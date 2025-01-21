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台北市信義區聚餐必選！信義區夜貓族集合！台北信義柒息地，串燒、拉麵、清酒全都爽翻！

2025年菜外帶
2025-01-21 15:00:00 文字：Emily Yang
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Emily Yang

Emily Yang

台北市信義區聚餐必選！信義區夜貓族集合！台北信義柒息地，串燒、拉麵、清酒全都爽翻！

歲末年終想找好吃平價信義區聚餐餐廳嗎在這個連車輪餅都要25塊的時代，你相信還有地方可吃到19元的串燒嗎？主打平價超值餐點、在大台北有多家分店的柒息地又開新店了！信義區的柒息地串燒居酒屋台北信義店，在捷運永春站附近、交通超級方便，柒息地信義店不僅價格平實，還可隨心所欲地自己夾愛吃的串燒，現點現烤搭配店家的獨門醬汁，味道真是超美味！柒息地台北信義店還有各種海鮮、私房菜和拉麵，讓每個人都能找到自己喜歡的美食。店裡還有超好喝的酒水和飲料，用少少花費就可吃得盡興、喝得開心！

而且信義店和附近的柒息地延吉店都有推出兩款超暖心湯品：剝皮辣椒雞湯和胡椒豬肚湯，搭配台日友好滷肉拉麵套餐、只要169元！暖胃又飽腹，不僅味道鮮美還有酒精燈座保溫設計，讓湯頭保持最棒的溫度，真的是太貼心了！(貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車)

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台北市信義區林口街74號的棲息地信義店捷運交通很方便，從板南捷運永春站4號出口走路7分鐘就能抵達林口公園對面的棲息地信義店。附近也有 257、277、286、299、仁愛幹線…多路公車經過的「永春公寓」站牌，附近也有春光公園地下停車場、168Parking (永春停車場)可停車。

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柒息地信義店從傍晚5點半一路開到深夜1點，對我們這種加班族或夜貓子簡直是福音！無論是下班想吃正餐，還是半夜嘴饞找宵夜，都能來這裡報到。而且這裡的串燒才19元起，超划算又好吃，正餐、宵夜一次滿足，就算吃到深夜也不覺得罪惡。

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較大眾化的串燒就擺在門口的冰櫃裡，每一串都整齊排好，乾淨又有秩序！而且櫥櫃上的燈箱是手繪風、超有趣，品項和價格一目了然，想吃什麼、花多少都能完全掌握。

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柒息地信義店菜單。

雖然不是每串串燒都只要19元，但看仔細一點就會發現：這價格真的佛到不行，根本是用路邊攤的錢、吃餐廳級的享受！從食材到味道都超有水準，整個CP值高到炸，真香啊！

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牆邊有貼出各個食材的進口產地標示，這樣我們吃得更安心，知道食材來源，完全不用擔心品質問題。

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柒息地信義店付款方式很多元，接受現金、信用卡跟Apple pay。除了內用之外還有外送和外帶服務，外送有和UBER EATS平台合作，自取外帶的話建議可先加入他們的LINE好友，就能減少等候時間。

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柒息地信義店不只串燒好吃，連拍照打卡都超有趣！除了店外側邊有網美牆可拍照，進到店內還有大大的漢字標語，像是‘人生如此，拿酒來’、‘今朝有酒今朝醉，拍個照發限動，瞬間氛圍感拉滿！

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信義店的空間是明亮的日式簡約風格，牆邊還用木條格柵隔出一張張四方桌，既有隱私又不會太過封閉，特別適合情侶約會或好友小聚。

店裡還放著輕快的背景音樂，讓整個用餐氛圍既放鬆又不失活力，吃串燒、喝啤酒的同時，也能感覺壓力被慢慢拋開。

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店裡特別設置了兩台無聲螢幕，讓不想聊天的I人也能自在享受用餐時光。想要安靜放空或專注吃飯時就盯著螢幕看，能完美避免尬聊的狀況。

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他們冰箱裡的選擇超豐富耶！不管是罐裝氣泡酒、清酒還是韓國燒酒，甚至各種品牌的啤酒通通有，超適合小酌一下！

不喝酒的也不用擔心，茶類、可爾必思、可樂這些軟性飲料也很齊全，而且價格都明明白白標出來，完全不用結帳才感覺自己被坑了。(貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車)

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柒息地信義店用餐時間是2.5小時，內用只有酌收5％服務費，因為服務很好所以很划算。

想來這裡用餐可以透過Google店家上的inline預訂，不用怕臨時去排隊等位，直接保留好位置，省時又安心。

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這裡內用是用完餐後才結帳。

想吃什麼串燒都能去冰櫃夾自己愛的，有一種可以自己掌控美味的樂趣串燒在玻璃櫥櫃裡排得又美觀又衛生，也讓人覺得特別放心。

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店裡點餐方式也超方便，掃QR CODE就能自己下單，不用等服務生畫單也完全不怕點錯餐，很適合懶人操作。

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柒息地信義店和不遠的延吉店不只價格親民，還推出了剝皮辣椒雞湯或胡椒豬肚湯，及搭配有濃郁滷肉的「台日友好滷肉拉麵」套餐價才169元！想要暖胃又不想荷包噴血，這組合真的是天選。

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廚房完全透明，隔著玻璃能看到裡面忙碌的工作人員，感覺超安心！而且他們的秘製醬汁真的超級厲害，花了大半天熬製，十幾種配方，保證每一串串燒都超入味，這味道是外面吃不到的喔！

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因為他們秘製醬料的風味很獨特，很多人吃過就念念不忘，所以後來店家有應大教要求把秘製醬料用成罐裝販售，買回家後自己烤也能輕鬆還原獨特美味。

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每桌都有放QR Code點餐單及一張優惠資訊，還擺有麻辣花椒粉、辣椒粉、椒鹽粉、孜然粉，想要加點辛辣感就可以隨時自己調味，讓每一串串燒更有層次。

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送餐前店家會先送上招待的韓式泡菜，超開胃的！酸酸辣辣的口感也跟燒肉超搭，可以單吃也可以配著串燒吃。

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剝皮辣椒雞湯130。

信義店和延吉店最近推出的剝皮辣椒雞湯，真的是超級好喝！湯底還放在酒精座上保溫，這樣每一口都是溫熱的，喝起來口感更加順滑，不會突然冷掉，吃的時候真的超幸福！

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剝皮辣椒雞湯的湯頭微微辣，剝皮辣椒的酸辣味融合雞肉的鮮香，喝上一口整個暖到心裡。剝皮辣椒雞湯的辣度剛剛好、不會太過刺激，不僅暖胃也能讓手腳溫暖起來，冬天喝最舒服！

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柒息地拉麵原味160。

柒息地雖然是串燒居酒屋，但他們的拉麵也真的不容小覷！裡面不僅有滿滿的肉片和青菜，料超足的，還有那片金黃的起司，放上去後整碗麵看起來超誘人，光是想像那起司融化的畫面就讓人垂涎三尺啊！

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這次我們選了原味的，不辣的口味。份量超大的拉麵能讓人吃得超過癮，一碗下來就很飽足。將那塊起司攪拌進去後，湯頭變得更濃郁了，起司的香氣讓每一口都吃得更滿足。

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裡面很多料，肉片、青菜、起司都給得很實在，吃到的肉片和蔬菜也被這股香濃的味道包裹，口感超級溫潤，好吃到不行！

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而且這碗拉麵的麵條是韓國泡麵，Q彈十足！就算泡久了也不會軟爛，這樣一邊吃一邊聊天都不會擔心麵條變糊，湯汁被麵吸收得剛剛好，每一口都超美味！

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烤日本生蠔220。

柒息地的烤日本生蠔超大顆，一份有三顆帶殼的肥美生蠔，帶殼烤的生蠔保留更多的海味，殼裡的海水會保持住蠔肉的鮮嫩，烤出來更juicy也更有海洋的鮮甜味。

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可直接生食等級的日本生蠔個頭很大，一口咬下去滿滿的鮮美汁液在口中爆開，每一口都濃郁鮮甜，肉質超嫩，口感一級棒！店家還特別附上的檸檬片，擠個幾滴也可讓生蠔的味道更加清新。

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正宗台越月亮蝦餅170。

他們也有居酒屋裡少見的月亮蝦餅，正宗台越月亮蝦餅造型也很搶眼，一份有8片，份量大又厚實，外表炸得金黃酥脆，看起來就好好吃。

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台越月亮蝦餅外皮咬下去口感香酥，蝦餅的蝦肉鮮美還有濃濃的海味，每一口都讓人停不下來！搭配他們的特調醬料，酸甜又有微微的辣提味，滋味豐富又不會太刺激。

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香氣四溢的燒烤讓人光聞就口水直流。每一串都蘸上秘製的鹹甜醬汁，真的超搭每一種食材，真的讓人一吃就停不下來！

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秘醬燒百頁豆腐19。

外層滑嫩中帶點微酥、豆香更濃郁，口感層次超豐富，尤其當它吸滿燒烤醬汁時，每一口都像是在吃一份濃郁的美味小點心，超滿足！

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秘醬燒豆干25。

烤豆干咬起來Q彈有勁，外層烤得微焦帶點煙燻香，裡面卻還保留濕潤的口感，搭配鹹甜的秘製醬汁，真的很下酒！

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秘醬燒花枝丸39。

每一顆都超飽滿，吃起來Q彈有勁，咬下去有那種鮮甜的花枝味，配上鹹甜的秘製醬汁，味道層次感十足，讓人吃了一口就停不下來！

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秘醬燒豬血糕25。

豬血糕外酥內嫩，米血的香氣加上秘製醬汁，真的是讓人忍不住一口接一口！

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一般居酒屋一份兩串的燒烤就要破百甚至更貴，但這邊的串燒真的是又便宜又讚！價格佛心品質卻一點都不馬虎，每串都刷上特製的秘醬，鹹甜香的味道超級搭，每一口都讓人覺得值回票價，真的超幸福！

 

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秘醬燒甜不辣30。

外皮微焦酥脆的燒甜不辣吃起來真的超香脆，一口咬下去，裡面那軟嫩的口感真的是讓人一吃就上癮。秘製醬汁的鹹甜味完美包覆在甜不辣上，微微的辣味也讓整個口感更有層次，簡直是每一口都讓人想再來一串！

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秘醬燒花椰菜35。

吃起來超爽脆，鮮甜的花椰菜搭上鹹甜的秘製醬，味道真是絕配！每一口都能感受到它的鮮嫩和香氣，還很有纖維能幫助消化，是一道美味又健康的小吃！

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秘醬燒豆皮30。

炸過再烤的豆皮外脆內嫩，搭配那特製的秘醬，真的是讓人吃得越嚼越香。

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秘醬燒米腸32。

外酥內軟的米腸與鹹香味十足的秘製醬料契合得渾然天成，搭配米腸本身的嚼勁，吃起來不僅超爽還很有飽足感，是一道吃完就能滿足的小食！

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梅花豬肉串49元。

這串肉質超嫩，帶點油脂的梅花豬烤出來不油膩，吃起來又香又有嚼勁，搭配點黑胡椒吃真的是太完美了！

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烤香酥肥腸100。

外皮炸得超酥脆，咬下去表面很爽脆、裡面是軟嫩的肥腸，彈性十足，沒有一點腥臭味，肥腸的油脂在口中融化，還帶點微微的焦香味，加點胡椒粉立刻讓它的香氣更濃郁，微辣感跟香氣完美融合，讓每一口都能吃到滿滿的幸福感！

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店裡的酒水選擇超多，如果想喝清酒也不用擔心花大錢！

清酒上桌時還用漂亮的瓷杯和酒壺裝，儀式感超級加分，讓整個飲酒體驗更升級！(貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車)

 

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Kirin生啤酒喝起來超級爽口、滑順，配餐或是聊天時都非常輕鬆！至於1664白生啤的花果香味真的是甜美得讓人上癮，非常適合想要慢慢品味的時候。(貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車)

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如果跟朋友聚餐，或酒量很好想喝得盡興的話，超推薦直接點個3000ML的大酒塔，想喝多少就倒多少，這樣一邊吃一邊喝，整個氣氛超級嗨。(貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車)

 

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店裡有提供超酷的「酒神寄酒」活動！只要買10杯就送2杯，20杯送5杯，甚至30杯送10杯，超過癮！而且買了酒後，你還可以把它寄放在店裡慢慢喝，隨時來都能享受、而且寄杯沒有期限，Kirin生啤酒、1664白生啤酒還有沙瓦都可以參加這個活動，無論是單喝還是混搭都超爽！

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店裡每個細節都很注重，無酒精飲料像是酸酸甜甜的可爾必思和充滿氣泡的可樂，它們的茶飲也很特別、是由關係企業頃刻間專業手搖店製作的，像是無糖的柑橘金萱和蜜桃烏龍，清新又不膩，喝起來超級順口，價格還超親民，只要59元。

 

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而且仔細看會發現，茶飲裡面有立體茶包真的讓人感受到用心，喝起來不像那些充滿人工甜味的大桶茶，反而是甘甜清新，能解膩又帶點回甘，純粹的茶飲喝起來超清爽，完全不會膩

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炸冰淇淋65。

吃完一整頓日式居酒屋料理，結束前來個甜點真的太完美了！巧克力口味跟香草口味兩種，吃完熱騰騰的燒烤後，來一口冰涼酥脆的炸冰淇淋，瞬間讓味蕾重啟，清爽又滿足。

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我們點的香草冰淇淋外層那層酥酥的吐司皮口感超好，香草口味則是清新又濃醇，有冷熱交融的鹹甜口感，真的是餐後的最佳享受，既能解膩又能帶來完美的結尾，讓整頓用餐更圓滿！

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店裡還有一些超划算的優惠，打卡評論都送好禮社群發文就能享四大優惠，像是串燒95折、生啤酒買3送1，還送招待券和折價券，而且招待券和折價券是旗下所有分店都能通用的喔！

 

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店家真的超佛心！只要在Google評論給五顆星，馬上送兩隻一夜干爆卵柳葉魚！

活動送招待的柳葉魚裡面滿滿的魚卵！一口咬下，魚卵彈性十足，帶著鹹香的海味，魚卵的啵啵口感在嘴裡爆開時，彷彿小小的驚喜炸裂，帶來滑嫩又鮮香的滋味，每一口都讓人心情跟著跳動。

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加入他們的LINE@好友，還會再送一隻生食級的大天使紅蝦！

這天使紅蝦真的超威，個頭比手機還大，烤得外殼微酥，裡頭的蝦肉鮮甜多汁，Q彈又甘美，吃一口彷彿在嘴裡跳探戈，絕對讓人一試成主顧！

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最有趣的是，喜歡熱鬧氣氛的朋友這裡還有一個助興遊戲，只要跟店員說“來一場吧！”就能跟店員比大小，贏了還能獲得免費的shot！

比大小輸贏真的不重要，重點是過程超級好玩！就算輸了也能一起哈哈大笑，氣氛超嗨！

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當天喝到的是用生啤酒跟野格利口酒特調的野格炸彈，5%濃度的野格炸彈喝起來清爽微甜，喝下去像有暖流溫潤胃腸，不會喝太醉又能享受恰好的微醺感。

來柒息地信義店聚餐吃串燒、喝酒，還能玩遊戲，真的是一個開心的夜晚！

 

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一般去居酒屋點幾串串燒、喝點啤酒，還沒怎麼吃就看到帳單破千，肚子還是半空的，心都涼了一半。但去柒息地信義店完全不一樣！燒烤19元起，點個湯品搭配串燒、還能小酌一下，花約一半的錢就吃得飽飽的，連胃都暖起來了。雖然價格便宜但每一串都選用新鮮食材，搭配店家獨家醬料，口感絕對讓你一口接一口停不下來。除了串燒，這裡的各種料理都不踩雷，還有許多優惠活動、CP值超高，店裡設計的小遊戲不論輸贏都讓大家笑聲不斷！

不管是想獨自輕鬆微醺還是和朋友大快朵頤，都能享受滿滿的愉悅與美味！趕快揪好友、家人或同事，一起到棲息地享受超值又美味的餐點吧！(貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車)

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柒息地串燒居酒屋 台北信義店

地址：台北市信義區林口街74號

電話：0227270117

營業時間：17:30–01:00

粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=61563220041512

IG：@qixidi__8

官方LINE：https://lin.ee/0UfqwM4

 

延吉店

地址 : 台北市大安區延吉街99號(捷運國父紀念館站1號出口步行約5分鐘)

電話 : 02-27771157

營業時間：週一～週日18:00～01:30

店家IG：@qixidi_2

 

柒息地 三重店

地址 : 新北市三重區自強路一段230號(捷運三重國小站約8分鐘)

電話 : 02-29717717

營業時間 : 週一～週日18:00～01:30

店家IG : @qixidi_sanchong

 

長春店

地址：台北市中山區長春路128-1號(松江南京站步行5分鐘)

營業時間：週一～週日 18:00～01:30

電話：02-25671770

店家IG：@qixidi_3

 

士林店

地址：台北市士林區小北街3號(捷運士林站步行8分鐘)

電話：02-28815670

營業時間：週一～週日18:00～01:30

店家IG：@qixidi_1

 

永和店

地址：新北市永和區中正路576號(捷運頂溪站約15分鐘)

電話：02-29267320

營業時間：週一～週日17:00～12:00

店家IG：@qixidi_5

 

文章轉自 信義區平價居酒屋聚餐-永春站柒息地串燒居酒屋台北信義店，信義區銅板價燒烤外送外帶(柒息地信義店菜單) - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

 

 

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柒息地居酒屋信義店

phone02-27270117
place台北市信義區林口街74號
4.70 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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