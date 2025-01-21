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(台北美食)微風南山百貨二樓「Le Boulanger de monge」 --- 來自法國麵包店與餐廳，提供多款歐亞風味麵包甜點，用料高級風味精緻美味無比!

2025年菜外帶 微風南山百貨2樓 法國麵包店 LeBoulangerDeMonge
2025-01-21 09:37:00 文字：SJKen
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微風南山百貨法國麵包店(Le Boulanger de monge at Breeze Nanshan department store), SJKen , Jan 17, 2023.微風南山百貨法國麵包店(Le Boulanger de monge at Breeze Nanshan department store), SJKen , Jan 17, 2023.微風南山百貨法國麵包店(Le Boulanger de monge at Breeze Nanshan department store), SJKen , Jan 17, 2023.微風南山百貨法國麵包店(Le Boulanger de monge at Breeze Nanshan department store), SJKen , Jan 17, 2023.微風南山百貨法國麵包店(Le Boulanger de monge at Breeze Nanshan department store), SJKen , Jan 17, 2023.微風南山百貨法國麵包店(Le Boulanger de monge at Breeze Nanshan department store), SJKen , Jan 17, 2023.微風南山百貨法國麵包店(Le Boulanger de monge at Breeze Nanshan department store), SJKen , Jan 17, 2023.微風南山百貨法國麵包店(Le Boulanger de monge at Breeze Nanshan department store), SJKen , Jan 17, 2023.微風南山百貨法國麵包店(Le Boulanger de monge at Breeze Nanshan department store), SJKen , Jan 17, 2023. 

(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)  

 

1月17日造訪這家來自法國的麵包店「Le Boulanger de monge」位于台北東區微風南山百貨二樓，營業時間週一到週日11:00 ~ 20:00 ，是一家兼俱麵包坊與咖啡廳的法國麵包店，不止提供正宗的法國麵包，也入境隨俗，提供許多融合日韓台美味食尚的新品，更有禮盒/餐盒/客製化與台北外送麵包服務 。
 
店內也提供預約內用餐飲空間，內用菜單有Monge 經典拼盤(含各類麵包與沙拉組合)、煙燻鮭魚拼盤、普羅旺斯番茄海鮮湯、法式鮮蔬凍派、法式烤布蕾、Monge 法式吐司、法式橙汁可樂餅、蘋果塔與冰淇淋等等的簡餐甜點，搭配咖啡、果汁與茶飲， 每人最低消費額為NT$120，用餐時間為90分鐘，訂位電話為(02)2723-8106，下次再室內用餐再拍相關的環境與餐飲，這篇主要分享當天購買外帶回家享用的法式麵包、餅乾與甜點

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當天購買了「檸檬塔」(NT$70/個)、「草莓可頌」(NT$75/個)、「經典瑪德蓮」(NT$75/個)、「極度肉桂千層捲」(NT$85/個)、與「Monge 多穀物奶酥」(NT$110/個)，一共NT$415。外帶回家後，首先品嚐這份期間限定的「草莓可頌」，食材選用了開心果與杏仁膏，可頌入口香酥鬆脆，有種綿綿的空氣清香感，薄薄的一層糖霜，讓甜度恰到好處，灑在上方的草苺粒，入口酸甜交脆更添幸褔感
 
微風南山百貨法國麵包店(Le Boulanger de monge at Breeze Nanshan department store), SJKen , Jan 17, 2023.微風南山百貨法國麵包店(Le Boulanger de monge at Breeze Nanshan department store), SJKen , Jan 17, 2023.

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其次品嚐這份店內招牌之一「檸檬塔」(英文：Lemon tart，法文：Tarte au citron，NT$70/個)，又稱為檸檬餡餅法式檸檬塔法式檸檬派，是一道由麵粉奶油檸檬製成的西式甜點，一入口便能感受由內到外的奢華感，上下兩層圓蓋紙盒防護，回家打開完美的呈現，沒有一絲損傷「檸檬塔」觀上面浮雕般的花朵，猶如咖啡上的拉花，精緻而典雅，吸引著人們從眾多麵包中選購，輕輕咬開，柔軟酸甜而不膩，微微的檸檬香在鼻間迴盪，高質感的用料，一吃就知道，清爽餘韻綿長

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 第三種品嚐的是 「經典瑪德蓮」(NT$75/個)，使用奶油、蜂蜜、雞蛋、杏仁粉、香草精、砂糖與低筋麵粉，烘焙而成的兩個瑪德蓮(madeleine)，因為外型像極了貝殼，故稱為貝殼蛋糕，發源自法國東北部洛林大區( Lorraine region)的兩個市鎮「科梅爾西」(Commercy )利韋爾丹」(Liverdun)，原型是義大利的傑諾瓦士蛋糕，兩者選用的麵糊是一樣的，只是貝殼蛋糕，需要放置在貝殼狀的模具中烘烤，並加入細磨的堅果和檸檬。通常是採用杏仁作為唯一堅果，而檸檬則是加入皮絲或者檸檬汁均可，這使貝殼蛋糕具有一種杏仁和檸檬結合的特殊香氣，「Le Boulanger de monge」 的「經典瑪德蓮」拿掉了檸檬，入口外鬆內軟，有杏仁的芳香又不會太酸，口感十分清香

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第四個品嚐的也是店內招牌之一的「極度肉桂千層捲」(cinnamon roll，NT$85/個)，但它並不是源自於法國，而是一種常見於歐洲（尤其是北歐五國奧地利愛沙尼亞德國）以及北美的麵包甜食。自不同的國家作法也不同，自然風味也各擅勝場，一般來說，肉桂卷以發酵麵團為主體，擀扁後刷黃油，撒肉桂粉白砂糖捲起切塊烤成，有時也會加入紅糖葡萄乾等其他配料。台北知名肉桂千層捲不少，「Le Boulanger de monge」的「極度肉桂千層捲」風味絕佳， 層層的肉桂捲一圈一圈地入口，在口中盪漾著迷人的甜軟綿的香氣與口感，吃完餘韻綿綿讓人回味無窮

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 最後品嚐的是這一包多片裝的「Monge 多穀物奶酥」(NT$110/個)，口感與上述介紹分享的麵包不同，歸屬於餅乾類， 入口香脆，愈嚼愈有勁，份量十足吃一包便有飽足感! 

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喜歡享用法國麵包餅乾與甜點的朋友，有機會造訪微風南山百貨，一定要到二樓「Le Boulanger de monge」嚐鮮，可以先預約內用，在餐廳內享用融合歐亞風味的健康輕食與甜點，吃飽後再外帶店內招牌的麵包回家慢慢享用，這篇介紹的只是其中幾樣，還有許多店內招牌麵包甜點，等你前往細挑滿選，回家慢慢享用法式浪漫的甜美滋味! 

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Le Boulanger de monge
營業地址：110台北市信義區松智路17號2F(微風南山百貨)
營業時間： 週日到週三11:00 ~21:00， 週四到週六11:00 ~22:00
營業電話： (02)2723- 8108
FB粉絲頁 : boulanger_monge_taiwan
IG : le_boulanger_de_monge_taiwan


(註)本篇圖文皆由本人親自拍攝撰寫，版權歸屬SJKen個人所有，非商業使用歡迎載明出處後轉載分享本文，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。

文章標籤
台北微風南山百貨 Le Boulanger de monge 法國麵包 咖啡廳 甜點
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place台北市信義區松智路17號（微風atré南山店2樓)
3.23 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.25
服務品質
3.13
裝潢氣氛
3.38
CP值
3.13
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