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台北市士林區【台北落羽松】原住民文化主題公園｜夢幻湖景落羽松林搭公車就能到！免門票任你拍到爆，台北士林景點

2025年菜外帶 落羽松 台北景點
2025-01-20 20:31:00 文字：小咪ma．吃喝玩樂趣
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小咪ma．吃喝玩樂趣

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台北市士林區【台北落羽松】原住民文化主題公園｜夢幻湖景落羽松林搭公車就能到！免門票任你拍到爆，台北士林景點

台北落羽松景點，每到冬天就是落羽松大噴發的季節，住在台北根本不用跑遠，市區就有好幾個免費的落羽松景點等你拍個夠，內湖的話大推大湖公園，搭捷運到大湖公園站下車就到，另外，還有士林的原住民文化主題公園也是大家很推的落羽松秘境，湖邊一排的落羽松更顯夢幻，旁邊就是故宮博物院，看完落羽松也可以到中影對面的Boulevard Cafe 美式餐酒館喝咖啡，距離不遠，排線剛剛好呢

原住民文化主題公園｜交通

原住民文化主題公園算是有一點市郊，可以周邊沒有捷運站，開車過來的的話可以停故宮東側遊客停車場、故宮西側遊客停車場、故宮廣場汽車停車場，走過來只要3~5分鐘非常方便，搭公車的話可以搭乘搭乘255、棕13、小19、市民小巴1，到故宮博物院站下車

台北市士林區【台北落羽松】原住民文化主題公園｜夢幻湖景落羽松林搭公車就能到！免門票任你拍到爆，台北士林景點

整個園區不算大，沿著入口一條路往前走漸漸地就可以看到落羽松，整體的路面平緩好走，非常適合老人家或是親子家庭，只可惜公園裡面沒有設置公廁，算是一個走走拍拍照的景點這樣

台北市士林區【台北落羽松】原住民文化主題公園｜夢幻湖景落羽松林搭公車就能到！免門票任你拍到爆，台北士林景點

台北市士林區【台北落羽松】原住民文化主題公園｜夢幻湖景落羽松林搭公車就能到！免門票任你拍到爆，台北士林景點

原住民文化主題公園以原住民文化意象為主題風格，公園裡面可以看到一些原住民的雕像，但就只有一點點，哈哈，有的還有點殘缺，還好有大面積的落羽松掩蓋了這些小缺失，我倒覺得可以精心規劃一下，讓原住民的特色可以展現出來，不枉費有這麼美的公園供大家休憩啊

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原住民文化主題公園｜落羽松美景

走進來看到一片湖就是最美的落羽松秘境了，很多情侶跟姊妹淘都會來這裡拍美照，我們這天寒流來，天氣陰陰的，反而有種夢幻的美感，但天氣好的時候來一定更美

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前面這一段的落羽松比較稀疏一點，一整排看過去還是很壯觀，而且現在全面轉紅，正是最美的時候啊

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走進來沒多久會有一個休憩平台

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台北市士林區【台北落羽松】原住民文化主題公園｜夢幻湖景落羽松林搭公車就能到！免門票任你拍到爆，台北士林景點

你看~是不是好美，從遠方拍過去那個涼亭加上兩旁的落羽松，真的像一幅畫啊，油然而生一股寧靜的氛圍呢

台北市士林區【台北落羽松】原住民文化主題公園｜夢幻湖景落羽松林搭公車就能到！免門票任你拍到爆，台北士林景點

這條木棧道也是大家必拍的點，不管男生還是女生通通給他拍起來啦，來這的女生明明10度寒流，還是不怕冷耶，哈

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小涼亭也是很好休息的地方，只可惜位置不多，不然坐在這邊往後拍也是超美的，整片落羽松當你的背景耶

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涼亭另一邊的這幾棵落羽松超茂盛，所以建議大家走到底這邊往回拍，好像在國外一樣

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只有我裹得跟熊一樣，真的太冷啦~臉都僵了，美照還是要努力拍起來

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你看~從這邊往回拍是不是很美，人又少，完全不會有人跟你搶景

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木棧道走到底就要回頭，是封閉的，走完大概不用20分鐘吧，真的非常EASY的一個景點

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我還蠻喜歡原住民文化主題公園的落羽松景，落羽松搭配湖景更是浪漫又夢幻，這裡的人潮真的不多，非常適合喜歡拍照的朋友，趁著現在全面轉紅，趕快來拍一波啦~

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