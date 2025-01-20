

下班後想要喝一杯嗎?過年想要聚會嗎?去居酒屋最方便就是公共交通系統

2024年新開幕的菁禾町位在美食一級戰區的板橋捷運站周邊,

從捷運環狀線走過來只要約莫5~7分鐘,交通非常方便



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菁禾町居酒屋地址及交通資訊

地址: 新北市板橋區漢生東路41-1號

電話: 02 2256 2958

營業時間:18:00–01:00(週一公休)

FB粉絲頁:https://www.facebook.com/p/%E8%8F%81%E7%A6%BE%E7%94%BA-%E5%B1%85%E9%85%92%E5%B1%8B-61558840684959/?locale=zh_TW

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菁禾町居酒屋用餐環境





菁禾町居酒屋鄰近文化路漢生東路口,從漢生東路轉運站停車場就可以看到,外觀簡約明亮小巧溫馨



內部有很多日系居酒屋的圖騰,燈光感覺氛圍都讓人覺得很溫馨,有種在家吃飯的放鬆感

店內座位多為四人座,可依人數作調整,座位約莫20~30,可以接受包場服務喔!



整體環境是走一個濃厚的日本風



這椅子充分應用喔!座位底下就是置物區超級聰明



店內有許多貓的圖騰及日系燈籠小巧很可愛,想必老闆是愛貓族,貓友在這用餐應該很開心很療育

菁禾町居酒屋最新菜單及優惠方案



菜品種類超多串燒.烤物.燒物.冷菜.湯品.炸物通通有,可以滿足所有人的喜好與選擇

來到居酒屋除了菜品當然是小酌,菁禾町除了清酒.利口酒.梅酒.飲料.喝酒聊天很需要的生啤酒,

菁禾町居酒屋現在還推出生啤酒生啤酒暢飲2小時的活動!!快揪朋友聚聚吧!

菁禾町居酒屋食記心得及評論分享

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今天第一次來兩個人用餐看了一下菜單,串燒.炸物.蔬菜.湯品都要來吧!



明太子乳酪最中$100:一開始看菜單還在想這是甚麼碗糕?一咬下去外層酥酥脆脆,裡面乳酪搭著明太子還有莓果,吃起來鹹香好好吃喔!



明太子蝦球$160:有別於熱炒的鳳梨蝦球,走的是酥炸的風格,加上明太子醬,海鮮的風味直接被提出來



酒蒸蛤蜊$180:蛤蜊蠻大顆份量也多,這就不用多說了,只有一個字"鮮",酒香搭配薑絲跟蔥花,這麼冷的天氣好暖身好好喝.



來到居酒屋不喝酒就說不過去了吧? ~~喝酒不開車!開車不喝酒~~



海鹽檸檬特調生啤酒$150:於是立馬點了一杯海鹽檸檬特調生啤,檸檬的清香意外的跟啤酒花的香氣相輔相成,一掃炸物的油膩感,這杯也太強了.



紅茶梅酒$160:身為梅酒控的我,看到梅酒怎麼可能放過,點了一杯紅茶梅酒,入口就感受到梅子的酸甜,後面紅茶的茶香慢慢飄出這杯，我給100分



串燒也是居酒屋的必點品項~菲力牛肉串$190/2串:菲力略帶油脂,搭配金桔多了果香還完美解除膩感.



培根捲鮮干貝$180/2串:其中我最喜歡的是他們家的培根捲鮮干貝,培根的鹹香以及煙燻的風味,剛好可以襯托干貝的口感.



串燒類我一定會點的品項就是~香酥玉膚(雞皮)$110/2串,七里香$110/2串,一家店個燒烤功力就看這個了,他們家對於火侯的把控超級精準,雞皮脆但又不會太硬,七里香剛剛好的熟度,咬下去可以立刻爆汁又不會過於油膩,小弟深感佩服~~



明太子玉子燒$180:居酒屋經典款完全不雷,嫩嫩的玉子燒加上明太子,簡直就是天生一對.



明太子起司烤餅$150,濃濃的起司加上薄酥脆的餅我超愛,裡面搭了櫛瓜每一口都吃的到蔬菜的鮮甜很棒!



柚子胡椒雞肉串$120/2串&醬燒雞肝$1002串:平常不太吃雞胸肉就是怕太乾,但這雞肉串一點都不會太乾而且還蠻軟嫩的,雞肝他的醬料很香不會太鹹,搭上面的白芝麻更帶香氣.



玫瑰鹽櫛瓜$120/2串:這也是我在居酒屋必點的一項,燒烤肉類就是要搭配點蔬菜來才完美對吧?

今天整體的用餐心得:

菁禾町居酒屋的地理位置近捷運,蠻適合約朋友來小酌,不用找車位更不用擔心喝酒開車的問題,

我個人很喜歡這種小品居酒屋,不會太吵雜,不管下班後一個人來這裡放鬆一下或者三五好友聚會聊天說說話都是個很棒的選擇!

他們的菜品種類非常齊全,點餐.上菜速度也很快,環境簡單溫馨,很有日本小酒館的感覺還多了點文青.



我第一次喝到海鹽檸檬特調生啤酒跟紅茶梅酒,口味我都超愛的,不知不覺就喝了兩杯,哈~回家的時候看小幫手的臉紅潤紅潤不用上妝~

這裡離新北耶誕城也超級近喔!所以推薦給跟我一樣喜歡居酒屋的朋友,下班的疲勞就來菁禾町居酒屋消除吧!~~別忘了現在還有$499生啤酒無限暢飲喔!

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