頭份市建國路二段19號

營業時間：

平日：11:00–14:00, 17:00–23:30

假日：11:00–23:30

電話：03-7670038