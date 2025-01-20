這家餐廳的前身是火鍋店，現在改賣越南河粉啦！老房子搭配可愛的招牌，整體看起來依舊有質感，非常有味道。走進店內，發現座位超多，搭配柔和的燈光營造出溫馨氛圍，完全顛覆一般越南料理店的印象！而且服務態度也很棒，讓人感覺很舒服。

店內的餐具是自助取用，旁邊還備有各式調味料與辣椒。另外，還提供免費的香蘭綠茶，口感清新又特別，喝起來非常舒爽！

雖然主打河粉，但如果不想吃河粉，還有泡麵和雞蛋麵可選！湯頭也很有誠意，像是牛骨湯、清爽湯、酸辣湯，甚至乾拌醬都能滿足不同需求。主食選擇更是多元，有生牛肉片、牛腱、牛貢丸、綜合牛、五花豬、梅花豬、豬肉丸子、綜合豬、雞胸，甚至綜合海鮮都可以選擇！還提供涼拌小菜和飲品，讓人吃得更豐富。

這次Liz選了生牛肉牛骨湯河粉，湯頭清爽又帶著濃濃牛骨香，薄切的牛肉口感鮮嫩。而且豆芽菜和九層塔是另外附上的，可以按照自己的喜好自由添加～

涼拌青木瓜也是一道亮點，上頭灑滿香酥的蔥酥，還搭配一隻蝦子，口感甜中帶酸，完全不辣，味道偏台式，吃起來特別親切。

好啦～今天的分享就到這裡！這裡的牛肉河粉真的好吃又平價，下次想吃河粉時，我一定會再來光顧！

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