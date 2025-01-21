體驗異地文化，是旅途中不可或缺的一環。到韓國，不可不體驗的，就是他們的汗蒸幕文化——接連兩次的韓國行，因搭乘紅眼班機，到達時間都是凌晨，所以不約而同地都安排了到汗蒸幕放鬆，等於一到便入境問俗，直搗人家的澡堂，初入韓國生活的象徵性儀式。

↓濟州島【龍頭巖海水汗蒸幕】（용두암해수랜드 Yongduam Haesu Spa Land），距離機場不到5分鐘車程。所謂「海水」，就是店家真的使用從龍潭洞海灘抽取的新鮮海水進行溫泉和其他療程而著稱。事實上，這裡離龍頭巖和龍淵峽谷風景區距離也相當近。

↓位於西海岸路海邊。

↓一進門櫃台處，所有人一律領制服，女士粉紅衣褲，男士則是水藍衣褲。女士澡堂的入口就在櫃檯右側，當然，男賓止步。

↓櫃檯上擺了一個羊角帽毛巾，相信是台灣旅客的傑作——這個源自於韓劇《我叫金三順》的羊角頭，現今韓國人已經不弄了，如果看見有人頭上用毛巾綁著羊角，那不是台灣、就是日本遊客。

↓整棟汗蒸幕分三層樓，男士澡堂要搭電梯至三樓。

↓進入澡堂前要脫鞋，鞋襪放小小置物櫃裡，鑰匙號碼牌掛手腕上。

前方右側進入，哇！忽然一個個精光赤條的阿糾西大剌剌地在眼前晃悠，沒有人扭捏作態——這真是個文化衝擊！雖不習慣，但恰好反映了韓國傳統社會中的集體主義與身體自然性觀念——韓國社會深受儒家思想影響，強調社群關係與集體和諧，汗蒸幕正是這種價值觀的體現。在這裡，大家穿一樣的衣服，赤裸相見，放下隔閡、放下社會階級與身份差異，不管是誰，都一樣。這種文化，很顯然受到朝鮮時代起就存在的公共澡堂深遠影響。

裡頭真的很精彩，我對那個搓身服務"세신" (Se-shin)極有興趣，看那阿糾西用搓澡巾「때밀이수건」搓得那麼大力，不會搓流血嗎？其實不至於，如果怕痛，可以請他小力點，可以溝通的。搓一次大約20,000韓元（相當於台幣500元），但如果附加按摩、保養或其他服務(通常是女性)，價格可能達到30,000至50,000韓元（約台幣750-1,250元）。後來我在釜山的富平市場也買了兩條搓澡巾回家自己搓，可以輕鬆讓皮膚變光滑，真的不錯用！

↓二樓是男女可共處的公共空間，供應地暖，大家就這麼自己選空位，和陌生人一起共眠。

照我的觀念，要睡覺，幹嘛不回家睡，要這樣跟不認識的人躺在一起呢？多尷尬？但這就是人家的文化呀！汗蒸幕（韓語：찜질방，音譯為「蒸汽房」），起源於韓國傳統的沐浴文化，最早可追溯至朝鮮時代的溫突（온돌，指地暖系統）和藥草浴。在20世紀後期，逐漸從傳統的韓式澡堂（목욕탕，公共浴場）演變而來，融入更多現代化設施，成為家庭與朋友聚會的場所。也就是說，汗蒸幕是韓國人放鬆身心與聯繫感情的重要場所，除了健康和美容的因素之外，韓國人認為這裡是「安全空間」，即使是與陌生人一起睡覺，也不會感到威脅。在公共空間共眠有點像跟家人一起分享榻榻米或溫暖地板，展現了對群體生活的接受度以及對他人的信任。

話說回來，汗蒸幕的收費，日間入場約8,000至12,000韓元（約新台幣180至270元），夜間入場（通常從晚上10點開始，適合過夜）約10,000至15,000韓元（約新台幣230至350元），如果買月卡或成為會員，費用會更便宜，總之比起其他休閒場所，來得低廉太多了。雖說消費群以中老年人居多，但那也只是比例上的意義，實際上並不乏年輕人來放鬆逗留。韓劇《愛的迫降》中，利正赫的四個班兵和竊聽員鄭萬福到南韓來尋找他，晚上沒地方去，選擇在汗蒸幕集合過夜並交換一天中得到的線索情報，就是這個道理。

↓正如《愛的迫降》中演的，汗蒸幕裡有各種功能性房間，具有不同材質和溫度，滿足不同需求。

↓這間是「紫水晶汗蒸房」，很美耶。

↓森林冷氣房。

其他還有很多房間，有人使用中當然就不方便拍攝了。

↓餐飲服務是汗蒸幕必須提供的重點，二樓這個小賣部可以滿足用餐需求，我是覺得東西並不便宜。

↓結果我身上一毛韓幣都沒有，這邊不能刷卡，領隊借我10000元，買兩個甜筒、一包洋芋片，就打死了。

↓時間一跳，來到了另一間位於大邱市捷運半月堂站1號出口旁的【GreenVill Sauna】汗蒸幕，位於照片中這棟建築的地下一樓。插個題外話，門口這間”Mom’s Touch”是間連鎖炸雞店，後來在別地方也有見到，可惜沒機會嚐嚐看。而左邊這間”Rawen Hair”是間價位偏高的髮型沙龍，感覺很不錯，應該在這裡洗個頭的，我的時間其實夠。

↓很特別，在地下一樓停車場裡。

↓顯然，櫃台的感覺和濟州島龍頭巖海水汗蒸幕大不相同，但入場付費後，一樣會發放制服——女生粉紅色，男生土黃色。而從櫃檯後方的價目表可得知，最基本的入場費是大人9000，兒童5000。大人沐浴+汗蒸+休息，費用是17000韓元。

GreenVill Sauna就沒有分樓層了，門面看著不大，裡頭空間卻相當深，男士澡堂、女士澡堂和公共空間，全都在同一樓層裡，位置很清楚，也不可能有人走錯地方。

↓一樣，通過鞋櫃區就是男士澡堂，只要轉彎進去，觸目所及，裡頭沒有人穿著內褲的，一律都是精光赤條。

公共區域我也去參觀了，一推門進去，裡頭燈光幽暗，哇！怎麼那麼多人！巨大的鼾聲此起彼落，大城市裡人們的作息和濟州島顯然相當不同，也再次感受到了文化衝擊——台灣人應該是不會習慣跟這麼多完全不認識的人一起睡覺打鼾的吧？而這卻是許多韓國人的日常。陌生人的鼾聲，竟然可能帶來群體的溫暖感受，另類坦誠相對的社群時光，真的是很難想像。

公共區域走到底，其實也有單人的休息間，各種功能房、按摩椅與其他休閒設施，燈光暗，又這麼多人躺在地上，就沒有拍了。

還是一樣，我沒有要洗澡也不想睡覺，肚子超餓，只好逛逛小賣部。

↓一包袋裝泡麵要台幣100元？很貴！不過櫃台會提供泡麵碗，也會附送免費泡菜。

↓微波爐、開水機，都可以使用。

↓台灣的超商有單賣這樣的包裝白飯嗎？我沒印象。這不曉得是不是鄭萬福拿的那一款？

↓YA！挑到這款《不倒翁即食辣雞美乃滋蓋飯》，然後一罐甜米露。

↓導遊一直警告我，這很辣！果然是才剛認識我一個多小時。的確有點辣，但也還好，相當夠味。這邊定價韓幣4000，差不多台幣100元，上網查，台灣網店有賣，一碗要台幣216元！

稍稍填了肚子我就出去街上晃了兩個小時才回來。

↓咦？不是說韓國人不時興綁羊角頭了？這小朋友不就綁著？(感謝同行好友丸子姐拍攝並提供這兩張照片。)

韓國是沒有所謂茶葉蛋的，水煮蛋也不單賣，三顆2000韓元。

↓之前眼瞎沒注意，這不就是一拖拉庫韓劇如《鬼怪：孤單又燦爛的神》、《媽媽朋友的兒子》……中女主角都有喝的”Binggrae香蕉牛奶”嗎？趕快來喝喝看——噢！甜爆了，感覺血糖瞬間飆升——也是種文化差異，螞蟻人才受得了的甜度，卻是風行40年、人家從小喝到大的國民飲品。

韓式汗蒸幕，一場全感官的洗禮.，無論是濟州島的龍頭巖海水汗蒸幕，還是大邱的GreenVill Sauna，從入門穿上統一服裝的瞬間，就進入了一場文化碰撞與學習，體驗了韓國人對於生活、身體、和集體的獨特態度，這是異國旅程的趣味，我非常開心，親身經歷了。

【龍頭巖海水汗蒸幕】（용두암해수랜드 Yongduam Haesu Spa Land）

地址： 630 Seohaean-ro, Jeju-si, Jeju-do, South Korea (63150)​

電話：+82-64-742-7000

【GreenVill Sauna】(GreenVill Sauna, Daegu)

地址：10 Jungang-daero 67-gil, Jung-gu, Daegu,

電話：+82-53-427-6665

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