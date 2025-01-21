桃園中壢美食「鍋泰暖桃園中壢店」，位在中壢中原商圈，柏昶新世界商場正對面，從彰化員林夯到中壢的泰式火鍋店，店內裝潢南洋叢林風，還有擺放猩猩玩偶很溫馨。主打泰式南洋鍋物，必點南洋椰林雞湯、南洋咖哩叻沙湯和泰山肉骨茶湯，以單人套餐為主，享有新鮮時蔬、副食、沾醬和冰/霜淇淋無限享用！

鍋泰暖桃園中壢店怎麼去？

鍋泰暖桃園中壢店位於中壢中山東路上，正對柏昶新世界商場，汽機車可停放在商場內。前陣子開幕時我特地來詢問用餐，結果生意太好，沒預約竟然沒位子！因為中壢很少有主打泰式南洋鍋物的火鍋店，所以這家新店一開，我就超級期待！一走到店門口，就被濃濃的叢林風氛圍吸引住了！

鍋泰暖桃園中壢店用餐環境

鍋泰暖桃園中壢店有雙層樓的用餐空間，裝潢以南洋風情為主，融合植栽、藤編吊燈和猩猩玩偶點綴，明亮有質感。搭配舒適沙發座位區，空間寬敞，主要為4人桌。

走上二樓，延續一樓的佈景風格，椅子是藤編設計。還有一間半開放式的小包廂，可容納10人，適合多人聚餐。

鍋泰暖桃園中壢店菜單

鍋泰暖桃園中壢店採自助式點餐，用餐時間為100分鐘，另加收10%服務費。本店採每人一份套餐制，共鍋以身高計費，單點恕不折抵低消及共鍋。主食有牛肉、豬肉、雞肉、鴨肉和海鮮，也可單點。還提供雙人套餐和三人套餐。【完整菜單】

鍋泰暖桃園中壢店菜單

鍋泰暖桃園中壢店會員招募中，加入會員即送專屬優惠券，完成綁定VIP還能領取入會禮！多達11樣美食等你兌換。

鍋泰暖桃園中壢店自助吧

鍋泰暖桃園中壢店的蔬菜自助吧有27種時蔬、火鍋料和副食。原型食材比火鍋料還多，有大白菜、金針菇、高麗菜、南瓜、玉米、杏鮑菇等；火鍋料像是蛋餃、魚餃、丸子、麻吉燒等等，副食也有冬粉、王子麵和意麵喔！

每次去有蔬菜自助吧的火鍋店，我最愛挑選各式蔬菜和菇類，光是這些我就可以夾上好幾回，吃到飽足感滿滿！

沾醬有基本的蔥、蒜、香菜、辣椒、沙茶、醬油、醋，最特別的是泰式酸辣醬，酸甜微辣的口感，清爽又好吃。

副食還有白飯，竟然有麻辣鴨血，超合我口味！還有蝦餅，帶小朋友來也很適合XD

飲料有碳酸飲料、檸檬水、紅茶、熱飲機，還有各式茶包可以自己沖泡。天冷時泡一杯茶包，暖暖身剛剛好！

鍋泰暖桃園中壢店有泰國明果頂級冰淇淋和霜淇淋！明果冰淇淋提供四種口味可選，還有棉花糖、巧克力米、巧克力脆皮、黑糖粉和椰子粉，可以自由搭配點綴冰淇淋喔！

餐點

鍋泰暖桃園中壢店的擺盤也充滿南洋風情，選用藤編盤子呈現食材，海鮮盤上還特地擺放椰子樹裝飾，真的很有趣！來鍋泰暖，不僅能品嚐泰式火鍋，還有多樣點心和飲品可以選擇，選擇相當豐富！

湯頭-南洋咖哩叻沙湯

鍋泰暖將南洋風味帶入火鍋，特別講究湯頭的調製。食材放進去之前，記得先嘗一口湯頭。咖哩叻沙湯頭的特色是濃醇的椰奶與香料香氣，湯底濃郁，辣中帶點甜，涮肉片更是好吃！

湯頭-肉骨茶湯

肉骨茶湯以新加坡白胡椒和馬來西亞藥膳為湯底，湯頭清爽甘甜，加入紅棗和枸杞增添風味。每一口都充滿胡椒香氣，暖心又開胃。

個人套餐-嫩肩霜降牛

鍋泰暖的肉盤端上桌，真的是誠意滿滿！切的厚薄度適中，嫩肩霜降牛的油脂分布適中，肉質軟嫩，口感略帶彈性。

個人套餐-橡飼伊比利豬

橡飼伊比利豬的大理石紋油花真的是太美了！油脂豐潤卻不膩口，肉質柔嫩，讓我相當喜愛！

副食-MAMA麵&泰山打拋豬飯

鍋泰暖的副食除了自助吧，還有泰山打拋豬飯、紫薯粉絲、MAMA麵、讚岐烏龍麵和蛋等可加價選擇。

我很推薦加購泰山打拋豬飯，這可是店內招牌！火鍋還沒煮滾，我們就先嗑上一半，鹹香開胃，酸辣帶勁。

想讓泰式火鍋更具泰味，MAMA麵一定不能錯過！有些人會把麵的調味粉加入湯頭，我自己則喜歡直接把它放進咖哩叻沙湯，這樣味道也很對味！

單點-泰山秘制嫩雞柳

招牌秘制嫩雞柳真的不得不提！配上一顆生雞蛋，沾滿蛋液後，吃起來又嫩又滑！

單點-五福海鮮拼盤

五福海鮮拼盤有鮮蝦、綜合魚片、小卷和蛤蜊，魚片切得厚實，新鮮度很足！

鱸魚與鯛魚煮熟後，魚肉依然完整，不會散開不見蹤影。鮮蝦肉質緊實鮮甜，小卷煮起來Q彈。

單點-爆漿蝦球、熔岩起司芋泥球、椰汁流心球

鍋泰暖的爆漿蝦球、熔岩起司芋泥球和椰汁流心球都很涮嘴，外皮酥脆，內餡爆汁。爆漿蝦球讓人驚艷，蝦肉包裹流心起司與鹹蛋黃醬，滿滿蝦味在嘴裡，口感層次豐富。

熔岩起司芋泥球的芋頭綿密香濃，內餡爆漿起司，鹹甜口感令人停不下來。

椰汁流心球帶來滑順香醇的椰漿，滿足感十足！

單點-無酒精雪花奶油啤酒

雪花奶油啤酒是無酒精的，喝了也不用擔心上路！上面的奶油綿柔軟，鹹甜鹹甜的，下層是沙士，喝起來滑順又有啤酒香。

桃園美食懶人包推薦

關於吃貨熊貓