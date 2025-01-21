清新又不失熱辣的美味，絕對讓人一試成主顧！













蝦控鍋 這次我點了他們的蝦控鍋冬粉柴魚湯頭，湯頭是一大亮點，濃郁但不油膩， 喝起來有滿滿的柴魚香氣，還帶著淡淡的甘甜，真的很適合冬天暖暖胃。



吃了一碗蝦控鍋柴魚湯底冬粉，那真的是蝦迷的天堂，簡直把我寵壞了！

首先，柴魚湯底超香，喝一口就能感受到滿滿的海味和柴魚獨有的鮮甜，





整個湯底清爽卻很有深度，不會像濃湯那樣厚重，喝再多都不會膩。





而且裡面真的滿滿都是蝦，數量多到讓人忍不住尖叫！快有10隻蝦在裡面，而且蝦跟我手指一樣粗~

那些蝦子非常新鮮，每一隻都Q彈有勁，剝開殼後那鮮甜的蝦肉咬下去，

























簡直是味蕾的頂級享受。蝦的鮮味融進了湯裡，讓整碗冬粉都充滿了海洋的氣息，





冬粉吸飽湯汁後，滑溜又帶勁，完全不輸主角蝦！

















冬粉煮得剛剛好，軟硬適中，吸附了湯汁的香氣，每一口都充滿滿足感。





配料也很豐富，有蝦子、蛤蜊、火鍋料和青菜高麗菜，雖然簡單，但每一樣都很新鮮。

吃這碗蝦控鍋真的有種「被幸福包圍」的感覺，每一口都讓人心花怒放。

























如果你跟我一樣是蝦控，那這鍋絕對不能錯過，一碗下來，





保證吃得心滿意足，還忍不住回味那鮮甜的湯底和蝦肉的Q彈口感！





這大概是我這幾年吃過最好吃的鍋燒冬粉吧，吃完一碗還想讓人再來一碗~



鱸魚鍋 吃了一碗鱸魚鍋豚骨湯意麵，可以說是溫暖又奢華的美食體驗，





每一口都讓人覺得被滿滿的幸福包圍。

湯底是濃郁的豚骨湯，香味十足但又不會太厚重，









喝起來帶點膠質的滑順感，特別暖心。





而且鱸魚的鮮味完全融進湯裡，那種溫潤的海鮮香氣，





像是輕輕點綴在濃郁的豚骨湯底上，兩者搭配得天衣無縫。

鱸魚片本身非常鮮嫩，每一口都細緻滑順，沒有半點腥味，





吃起來簡直就是大自然的美味禮物。而意麵的選擇也剛剛好，





煮得Q彈又吸滿湯汁，每一口麵都濃縮了湯底的精華，讓人吃得特別滿足。









內容物有魚肉還有丸子以及九孔和鮑魚及蛤蜊與豚骨的湯底加在一起味道極為鮮甜美味，

外加高麗菜和意麵也可為雞絲麵等，享用完這一鍋，充實鮮甜的晚餐，頗值得一試嘗鮮~

整碗麵吃完，既暖胃又暖心，特別是在天氣稍涼的時候，





這碗鱸魚鍋豚骨湯意麵真的像是最貼心的陪伴。





如果你也喜歡這種結合了豐富湯底和高品質食材的料理，





一定要試試看，絕對會讓你愛上它那份溫柔而奢華的滋味！



肉多鍋





一碗肉多鍋意麵豚骨湯，裡面滿滿的梅花肉片簡直讓人感動，





整碗麵彷彿在對肉食愛好者宣示主權：「這裡，就是你的天堂！」

湯底是豚骨湯那種濃醇又溫潤的口感，每喝一口都像是被溫柔擁抱，









特別適合天氣微涼的日子。而重頭戲就是那堆得滿滿的梅花肉片，





每一片都切得恰到好處，好多片的肉片，入口鮮嫩多汁，





帶著豬肉自然的甜香，實在是讓人回味無窮。





有很多的五花肉片和加入蛤蜊還有丸子及高麗菜和鮮蝦與豚骨湯底配合，





飽足感十足的意麵，湯頭鮮甜不油膩，尤其寒冷冬天，來碗鍋燒鮮甜湯物，讓自己身體變得暖呼呼!

意麵吸飽了湯汁，Q彈又有勁，和肉片一起搭配著吃，









每一口都充滿了幸福感。再加上湯裡的青菜點綴，





既解膩又讓整碗麵更有層次感，吃得特別滿足。

這碗肉多鍋真的讓我感受到什麼叫「過癮又溫暖」。





如果你也是愛吃肉的女孩，這一碗一定會讓你幸福到笑出來，





每一片肉都像在告訴你：「人生需要這種充實感！」









海陸鍋 吃了一鍋海陸鍋燒雞絲麵豚骨湯底，真的讓我從第一口暖到心底。





這碗麵可以說是完美詮釋了「豐富但不過頭」的美食哲學。

湯頭選的是豚骨湯底，湯頭鮮甜濃郁但不油膩，帶著豚骨特有的香，





簡直是冬天的最佳治癒系美味。而且湯裡的精華不是只有湯本身，裡面的食材豐富，





加入了雞絲後，整碗湯多了一種淡淡的肉香和滑嫩口感，層次感更豐富。

「海」和「陸」的結合也很到位，鮮蝦和蛤蜊為湯底增添了清甜的海味，





有Q彈的魷魚圈加上新鮮的鱸魚肉塊，梅花肉片不似外面的吃起來有點柴柴的，





一入口鮮甜多汁很嫩，蛤蜊肉大肥美蛤蜊，還有甜蝦吃得真的是大大的滿足，





完全不搶豚骨湯的風頭，反而和雞絲相輔相成，口感上既有彈性也有滑嫩。





麵條是經典的雞絲麵，細細的麵身吸滿了湯汁，入口特別滑順。





雞絲麵部會偏硬口感剛剛好，裡面還有滿滿的蔬菜高麗菜，木耳絲吃起來很脆口，





讓人吃起來有種驚豔以及加分的感受!!



整碗麵吃起來很豐富卻不會太負擔，每一口都有驚喜。對我來說，





這不只是填飽肚子的料理，更像是一場味蕾的溫暖旅行。





如果你也喜歡豐富卻不雜亂的鍋燒麵，這碗海陸鍋燒雞絲麵真的很值得一試，





尤其是在寒冷的天氣裡，一碗就能治癒所有疲憊！





咖哩飯 一份沒有肉的咖哩飯，一開始還有點擔心會不會少了肉的香氣就少了靈魂，但結果真的讓我大開眼界！

咖哩醬的味道很濃郁，香料的層次很豐富，有濃郁的咖哩醬汁，吃起來甜甜鹹鹹的很潤口，





澆上白香的飯，配上幾絲絲海苔，有種畫龍點睛的美味，讓人忍不住一口接一口。





而且裡面的蔬菜表現超亮眼！胡蘿蔔煮得鬆軟但不爛，吸滿了咖哩的味道，





入口瞬間還帶點自然的甜味；



雖然沒有肉，但完全不覺得空虛，反而吃得更輕盈，還有種莫名的滿足感。





搭配白飯一起吃，簡單卻充滿幸福感，好像在品嚐某種回歸初心的味道～

這樣的一碗咖哩飯，真的讓我重新認識「沒有肉也可以很美味」的定義，





適合那些想吃得健康又不想放棄好味道的日子！



























