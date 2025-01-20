藏在桃園火車站旁的「夏烏咖啡」，是一個低調又迷人的隱藏版秘境。或許你曾經光顧過這間頂呱呱，但未必知道，在店內最深處的樓梯上方，竟隱藏著一間充滿日式風情的文青咖啡館。這裡沒有顯眼的招牌，靠的是熟客之間的推薦，成為都市喧囂中難得一見的靜謐角落。

夏烏咖啡《熟豆販售｜純植物甜點 》

探訪夏烏咖啡的過程就像在解一道迷題。從頂呱呱的門口進入，穿過內用區，再沿著樓梯往上走，你會發現這個隱藏的秘境。這份神秘感讓人既興奮又期待，就像找到了一處專屬於自己的秘密基地。

距離桃園火車站只要步行兩分鐘，這裡絕對是鬧中取靜的理想去處。

走進夏烏咖啡，迎接你的是溫暖的木質調與細膩的日式美感。牆面設計簡約素雅，搭配綠意盎然的植物點綴，營造出簡潔卻層次豐富的空間氛圍。

店內的座位區分為吧台、木椅區與和室空間。不管是想與朋友細細聊天，還是獨自享受書本與音樂，這裡總有一個角落能讓你感到自在舒適。

最吸引人目光的就是店內的烘豆區，看著老闆（可能是吧？！）專注地烘焙咖啡豆，空氣中彌漫著濃郁的咖啡香氣，整個午後都染上了溫暖與美好的味道。

店內採半自助服務，沒有額外的服務費，讓人能在輕鬆的氛圍中徹底放鬆身心。

夏烏咖啡的菜單雖然簡單，但每一項都展現了細膩的設計感，主打自家烘焙的咖啡與精緻甜點。這次和朋友們一起點了三款飲品和一道甜點（肉桂捲）。

熱美式 110元

這款經典的美式咖啡濃郁香醇，完美呈現咖啡豆的原始風味，特別適合喜歡純粹咖啡滋味的朋友。搭配肉桂捲更是絕配！

冰羅馬 170元

聽名字就能聯想到義大利風情，這杯飲品像是西西里咖啡的變奏版。

檸檬的清香與咖啡的濃醇交織出絕妙的風味，冰涼爽口的特質更是午後解膩的理想選擇。

斜陽珈琲蘇打 190元

這杯飲品果然美得令人讚嘆！咖啡、柳橙汁和蘇打水的創新搭配，呈現酸甜清爽的口感，再加上漸層的美麗色彩，既滿足了味蕾，也是一場視覺盛宴。不禁讓人聯想到曼谷流行的柳橙咖啡。

太妃糖肉桂捲 NT110元

鬆軟的肉桂捲淋上濃郁的太妃糖醬，頂部撒滿堅果增添脆口層次。

每一口都帶有焦糖與肉桂的濃香，份量剛好，特別適合與朋友一起分享品味。

那天與朋友聚會前，正好在桃園火車站拿了一盒拉布布馬卡龍。粉紅色的荔枝LABUBU搭配咖啡與甜點，不僅增加了視覺上的趣味，也讓這頓下午茶更加熱鬧有趣。

不管你是為了品味一杯手沖咖啡，還是享受甜點的滋味，夏烏咖啡都是個遠離都市喧囂的好去處。店家佛心提供不限時用餐政策，讓這裡成為學生與上班族的私藏愛店。

無論是獨自享受難得的寧靜時光，還是與好友共度愉快的午後，夏烏咖啡都能帶給你溫暖與平和。如果你正在桃園火車站附近找一家特別又充滿文青氛圍的咖啡館，記得把夏烏咖啡列入你的下一站！

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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