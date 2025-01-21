潔西麻又來板橋的裕民夜市了

前幾次來過之後就一直想再來看看還有什麼好吃的小吃

有上網看別人介紹的店家

但是實際來到這裡的時候又沒那麼想吃

所以就隨性逛逛

覺得好吃的就買

經過這間生煎包剛好看到老闆煎好一鍋出爐

就直接買了

剛掀鍋的一定好吃

一個10元

買十個送一個

潔西麻直接買十個

生煎包有二種口味

一種是高麗菜

一種是肉餡

二種口味各買五個

送的那一顆可以任選口味唷

潔西麻選了肉餡口味的感覺比較划算

但是帶回家吃完之後

強烈建議買高麗菜口味

高麗菜餡的口味脆甜多汁

熱呼呼好好吃

肉餡的也不差

只是高麗菜餡更好吃而已

下次送的那顆要選高麗菜的

因為潔西麻都是一個人來逛

沒辦法一次吃很多小吃

只能買一到二樣東西吃看看

這家脆皮章魚燒也很好吃

女兒指定還想再吃

從第一次購買一盒

到現在都要購買二盒回家分食才夠

這家脆皮章魚燒生意很好

不只前面這三個鐵盤在煎章魚燒

後面還有二個鐵盤也同時在煎

一份65元有8顆

有蠻多口味的

有原味 海苔 梅子 香蒜 芥末等等

起司口味要另外加5元

這個章魚燒等潔西麻拿回家後都冷掉了

不過味道沒有改變

還是很好吃

只是章魚燒沒有剛煎起來那樣圓滾滾的外觀而已

下個星期又要再去台北

先上網搜尋一下裕民夜市還有什麼推薦的小吃

等潔西麻去買來吃完後再繼續分享唷

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