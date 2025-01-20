蘇媽媽蛋餅-沒有座位的粉漿蛋餅，內用只能站著吃

今天要來跟大家分享一家隱藏在中美街巷弄中的古早味麵糊蛋餅——蘇媽媽蛋餅！雖然位置有點隱密，但人氣依舊超旺，內用的話只能站著吃喔！

小店就設在騎樓下，老闆煎蛋餅的攤位也在騎樓，前面放了兩張桌子但完全沒有椅子！據說是疫情後以防疫為主，所以改成全外帶，如果內用的話，只能站著解決。

第一次來不知道怎麼點嗎？別擔心，這裡都有清楚標示，建議先看菜單再決定XD

蘇媽媽蛋餅 菜單

店內的紙本菜單主要是基本款，至於特餐都寫在後方的黑板上，菜單還會隨著老闆的心情不定期更新！像是鴨賞、泡麵這些特別的口味。

黑板上列滿了各種特別的口味，真的讓人每一款都好想試試看！

每份蛋餅都是現點現做，香味撲鼻而來讓人食指大動！我點了特餐1（泡菜74雪花豬）和特餐4（泡麵M+鴨賞），老闆直接用便當盒裝好，整個塞得滿滿的，超有誠意。

泡菜74雪花豬蛋餅 125元

外皮煎得金黃微酥，但口感依舊保留軟Q的特性，分量真的不小。

側面一看就知道料多實在，泡菜搭配雪花豬肉的味道絕對讓人驚豔！泡菜的酸度不會過頭，酸酸辣辣剛剛好，非常開胃。

泡麵M鴨賞蛋餅 130元

加了泡麵後，整份蛋餅的飽足感瞬間拉滿，那個泡麵都爆出來是怎樣？

口味偏甜的泡麵搭配Q彈的鴨賞，鹹甜交織的滋味非常特別，這種帶甜口感應該特別能抓住南部朋友的胃吧XD

整體吃起來真的挺不錯！除了鴨賞和泡麵，黑板上還有像薯餅蛋餅這類分量十足的選擇，光用想的就覺得很飽XD愛吃粉漿蛋餅的朋友們，這家一定要記得收藏啊！

店家資訊

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