#FBIG抽獎 #抽住宿券

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森林裡的太空旅行，就在《瀾音悠悠》懶人露營！

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詳全文：

https://kielkiel.com/%e7%80%be%e9%9f%b3%e6%82%a0%e6%82%a0/

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誰說未來感只能存在於科幻電影裡？這次木偶、蛙蛙、小阿姨和小探險家啾啾，就在尖石的山林中，遇到一艘「未來之船」—— 瀾音悠悠的尊爵太空艙！

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圓潤流線的外觀：

遠遠望去，這太空艙就像從宇宙降落到地球。純白色澤在陽光下閃耀著微微光芒，配上戶外的木製露台，仿佛在綠野仙蹤中找到了一片科技綠洲！

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時尚又貼心的內部設計：

現代感流線型沙發與大理石桌椅，房間裡的窗簾與冷暖氣 系統，完全可依需求獨立調整，讓一家人找到最舒適的狀態！

最讓人驚喜的是，竟然還有一台 電動麻將桌，樂趣無窮！

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入住即擁有的星空浪漫：

夜晚，躺在太空艙的臥室，透過窗外的玻璃天花板望向滿天星斗，真的有種「飛船停駐太空港」的錯覺。山林中的靜謐與星空的浩瀚交織，給人一場無與倫比的浪漫沉浸式體驗。

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這裡還有許多神奇之處呢？

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溪邊嬉水：啾啾和小阿姨在溪石間踩水玩沙，還發現了幾隻萌萌的小蝦米，連溪水都能玩出新高度！

烤棉花糖：圍著火堆、手拿棉花糖，幸福得黏滿了嘴角，甜到連時間都慢下來。

小羊互動：早晨散步的小羊們，瞬間成了孩子們的最佳朋友～

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場地設施更是貼心到位！

草坪秋千拍起來仙氣十足，還有誠實商店讓你不怕忘了帶什麼。

停車超方便，連電車都有充電樁。

既可以下廚又有內用餐廳，讓你料理與美食一手掌握！

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有誰跟木偶一樣想再來住一次嗎？

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木偶粉絲獨享福利來了！

《瀾音悠悠 》攜手《引線木偶 Heaven tollbooth 》準備了一場超豪華的抽獎活動，獎品就是——

尊爵太空艙四人房型不分平假日住宿券一張！（價值最高9,000元）平假日皆可使用，快帶家人來場輕鬆度假吧！

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活動加碼福利：

木偶Facebook 和 Instagram

https://www.facebook.com/kielkiel0205

https://www.instagram.com/kielkiel0205

各會抽出一位幸運得主，木偶再自己加碼送一份小禮物，也就是說，每個平台都有中獎機會！

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活動期間：

1/20 至 2/3，得獎者將於 2/4 公布！

雙平台同步進行，兩邊都參加就有雙倍的機會哦！

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參加辦法：

按讚並追蹤《瀾音悠悠》和《引線木偶》的 Facebook 或 Instagram 粉絲專頁

在貼文留言 Tag 兩位好友，並告訴我們「你想入住的理由」

公開分享這篇貼文到你的動態（Facebook貼文 或 IG 限時動態）

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注意事項：

住宿券一般平假日皆適用（春節期間 1/25 – 2/1 除外）

使用期限至 2025/12/31

獎品由《瀾音悠悠》提供，本活動最終解釋權歸主辦方所有，若有變更將於粉絲頁公告。

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快來參加抽獎，不僅有機會贏得住宿券，還可能拿到木偶精心準備的小禮物哦！

為自己和家人贏得一個愉快的假期吧！