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1月17日造訪這家來自法國的麵包店「Le Boulanger de monge」位于台北東區微風南山百貨二樓，營業時間週一到週日11:00 ~ 20:00 ，是一家兼俱麵包坊與咖啡廳的法國麵包店，不止提供正宗的法國麵包，也入境隨俗，提供許多融合日韓台美味食尚的新品，更有禮盒/餐盒/客製化與台北外送麵包服務 。

店內也提供預約內用餐飲空間，內用菜單有Monge 經典拼盤(含各類麵包與沙拉組合)、煙燻鮭魚拼盤、普羅旺斯番茄海鮮 湯、法式鮮蔬凍派、法式烤布蕾、Monge 法式吐司、法式橙汁可樂餅、蘋果塔與冰淇淋等等的簡餐甜點，搭配咖啡、果汁與茶飲， 每人最低消費額為NT$120，用餐時間為90分鐘，訂位電話為(02)2723-8106，下次再室內用餐再拍相關的環境與餐飲，這篇主要分享當天購買外帶回家享用的法式麵包 、餅乾 與甜點 。



其次品嚐這份店內招牌之一「檸檬塔」(英文：Lemon tart，法文：Tarte au citron，NT$70/個)，又稱為檸檬餡餅、法式檸檬塔、法式檸檬派，是一道由麵粉、奶油與檸檬製成的西式甜點，一入口便能感受由內到外的奢華感，上下兩層圓蓋紙盒防護，回家打開完美的呈現，沒有一絲損傷。「檸檬塔」外觀上面浮雕般的花朵，猶如咖啡上的拉花，精緻而典雅，吸引著人們從眾多麵包中選購，輕輕咬開，柔軟酸甜而不膩，微微的檸檬香在鼻間迴盪，高質感的用料，一吃就知道，清爽餘韻綿長。

第三種品嚐的是 「經典瑪德蓮」(NT$75/個)，使用奶油、蜂蜜、雞蛋、杏仁粉、香草精、砂糖與低筋麵粉，烘焙而成的兩個瑪德蓮(madeleine)，因為外型像極了貝殼，故稱為貝殼蛋糕，發源自法國東北部洛林大區( Lorraine region)的兩個市鎮「科梅爾西」(Commercy )和「利韋爾丹」(Liverdun)，原型是義大利的「傑諾瓦士蛋糕」，兩者選用的麵糊是一樣的，只是貝殼蛋糕，需要放置在貝殼狀的模具中烘烤，並加入細磨的堅果和檸檬。通常是採用杏仁作為唯一堅果，而檸檬則是加入皮絲或者檸檬汁均可，這使貝殼蛋糕具有一種杏仁和檸檬結合的特殊香氣，「Le Boulanger de monge」 的「經典瑪德蓮」拿掉了檸檬，入口外鬆內軟，有杏仁的芳香又不會太酸，口感十分清香。

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第四個品嚐的也是店內招牌之一的「極度肉桂千層捲」(cinnamon roll，NT$85/個)，但它並不是源自於法國，而是一種常見於歐洲（尤其是北歐五國、奧地利、愛沙尼亞、德國）以及北美的麵包甜食。自不同的國家作法也不同，自然風味也各擅勝場，一般來說，肉桂卷以發酵麵團為主體，擀扁後刷黃油，撒肉桂粉和白砂糖捲起切塊烤成，有時也會加入紅糖、葡萄乾等其他配料。台北知名肉桂千層捲不少，「Le Boulanger de monge」的「極度肉桂千層捲」風味絕佳， 層層的肉桂捲一圈一圈地入口，在口中盪漾著迷人的甜軟綿的香氣與口感，吃完餘韻綿綿讓人回味無窮。

最後品嚐的是這一包多片裝的「Monge 多穀物奶酥」(NT$110/個)，口感與上述介紹分享的麵包不同，歸屬於餅乾類， 入口香脆，愈嚼愈有勁，份量十足吃一包便有飽足感!

喜歡享用法國麵包、餅乾與甜點的朋友，有機會造訪微風南山百貨，一定要到二樓「Le Boulanger de monge」嚐鮮，可以先預約內用，在餐廳內享用融合歐亞風味的健康輕食與甜點，吃飽後再外帶店內招牌的麵包回家慢慢享用，這篇介紹的只是其中幾樣，還有許多店內招牌麵包甜點，等你前往細挑滿選，回家慢慢享用法式浪漫的甜美滋味!

Le Boulanger de monge

營業地址：110台北市信義區松智路17號2F(微風南山百貨)

營業時間： 週日到週三11:00 ~21:00， 週四到週六11:00 ~22:00

營業電話： (02)2723- 8108

FB粉絲頁 : boulanger_monge_taiwan

IG : le_boulanger_de_monge_taiwan





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