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潔西麻的美食日記─【新北/板橋】裕民夜市-->上海生煎包/元氣脆皮章魚燒(裕民店)

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2025-01-21 06:17:00 文字：潔西貝比的生活小事
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潔西貝比的生活小事

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【新北/板橋】裕民夜市3

潔西麻又來板橋的裕民夜市了

前幾次來過之後就一直想再來看看還有什麼好吃的小吃

有上網看別人介紹的店家

但是實際來到這裡的時候又沒那麼想吃

所以就隨性逛逛

覺得好吃的就買

經過這間生煎包剛好看到老闆煎好一鍋出爐

就直接買了

【新北/板橋】裕民夜市3

剛掀鍋的一定好吃

一個10元

買十個送一個

潔西麻直接買十個

生煎包有二種口味

一種是高麗菜

一種是肉餡

【新北/板橋】裕民夜市3

二種口味各買五個

送的那一顆可以任選口味唷

潔西麻選了肉餡口味的感覺比較划算

但是帶回家吃完之後

強烈建議買高麗菜口味

高麗菜餡的口味脆甜多汁

熱呼呼好好吃

肉餡的也不差

只是高麗菜餡更好吃而已

下次送的那顆要選高麗菜的

【新北/板橋】裕民夜市3

因為潔西麻都是一個人來逛

沒辦法一次吃很多小吃

只能買一到二樣東西吃看看

這家脆皮章魚燒也很好吃

女兒指定還想再吃

從第一次購買一盒

到現在都要購買二盒回家分食才夠

【新北/板橋】裕民夜市3

這家脆皮章魚燒生意很好

不只前面這三個鐵盤在煎章魚燒

後面還有二個鐵盤也同時在煎

【新北/板橋】裕民夜市3

一份65元有8顆

有蠻多口味的

有原味 海苔 梅子 香蒜 芥末等等

起司口味要另外加5元

這個章魚燒等潔西麻拿回家後都冷掉了

不過味道沒有改變

還是很好吃

只是章魚燒沒有剛煎起來那樣圓滾滾的外觀而已

下個星期又要再去台北

先上網搜尋一下裕民夜市還有什麼推薦的小吃

等潔西麻去買來吃完後再繼續分享唷

 

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元氣脆皮章魚燒-裕民店

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place新北市板橋區裕民街104號
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美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
1.00
CP值
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