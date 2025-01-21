最近到高雄楠梓的昌昌鍋燒 藍昌店吃了一碗讓人心滿意足的鍋燒意麵，
這家店果然沒讓我失望，真的有種「回到老家的味道」。
剛踏進店裡，就能感受到濃濃的家常風情，
簡單乾淨的環境和親切的工作人員，讓人一瞬間覺得輕鬆自在。
重點是我真的好久沒吃到那麼好吃的鍋燒，已經30多歲的我，
第一次品嚐到這麼美味的鍋燒，真的一口讓人難忘，
昌昌鍋燒 藍昌店
位在高雄市楠梓區大學十街8號，位在高雄大學附近的新市政，附近很寬敞，
店面也都是蠻大間的，昌昌鍋燒位在大馬路旁的小路上，附近就是7-11，
可謂地理位置非常的優良，我去的時候客人一直進進出出，生意非常好的樣子，
不得不說，吃完這道鍋燒，我才知道為什麼他們家的生意那麼好，
我光點菜時候，菜單上面的三種鍋燒品項都賣完了，
時間才不到8點，7點多，三種鍋燒品項已經都售完，可見生意不一般，
吃完後我也能理解為什麼了!!
他們家的鍋燒算是平價的鍋燒，如果跟其他我吃過的鍋燒比起來，
他們家用料真的比較實在，其他間鍋燒麵沒甚麼料，他們家的料放得很多，
一直吃都吃不完的感覺，用料很大方，值得稱讚!
剛進去店面就覺得店面算是很寬敞，座位很多，感覺整體是蠻乾淨的一個吃美食環境，
以木色為主，椅子是灰色的質感椅子，座位很多，
牆上還有手工的，非常厲害的畫工，桌上有QR CODE可以掃描，點餐使用，
另外還有自助吧的部分，還蠻不錯的，有冬瓜茶和冰水可以喝，
冬瓜茶喝起來像是親自熬煮的冬瓜茶，偏甜但很有冬瓜的香味，喝起來配鍋燒很對味!
餐具的部分也放在自助吧區，這樣比較乾淨環保，
現代響應環保，不使用免洗餐具真的是愛地球的表現，
旁邊還有調味的辣味粉以及醬汁辣椒等，提供你食用!
菜單相當的豐富，有鍋燒還有飯類小吃和炸物等，以及飲料也有，
真的甚多選擇可以吃，價位又不高CP值倒是蠻高的，還蠻不錯的!!
我也有另外點小菜兩個分別為豬耳朵和泰式青木瓜!
點鍋燒時候有多種品項的鍋燒，接著在選你要湯底，然後在選要搭配的是白飯或雞絲麵或是意麵和冬粉等等，這樣子的自由搭配，
讓顧客有更多的選擇，來選擇一鍋自己也喜愛吃的鍋燒物!
豬耳朵
這一道煙燻豬耳朵，真的讓人眼前一亮！
豬耳朵這種食材，平常可能不太會特別注意，但經過煙燻處理後，整個變得不一樣了。
首先，豬耳朵的口感非常有層次，軟Q帶點脆，咀嚼起來很有趣。
外層的煙燻味恰到好處，不會太重，但卻深深滲透到每一絲豬耳朵的纖維裡，
吃起來有煙燻的香氣口感Q彈然後又有咬盡，吃起來很不錯鹹鹹的很入飯~
讓人每一口都能品到那迷人的香氣。多了一絲濃郁的煙燻香，整體的味道相當平衡又耐人尋味。
這道小菜真的非常適合當開胃前菜，完全就是放鬆心情的絕佳搭檔！
吃的時候真的覺得，簡單的食材經過細膩的處理，就能變成這麼有層次感的美味。
如果你還沒試過煙燻豬耳朵，真的推薦挑戰看看，保證會對這道小菜愛不釋手！
泰式青木瓜
最近品嚐了一道微辣的泰式青木瓜沙拉，每一口都像是在舌尖跳了一支熱情的舞蹈！
青木瓜的清脆口感是這道沙拉的靈魂，切得細細的絲，每一根都吸滿了酸辣醬汁，
咬下去清爽又帶勁，特別適合那些覺得一般沙拉太單調的日子。
酸酸辣辣的滋味是絕對的主角，檸檬的清香與一點魚露的鹹香相互交織，
再搭配那微辣的刺激，剛剛好讓味蕾微微發燙，但又忍不住一口接一口。
裡面還有碎花生和乾蝦的加入，讓整道沙拉多了一點堅果的香氣和海鮮的鮮味，
每一口都有不同的驚喜。這是一道既輕盈又充滿層次感的小清新料理，
吃完後完全不會有負擔，反而覺得整個人都被提振了！
對於像我這樣想吃得健康又不想放棄味道的人來說，泰式青木瓜沙拉真的是絕配。
如果想要一點熱帶風情，這道菜就是最好的選擇～
清新又不失熱辣的美味，絕對讓人一試成主顧！
蝦控鍋
這次我點了他們的蝦控鍋冬粉柴魚湯頭，湯頭是一大亮點，濃郁但不油膩，
喝起來有滿滿的柴魚香氣，還帶著淡淡的甘甜，真的很適合冬天暖暖胃。
吃了一碗蝦控鍋柴魚湯底冬粉，那真的是蝦迷的天堂，簡直把我寵壞了！
首先，柴魚湯底超香，喝一口就能感受到滿滿的海味和柴魚獨有的鮮甜，
整個湯底清爽卻很有深度，不會像濃湯那樣厚重，喝再多都不會膩。
而且裡面真的滿滿都是蝦，數量多到讓人忍不住尖叫！快有10隻蝦在裡面，而且蝦跟我手指一樣粗~
那些蝦子非常新鮮，每一隻都Q彈有勁，剝開殼後那鮮甜的蝦肉咬下去，
簡直是味蕾的頂級享受。蝦的鮮味融進了湯裡，讓整碗冬粉都充滿了海洋的氣息，
冬粉吸飽湯汁後，滑溜又帶勁，完全不輸主角蝦！
冬粉煮得剛剛好，軟硬適中，吸附了湯汁的香氣，每一口都充滿滿足感。
配料也很豐富，有蝦子、蛤蜊、火鍋料和青菜高麗菜，雖然簡單，但每一樣都很新鮮。
吃這碗蝦控鍋真的有種「被幸福包圍」的感覺，每一口都讓人心花怒放。
如果你跟我一樣是蝦控，那這鍋絕對不能錯過，一碗下來，
保證吃得心滿意足，還忍不住回味那鮮甜的湯底和蝦肉的Q彈口感！
每一口都讓人覺得被滿滿的幸福包圍。
湯底是濃郁的豚骨湯，香味十足但又不會太厚重，
喝起來帶點膠質的滑順感，特別暖心。
而且鱸魚的鮮味完全融進湯裡，那種溫潤的海鮮香氣，
像是輕輕點綴在濃郁的豚骨湯底上，兩者搭配得天衣無縫。
鱸魚片本身非常鮮嫩，每一口都細緻滑順，沒有半點腥味，
吃起來簡直就是大自然的美味禮物。而意麵的選擇也剛剛好，
煮得Q彈又吸滿湯汁，每一口麵都濃縮了湯底的精華，讓人吃得特別滿足。
內容物有魚肉還有丸子以及九孔和鮑魚及蛤蜊與豚骨的湯底加在一起味道極為鮮甜美味，
外加高麗菜和意麵也可為雞絲麵等，享用完這一鍋，充實鮮甜的晚餐，頗值得一試嘗鮮~
整碗麵吃完，既暖胃又暖心，特別是在天氣稍涼的時候，
這碗鱸魚鍋豚骨湯意麵真的像是最貼心的陪伴。
如果你也喜歡這種結合了豐富湯底和高品質食材的料理，
一碗肉多鍋意麵豚骨湯，裡面滿滿的梅花肉片簡直讓人感動，
整碗麵彷彿在對肉食愛好者宣示主權：「這裡，就是你的天堂！」
湯底是豚骨湯那種濃醇又溫潤的口感，每喝一口都像是被溫柔擁抱，
特別適合天氣微涼的日子。而重頭戲就是那堆得滿滿的梅花肉片，
每一片都切得恰到好處，好多片的肉片，入口鮮嫩多汁，
帶著豬肉自然的甜香，實在是讓人回味無窮。
有很多的五花肉片和加入蛤蜊還有丸子及高麗菜和鮮蝦與豚骨湯底配合，
飽足感十足的意麵，湯頭鮮甜不油膩，尤其寒冷冬天，來碗鍋燒鮮甜湯物，讓自己身體變得暖呼呼!
意麵吸飽了湯汁，Q彈又有勁，和肉片一起搭配著吃，
每一口都充滿了幸福感。再加上湯裡的青菜點綴，
既解膩又讓整碗麵更有層次感，吃得特別滿足。
這碗肉多鍋真的讓我感受到什麼叫「過癮又溫暖」。
如果你也是愛吃肉的女孩，這一碗一定會讓你幸福到笑出來，
這碗麵可以說是完美詮釋了「豐富但不過頭」的美食哲學。
湯頭選的是豚骨湯底，湯頭鮮甜濃郁但不油膩，帶著豚骨特有的香，
簡直是冬天的最佳治癒系美味。而且湯裡的精華不是只有湯本身，裡面的食材豐富，
加入了雞絲後，整碗湯多了一種淡淡的肉香和滑嫩口感，層次感更豐富。
「海」和「陸」的結合也很到位，鮮蝦和蛤蜊為湯底增添了清甜的海味，
有Q彈的魷魚圈加上新鮮的鱸魚肉塊，梅花肉片不似外面的吃起來有點柴柴的，
一入口鮮甜多汁很嫩，蛤蜊肉大肥美蛤蜊，還有甜蝦吃得真的是大大的滿足，
完全不搶豚骨湯的風頭，反而和雞絲相輔相成，口感上既有彈性也有滑嫩。
麵條是經典的雞絲麵，細細的麵身吸滿了湯汁，入口特別滑順。
雞絲麵部會偏硬口感剛剛好，裡面還有滿滿的蔬菜高麗菜，木耳絲吃起來很脆口，
讓人吃起來有種驚豔以及加分的感受!!
整碗麵吃起來很豐富卻不會太負擔，每一口都有驚喜。對我來說，
這不只是填飽肚子的料理，更像是一場味蕾的溫暖旅行。
如果你也喜歡豐富卻不雜亂的鍋燒麵，這碗海陸鍋燒雞絲麵真的很值得一試，
尤其是在寒冷的天氣裡，一碗就能治癒所有疲憊！
咖哩飯
一份沒有肉的咖哩飯，一開始還有點擔心會不會少了肉的香氣就少了靈魂，但結果真的讓我大開眼界！
咖哩醬的味道很濃郁，香料的層次很豐富，有濃郁的咖哩醬汁，吃起來甜甜鹹鹹的很潤口，
澆上白香的飯，配上幾絲絲海苔，有種畫龍點睛的美味，讓人忍不住一口接一口。
而且裡面的蔬菜表現超亮眼！胡蘿蔔煮得鬆軟但不爛，吸滿了咖哩的味道，
入口瞬間還帶點自然的甜味；
雖然沒有肉，但完全不覺得空虛，反而吃得更輕盈，還有種莫名的滿足感。
搭配白飯一起吃，簡單卻充滿幸福感，好像在品嚐某種回歸初心的味道～
這樣的一碗咖哩飯，真的讓我重新認識「沒有肉也可以很美味」的定義，
適合那些想吃得健康又不想放棄好味道的日子！
這是廚房的地方~
不得不說這裡的菜品每樣我都很喜歡吃，鍋燒真的都料多實在且美味，小吃也是美味，
光美味這點，我真的沒話說，不得不稱讚一下，
好久沒吃過這麼好吃的鍋燒了!! 真令人回味無窮~
店內這裡還有洗手間，洗手間的環境很乾淨舒適，然後還附嬰兒座椅，媽媽們可以帶小朋友來吃，
另外提供外送服務!
加上工作人員的服務態度很好，加了不少分~
這樣的一餐，既飽腹又有幸福感，價格也非常親民。
如果你跟我一樣喜歡簡單但有層次的味道，昌昌鍋燒真的很值得一試。
下次路過楠梓，我一定會再來這裡報到！
【昌昌鍋燒 藍昌店 】
FB粉絲頁:https://reurl.cc/RLE9az
店址：高雄市楠梓區大學十街8號，
電話:07 365-3539
營業時間:
週一至週五:上午11:00 - 14:00 、下午17:00 – 22:00
星期六日:11:00~22:00
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