終於來整理8月去台東的食記，菜色可能會有些不同請見諒，這家「橋chiao」是台東地頭蛇朋友推薦給我的，真的是隱密到沒有先查會找不到的程度，以各式台東在地特色食材刺蔥、馬告、洛神、月桃等等創新料理，從米飯就能感受用心之處，在靜謐老宅內用餐，別有一番風味！

店家介紹

位於台東市區的「橋chiao」，真的隱密到看不到招牌，在查google map時也會覺得好奇為什麼要加”華陀神醫旁”，因為他真的隱密到必須找到華陀神醫才能找到他

看到這裡有個被植物半遮掩的「橋chiao」就是了！

有超大的庭院，騎機車前往也可以停進去，感覺天氣涼爽也可以在庭院內的室外桌椅用餐

「橋chiao」與一般整修過的老宅散發出的氛圍不同，不刻意的統一色系或風格，反而給人一種回到自己老家吃飯的親切感，店內店外皆是如此~

店內座位非常有限，建議大家可以先至粉專私訊訂位

橋chiao菜單

有米飯套餐及鹹派輕食盤可選擇，還有飲料及甜點~

餐點介紹

我們點了一個刺蔥豆乳豬套餐、長濱月桃海鹽炙燒牛肉飯套餐，單點洛神香煎雞腿排，飲料加價更換為洛神氣泡飲

▼ 刺蔥豆乳豬套餐 $290

套餐細節感滿滿，自家種植的米飯上面用一塊地瓜點綴，莧菜地瓜湯我覺得口味很特別~喜好度很見仁見智

咸豐草的嫩葉做成的烘蛋嫩嫩得很好吃！切面也可以看到層層細節

煎豆腐上面再淋上紅龍果，這道很特別~口味上我蠻喜歡的！

小菜裡我最愛的是涼拌過貓，木耳碎增加口感、黑麻油增加香氣，超清爽！

主菜刺蔥豆乳豬是用豆腐乳加刺蔥調味，與梅花豬肉片、紅蘿蔔、洋蔥拌炒，整體口味也是很特別，是那種沒吃過的味道但又覺得很不錯的！

▼ 長濱月桃海鹽炙燒牛肉飯套餐 $320

牛肉應該是帶有嚼勁的炙燒骰子牛，若期待他是鮮嫩口感的朋友恐怕會失望，但我覺得口感是很不錯的~搭配月桃海鹽有些微獨特香氣~整體我覺得蠻不錯的，但跟其他品項比是想像得到的味道

▼ 單點洛神香煎雞腿排 ( 我忘記價格了 )

超推洛神香煎雞腿排！！！外皮煎得酥脆，裡頭肉嫩多汁，再搭配自製的洛神花醬汁調味，甜鹹滋味好特別！

套餐的紅茶中規中矩，洛神氣泡飲有做漸層~蠻清爽好喝的

結語

整體來說，我覺得是從小細節就可以感受到店家的用心之處，連米飯都煮得那麼好吃~主菜首推洛神香煎雞腿排！是人人都可以接受的味道，刺蔥豆乳豬以及其他小菜因為使用大量台東在地特色食材，大部分人都沒接觸過的食材~所以真的很見仁見智！價格來說我覺得算合理~吃得飽、也很豐富，來台東玩可以來試試這家特色餐廳！

店家資訊

【 橋chiao 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/chiaobridge/

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/chiao_taitung/

▸ 地址｜台東縣台東市浙江路12號（華陀神醫隔壁）

▸ 電話｜0906938089

▸ 營業時間｜11:00-20:00。詳細時間請參考粉專



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