高雄五星級飯店地下室最強的 高雄TAi烘焙坊
不僅在地人都會專程去買，連住宿旅客都會特地先預訂
招牌 招牌手撕丹麥吐司、鳶尾花丹麥、曲奇可頌、巴黎珍珠等都是必買
自家吃或者送禮都是非常棒的選擇
使用頂級麵粉、老麵製作的，讓麵包 烘焙好吃不脹氣
而且非常有自家特色～～
不定期都會推出新品、季節性商品
像我家小孩最愛吃 巴黎珍珠，好吃唰嘴不甜膩
連身邊好幾個女性朋友都直呼高雄最好吃的小泡芙
酥脆可口香甜不刮嘴，軟硬度剛剛好～
限定新品上市:黃金烏魚子 880元、烏魚子鹽可頌90元、瓜瓜樂 85元
TAi 香 烘焙坊 承億酒店
位置：高雄市前鎮區林森四路189號B1
電話號碼： 07 330 0111
營業時間：11：30～20：00
IG：https://www.instagram.com/tai.bread/
粉絲團：Facebook
承億酒店B1美食孵化基地，高雄麵包店 TAi香
每天11點就出爐囉！很多住宿旅客退房也會直接來領取預訂的商品
每天高達20多種麵包、烘焙可選
最近主廚還研發的黑金烏魚子口味的麵包
使用野生烏魚子，加入法國奶油、頂級麵粉，能吃到海洋鮮味的麵包
這裡的服務人員都很窩心，很多麵包也都有提供試吃
鳶尾花丹麥也很搶手，好吃推薦
鹽可頌、吐司每日都很暢銷
加上年底過年過節，很多公司行號都會大量訂購送禮
蔥阿胖，滿滿蔥花很邪惡，愛蔥仔麵包一定要買！
加上在承億酒店內，不定期也會推出伴手禮
讓來高雄旅遊的遊客，也能買到在地特色手信
近期還聯名 Moi，推出 Moi 夢獸序章禮盒，全台首創
MOI造型酥餅-野莓洛神
夢獸造型酥餅-奶皇流心
MOI造型夾心餅乾-蘭姆蔓越莓
夢獸造型夾心餅乾-海鹽花生
亞洲插畫藝術博覽會特別推出的夢獸禮盒，數量有限、推薦送禮
高雄好吃麵包烘焙，一定都要知道 TAi 香
不會讓人失望的TAi香
五星麵包師傅團隊每天新鮮製作出爐
很多麵包控都愛來買!
尼力跟家人也是超愛 TAi香，每次來都要滿滿的大採買才能滿足
自家吃、送禮都很實在
堅持都是新鮮出爐，建議喜歡的都要先預訂
以免太晚去買不到會多跑一趟唷!
買好幾次送朋友吃也都很喜歡
這次看到有幾款新品也入手囉!!!還能吃到季節限定的烏魚子也融入麵包內
還有韓國很夯的紫薯地瓜麵包
這款紫薯地瓜麵包很夯，一推出真的每天都是秒殺賣完
使用紫薯粉搭配57號地瓜，中間還偷偷加入了很軟綿的麻糬，會牽絲唷!
每次都不能少買珍珠巴黎，是小泥巴的愛~~~
我自己也喜歡，每次看電視、追劇都會默默吃完
甚至帶去露營，被小朋友搶著吃
每一款都很經典，當孩子、家人的早餐點心
瓜瓜樂 85元
這款在韓國很紅紫薯地瓜麵包，後來台灣很多地方也有做
使用57號地瓜、鳥越純芯麵粉、蛋、德國發酵奶油、麻糬、純紫薯粉
每一間口味口感都不同，TAi 香 麵包主廚使用在地57號地瓜
搭配紫薯粉，讓麵包看起來很像真的紫薯地瓜
很軟綿唷!而起可以搭配紙袋吃~就不擔心手會弄得髒髒的
這款最近深受小泥巴喜歡
瓜瓜樂一開始看到外表還覺得不討喜，吃了幾口說怎麼那麼好吃
麵包很軟綿香甜不會乾乾的
中間夾帶有麻糬、地瓜泥，整個香甜口感都湧上來
麻糬用量很多，很軟Q會牽絲~~~邊吃邊玩
地瓜格外自然香甜綿密滋潤麵包
如果冰涼涼隔天吃，不用回烤
中間的地瓜吃起來會很像冰心地瓜唷!好吃推薦瓜瓜樂~
一口氣早餐給我吃了兩顆瓜瓜樂
對了!!冰過也好好吃~
隔天沒有回烤，連小孩也說冰過更好吃
推薦給你們試看看，冰涼香甜好吃
黃金烏魚子 880元 1/17上市
TAi 香的吐司一直都很熱賣
季節限定口味加了烏魚子，使用烏魚子
使用日本日清STC法國粉、德國發酵奶油、法國T55法國老麵種、日本煉乳奶油
麵糰內加入研磨過的烏魚子，從裡到外都有滿滿的烏金烏魚子香氣、口感
看起來像髒髒的吐司?!吃起來很唰嘴唷~~
非常有層次，用手撕還可以感受到烏魚子的顆粒
透過手的溫度，讓香氣帶出鮮味
烤過讓帶出優雅焦香引出海味，完全沒有死鹹的風味
是真正烏魚子的鮮味
軟綿口感帶有顆粒口感堆疊，一層一層帶出烏魚子香
用手撕吃很唰嘴，真的會默默一直撕、一直吃
海味香氣的烏魚子，讓手撕吐司更口感更豐富
也可以切片，再進烤箱烤過
香氣、口感都不同，烤過讓烏魚子香氣更香唷!
烏魚子鹽可頌 90元 1/17上市
TAi香 很極力推薦，最近新推出 烏魚子鹽可頌也很推薦嘗鮮
使用日本昭和CDC法國粉，德國發酵奶油，法國T55魯邦液種，日本煉乳奶油，加上烏魚子
鹽可頌口感是帶有Q度與濕潤度，不擔心會乾乾的
引出烏魚子香氣，完全不會有腥味
帶出烏魚子細膩顆粒，還有小塊小塊的烏魚子口感，越吃越香
中間帶有奶油濕潤度，細膩口感香氣瀰漫，帶出烏魚子的鮮味
拿到馬上吃了一塊，默默地吃完~鹹香帶有奶油香氣很順口!
有大小顆粒的烏魚子，口感更加豐富、咬到比較大塊還會爆出香氣
橙香蕾夢
帶有柳橙的香氣與口感，麵包都不擔心乾乾的
非常有層次帶出果香提味
很酸甜順口
桂花栗子
優雅的桂花香氣帶栗子顆粒唷!
TAi香的吐司系列都讓我很愛
招牌手撕丹麥吐司
最熱銷的招牌手撕丹麥吐司，很多回流熟客一次都訂購10條以上
自家吃、送禮都很讚，人氣的高雄伴手禮丹麥吐司
TAi 香 烘焙坊 承億酒店
位置：高雄市前鎮區林森四路189號B1
電話號碼： 07 330 0111
營業時間：11：30～20：00
IG：https://www.instagram.com/tai.bread/
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