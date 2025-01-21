歲末年終想找好吃的平價信義區聚餐餐廳嗎？在這個連車輪餅都要25塊的時代，你相信還有地方可吃到19元的串燒嗎？主打平價超值餐點、在大台北有多家分店的柒息地又開新店了！信義區的柒息地串燒居酒屋台北信義店，在捷運永春站附近、交通超級方便，柒息地信義店不僅價格平實，還可隨心所欲地自己夾愛吃的串燒，現點現烤搭配店家的獨門醬汁，味道真是超美味！柒息地台北信義店還有各種海鮮、私房菜和拉麵，讓每個人都能找到自己喜歡的美食。店裡還有超好喝的酒水和飲料，用少少花費就可吃得盡興、喝得開心！

而且信義店和附近的柒息地延吉店都有推出兩款超暖心湯品：剝皮辣椒雞湯和胡椒豬肚湯，搭配台日友好滷肉拉麵套餐、只要169元！暖胃又飽腹，不僅味道鮮美還有酒精燈座保溫設計，讓湯頭保持最棒的溫度，真的是太貼心了！(貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車)

台北市信義區林口街74號的棲息地信義店捷運交通很方便，從板南捷運永春站4號出口走路7分鐘就能抵達林口公園對面的棲息地信義店。附近也有 257、277、286、299、仁愛幹線…多路公車經過的「永春公寓」站牌，附近也有春光公園地下停車場、168Parking (永春停車場)可停車。

柒息地信義店從傍晚5點半一路開到深夜1點，對我們這種加班族或夜貓子簡直是福音！無論是下班想吃正餐，還是半夜嘴饞找宵夜，都能來這裡報到。而且這裡的串燒才19元起，超划算又好吃，正餐、宵夜一次滿足，就算吃到深夜也不覺得罪惡。

較大眾化的串燒就擺在門口的冰櫃裡，每一串都整齊排好，乾淨又有秩序！而且櫥櫃上的燈箱是手繪風、超有趣，品項和價格一目了然，想吃什麼、花多少都能完全掌握。

柒息地信義店菜單。

雖然不是每串串燒都只要19元，但看仔細一點就會發現：這價格真的佛到不行，根本是用路邊攤的錢、吃餐廳級的享受！從食材到味道都超有水準，整個CP值高到炸，真香啊！

牆邊有貼出各個食材的進口產地標示，這樣我們吃得更安心，知道食材來源，完全不用擔心品質問題。

柒息地信義店付款方式很多元，接受現金、信用卡跟Apple pay。除了內用之外還有外送和外帶服務，外送有和UBER EATS平台合作，自取外帶的話建議可先加入他們的LINE好友，就能減少等候時間。

柒息地信義店不只串燒好吃，連拍照打卡都超有趣！除了店外側邊有網美牆可拍照，進到店內還有大大的漢字標語，像是‘人生如此，拿酒來’、‘今朝有酒今朝醉，拍個照發限動，瞬間氛圍感拉滿！

信義店的空間是明亮的日式簡約風格，牆邊還用木條格柵隔出一張張四方桌，既有隱私又不會太過封閉，特別適合情侶約會或好友小聚。

店裡還放著輕快的背景音樂，讓整個用餐氛圍既放鬆又不失活力，吃串燒、喝啤酒的同時，也能感覺壓力被慢慢拋開。

店裡特別設置了兩台無聲螢幕，讓不想聊天的I人也能自在享受用餐時光。想要安靜放空或專注吃飯時就盯著螢幕看，能完美避免尬聊的狀況。

他們冰箱裡的選擇超豐富耶！不管是罐裝氣泡酒、清酒還是韓國燒酒，甚至各種品牌的啤酒通通有，超適合小酌一下！

不喝酒的也不用擔心，茶類、可爾必思、可樂這些軟性飲料也很齊全，而且價格都明明白白標出來，完全不用結帳才感覺自己被坑了。(貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車)

柒息地信義店用餐時間是2.5小時，內用只有酌收5％服務費，因為服務很好所以很划算。

想來這裡用餐可以透過Google店家上的inline預訂，不用怕臨時去排隊等位，直接保留好位置，省時又安心。

這裡內用是用完餐後才結帳。

想吃什麼串燒都能去冰櫃夾自己愛的，有一種可以自己掌控美味的樂趣，串燒在玻璃櫥櫃裡排得又美觀又衛生，也讓人覺得特別放心。

店裡點餐方式也超方便，掃QR CODE就能自己下單，不用等服務生畫單也完全不怕點錯餐，很適合懶人操作。

柒息地信義店和不遠的延吉店不只價格親民，還推出了剝皮辣椒雞湯或胡椒豬肚湯，及搭配有濃郁滷肉的「台日友好滷肉拉麵」套餐價才169元！想要暖胃又不想荷包噴血，這組合真的是天選。

廚房完全透明，隔著玻璃能看到裡面忙碌的工作人員，感覺超安心！而且他們的秘製醬汁真的超級厲害，花了大半天熬製，十幾種配方，保證每一串串燒都超入味，這味道是外面吃不到的喔！

因為他們秘製醬料的風味很獨特，很多人吃過就念念不忘，所以後來店家有應大教要求把秘製醬料用成罐裝販售，買回家後自己烤也能輕鬆還原獨特美味。

每桌都有放QR Code點餐單及一張優惠資訊，還擺有麻辣花椒粉、辣椒粉、椒鹽粉、孜然粉，想要加點辛辣感就可以隨時自己調味，讓每一串串燒更有層次。

送餐前店家會先送上招待的韓式泡菜，超開胃的！酸酸辣辣的口感也跟燒肉超搭，可以單吃也可以配著串燒吃。

剝皮辣椒雞湯130。

信義店和延吉店最近推出的剝皮辣椒雞湯，真的是超級好喝！湯底還放在酒精座上保溫，這樣每一口都是溫熱的，喝起來口感更加順滑，不會突然冷掉，吃的時候真的超幸福！

剝皮辣椒雞湯的湯頭微微辣，剝皮辣椒的酸辣味融合雞肉的鮮香，喝上一口整個暖到心裡。剝皮辣椒雞湯的辣度剛剛好、不會太過刺激，不僅暖胃也能讓手腳溫暖起來，冬天喝最舒服！

柒息地拉麵原味160。

柒息地雖然是串燒居酒屋，但他們的拉麵也真的不容小覷！裡面不僅有滿滿的肉片和青菜，料超足的，還有那片金黃的起司，放上去後整碗麵看起來超誘人，光是想像那起司融化的畫面就讓人垂涎三尺啊！

這次我們選了原味的，不辣的口味。份量超大的拉麵能讓人吃得超過癮，一碗下來就很飽足。將那塊起司攪拌進去後，湯頭變得更濃郁了，起司的香氣讓每一口都吃得更滿足。

裡面很多料，肉片、青菜、起司都給得很實在，吃到的肉片和蔬菜也被這股香濃的味道包裹，口感超級溫潤，好吃到不行！

而且這碗拉麵的麵條是韓國泡麵，Q彈十足！就算泡久了也不會軟爛，這樣一邊吃一邊聊天都不會擔心麵條變糊，湯汁被麵吸收得剛剛好，每一口都超美味！

烤日本生蠔220。

柒息地的烤日本生蠔超大顆，一份有三顆帶殼的肥美生蠔，帶殼烤的生蠔保留更多的海味，殼裡的海水會保持住蠔肉的鮮嫩，烤出來更juicy也更有海洋的鮮甜味。

可直接生食等級的日本生蠔個頭很大，一口咬下去滿滿的鮮美汁液在口中爆開，每一口都濃郁鮮甜，肉質超嫩，口感一級棒！店家還特別附上的檸檬片，擠個幾滴也可讓生蠔的味道更加清新。

正宗台越月亮蝦餅170。

他們也有居酒屋裡少見的月亮蝦餅，正宗台越月亮蝦餅造型也很搶眼，一份有8片，份量大又厚實，外表炸得金黃酥脆，看起來就好好吃。

台越月亮蝦餅外皮咬下去口感香酥，蝦餅的蝦肉鮮美還有濃濃的海味，每一口都讓人停不下來！搭配他們的特調醬料，酸甜又有微微的辣提味，滋味豐富又不會太刺激。

香氣四溢的燒烤讓人光聞就口水直流。每一串都蘸上秘製的鹹甜醬汁，真的超搭每一種食材，真的讓人一吃就停不下來！

秘醬燒百頁豆腐19。

外層滑嫩中帶點微酥、豆香更濃郁，口感層次超豐富，尤其當它吸滿燒烤醬汁時，每一口都像是在吃一份濃郁的美味小點心，超滿足！

秘醬燒豆干25。

烤豆干咬起來Q彈有勁，外層烤得微焦帶點煙燻香，裡面卻還保留濕潤的口感，搭配鹹甜的秘製醬汁，真的很下酒！

秘醬燒花枝丸39。

每一顆都超飽滿，吃起來Q彈有勁，咬下去有那種鮮甜的花枝味，配上鹹甜的秘製醬汁，味道層次感十足，讓人吃了一口就停不下來！

秘醬燒豬血糕25。

豬血糕外酥內嫩，米血的香氣加上秘製醬汁，真的是讓人忍不住一口接一口！

一般居酒屋一份兩串的燒烤就要破百甚至更貴，但這邊的串燒真的是又便宜又讚！價格佛心品質卻一點都不馬虎，每串都刷上特製的秘醬，鹹甜香的味道超級搭，每一口都讓人覺得值回票價，真的超幸福！

秘醬燒甜不辣30。

外皮微焦酥脆的燒甜不辣吃起來真的超香脆，一口咬下去，裡面那軟嫩的口感真的是讓人一吃就上癮。秘製醬汁的鹹甜味完美包覆在甜不辣上，微微的辣味也讓整個口感更有層次，簡直是每一口都讓人想再來一串！

秘醬燒花椰菜35。

吃起來超爽脆，鮮甜的花椰菜搭上鹹甜的秘製醬，味道真是絕配！每一口都能感受到它的鮮嫩和香氣，還很有纖維能幫助消化，是一道美味又健康的小吃！

秘醬燒豆皮30。

炸過再烤的豆皮外脆內嫩，搭配那特製的秘醬，真的是讓人吃得越嚼越香。

秘醬燒米腸32。

外酥內軟的米腸與鹹香味十足的秘製醬料契合得渾然天成，搭配米腸本身的嚼勁，吃起來不僅超爽還很有飽足感，是一道吃完就能滿足的小食！

梅花豬肉串49元。

這串肉質超嫩，帶點油脂的梅花豬烤出來不油膩，吃起來又香又有嚼勁，搭配點黑胡椒吃真的是太完美了！

烤香酥肥腸100。

外皮炸得超酥脆，咬下去表面很爽脆、裡面是軟嫩的肥腸，彈性十足，沒有一點腥臭味，肥腸的油脂在口中融化，還帶點微微的焦香味，加點胡椒粉立刻讓它的香氣更濃郁，微辣感跟香氣完美融合，讓每一口都能吃到滿滿的幸福感！

店裡的酒水選擇超多，如果想喝清酒也不用擔心花大錢！

清酒上桌時還用漂亮的瓷杯和酒壺裝，儀式感超級加分，讓整個飲酒體驗更升級！(貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車)

Kirin生啤酒喝起來超級爽口、滑順，配餐或是聊天時都非常輕鬆！至於1664白生啤的花果香味真的是甜美得讓人上癮，非常適合想要慢慢品味的時候。(貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車)

如果跟朋友聚餐，或酒量很好想喝得盡興的話，超推薦直接點個3000ML的大酒塔，想喝多少就倒多少，這樣一邊吃一邊喝，整個氣氛超級嗨。(貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車)

店裡有提供超酷的「酒神寄酒」活動！只要買10杯就送2杯，20杯送5杯，甚至30杯送10杯，超過癮！而且買了酒後，你還可以把它寄放在店裡慢慢喝，隨時來都能享受、而且寄杯沒有期限，Kirin生啤酒、1664白生啤酒還有沙瓦都可以參加這個活動，無論是單喝還是混搭都超爽！

店裡每個細節都很注重，無酒精飲料像是酸酸甜甜的可爾必思和充滿氣泡的可樂，它們的茶飲也很特別、是由關係企業頃刻間專業手搖店製作的，像是無糖的柑橘金萱和蜜桃烏龍，清新又不膩，喝起來超級順口，價格還超親民，只要59元。

而且仔細看會發現，茶飲裡面有立體茶包真的讓人感受到用心，喝起來不像那些充滿人工甜味的大桶茶，反而是甘甜清新，能解膩又帶點回甘，純粹的茶飲喝起來超清爽，完全不會膩！

炸冰淇淋65。

吃完一整頓日式居酒屋料理，結束前來個甜點真的太完美了！巧克力口味跟香草口味兩種，吃完熱騰騰的燒烤後，來一口冰涼酥脆的炸冰淇淋，瞬間讓味蕾重啟，清爽又滿足。

我們點的香草冰淇淋外層那層酥酥的吐司皮口感超好，香草口味則是清新又濃醇，有冷熱交融的鹹甜口感，真的是餐後的最佳享受，既能解膩又能帶來完美的結尾，讓整頓用餐更圓滿！

店裡還有一些超划算的優惠，打卡評論都送好禮，社群發文就能享四大優惠，像是串燒95折、生啤酒買3送1，還送招待券和折價券，而且招待券和折價券是旗下所有分店都能通用的喔！

店家真的超佛心！只要在Google評論給五顆星，馬上送兩隻一夜干爆卵柳葉魚！

活動送招待的柳葉魚裡面滿滿的魚卵！一口咬下，魚卵彈性十足，帶著鹹香的海味，魚卵的啵啵口感在嘴裡爆開時，彷彿小小的驚喜炸裂，帶來滑嫩又鮮香的滋味，每一口都讓人心情跟著跳動。

加入他們的LINE@好友，還會再送一隻生食級的大天使紅蝦！

這天使紅蝦真的超威，個頭比手機還大，烤得外殼微酥，裡頭的蝦肉鮮甜多汁，Q彈又甘美，吃一口彷彿在嘴裡跳探戈，絕對讓人一試成主顧！

最有趣的是，喜歡熱鬧氣氛的朋友這裡還有一個助興遊戲，只要跟店員說“來一場吧！”就能跟店員比大小，贏了還能獲得免費的shot！

比大小輸贏真的不重要，重點是過程超級好玩！就算輸了也能一起哈哈大笑，氣氛超嗨！

當天喝到的是用生啤酒跟野格利口酒特調的野格炸彈，5%濃度的野格炸彈喝起來清爽微甜，喝下去像有暖流溫潤胃腸，不會喝太醉又能享受恰好的微醺感。

來柒息地信義店聚餐吃串燒、喝酒，還能玩遊戲，真的是一個開心的夜晚！

一般去居酒屋點幾串串燒、喝點啤酒，還沒怎麼吃就看到帳單破千，肚子還是半空的，心都涼了一半。但去柒息地信義店完全不一樣！燒烤19元起，點個湯品搭配串燒、還能小酌一下，花約一半的錢就吃得飽飽的，連胃都暖起來了。雖然價格便宜但每一串都選用新鮮食材，搭配店家獨家醬料，口感絕對讓你一口接一口停不下來。除了串燒，這裡的各種料理都不踩雷，還有許多優惠活動、CP值超高，店裡設計的小遊戲不論輸贏都讓大家笑聲不斷！

不管是想獨自輕鬆微醺還是和朋友大快朵頤，都能享受滿滿的愉悅與美味！趕快揪好友、家人或同事，一起到棲息地享受超值又美味的餐點吧！(貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車)

柒息地串燒居酒屋 台北信義店

地址：台北市信義區林口街74號

電話：0227270117

營業時間：17:30–01:00

粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=61563220041512

IG：@qixidi__8

官方LINE：https://lin.ee/0UfqwM4

延吉店

地址 : 台北市大安區延吉街99號(捷運國父紀念館站1號出口步行約5分鐘)

電話 : 02-27771157

營業時間：週一～週日18:00～01:30

店家IG：@qixidi_2

柒息地 三重店

地址 : 新北市三重區自強路一段230號(捷運三重國小站約8分鐘)

電話 : 02-29717717

營業時間 : 週一～週日18:00～01:30

店家IG : @qixidi_sanchong

長春店

地址：台北市中山區長春路128-1號(松江南京站步行5分鐘)

營業時間：週一～週日 18:00～01:30

電話：02-25671770

店家IG：@qixidi_3

士林店

地址：台北市士林區小北街3號(捷運士林站步行8分鐘)

電話：02-28815670

營業時間：週一～週日18:00～01:30

店家IG：@qixidi_1

永和店

地址：新北市永和區中正路576號(捷運頂溪站約15分鐘)

電話：02-29267320

營業時間：週一～週日17:00～12:00

店家IG：@qixidi_5

文章轉自 信義區平價居酒屋聚餐-永春站柒息地串燒居酒屋台北信義店，信義區銅板價燒烤外送外帶(柒息地信義店菜單) - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑