有些人說這是一家被牛排耽誤的餐包店，但是孫東寶可是全台首創鐵板牛排，並且主打100%原肉牛排，敢那麼大聲，質量有保障！

孫東寶台式牛排教父-中和景平店

地址：新北市中和區景平路472號

電話：02-8943-3966

時間：週一至週日 AM 11:30-PM 09:00

店家的牆上再次強調非重組的100%原肉排，並且採用搶眼的紅黑色裝璜，充滿了力量與活力，仿佛在熱情的迎賓，也對原肉信念的堅持。

自助吧有無限供應的玉米濃湯和飲料，餐具也都是自取喔！

更棒的事肉燥飯和咖哩牛肉飯可以吃到飽，這也是為什麼孫東寶敢標榜100%的原肉排，牛排及豬排切下來的肉，都再製作成其他美食，讓肉肉最大化利用！

孫東寶主打原肉的牛排餐，也有豬雞排及魚排的選擇，含自助吧的飲料飯食及湯品，最多不用500塊，真的CP值超高，好划算！

孫東寶也一直積極與異業結盟，創新研發新口味，近期和傳承近一甲子雲南辣味專家金德老爹，強強結合，推出多款麻辣牛排！

跟大家分享在孫東寶中和景平店的美味！

丁骨牛排 NT $270

麻辣教父牛排 NT $390

玉米濃湯

餐包

在孫東寶吃的是牛排，感受的是誠意！隨便喝的玉米濃湯，不管何時，玉米料真的是很多，湯也很濃稠，是會讓人失控的多喝好幾碗！

孫東寶主打原肉牛排，但餐包也是另一亮點！熱呼的餐包好鬆軟，爆漿的內餡，鹹甜相融讓餐包的口感更提升檔次！

丁骨牛排 NT $270

比鐵盤還大的丁骨牛排，七份熟度是我最喜歡的！鮮嫩潤滑、不過份油膩帶點清爽，既嫩滑又緊實，豐富而有層次感，真的是愛了愛了！

麻辣教父牛排 NT $390

對牛肉有追求的孫東寶，遇到口感豐富多變的雲南辣椒醬的金德老爹，將麻、辣、香、鮮的味道融合在牛排裡，連麵都增添極大的風味，讓人不得不愛！

這次點的牛排份量都算蠻大的，但如果是大胃王別擔心，還有肉燥飯和咖哩牛肉可以免費吃到飽！雖然是無限供應吃到飽，但也不要太浪費喔！

最後當然得吃甜點啦！孫東寶提供的是杜老爺的冰淇淋，就用最愛的冰淇淋畫下愉快的句點！

每次來孫東寶都能笑著離開，500元內就能吃到鮮嫩多汁的牛排，還有難忘的濃湯和餐包，真的CP值超高，我很喜歡，你也會愛上！

孫東寶台式牛排教父-中和景平店

地址：新北市中和區景平路472號

電話：02-8943-3966

時間：週一至週日 AM 11:30-PM 09:00

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