高雄五星級飯店地下室最強的 高雄TAi烘焙坊

不僅在地人都會專程去買，連住宿旅客都會特地先預訂

招牌 招牌手撕丹麥吐司、鳶尾花丹麥、曲奇可頌、巴黎珍珠等都是必買

自家吃或者送禮都是非常棒的選擇

使用頂級麵粉、老麵製作的，讓麵包 烘焙好吃不脹氣

而且非常有自家特色～～

不定期都會推出新品、季節性商品

像我家小孩最愛吃 巴黎珍珠，好吃唰嘴不甜膩

連身邊好幾個女性朋友都直呼高雄最好吃的小泡芙

酥脆可口香甜不刮嘴，軟硬度剛剛好～

限定新品上市:黃金烏魚子 880元、烏魚子鹽可頌90元、瓜瓜樂 85元

TAi 香 烘焙坊 承億酒店

位置：高雄市前鎮區林森四路189號B1

電話號碼： 07 330 0111

營業時間：11：30～20：00

IG：https://www.instagram.com/tai.bread/

粉絲團：Facebook

承億酒店B1美食孵化基地，高雄麵包店 TAi香

每天11點就出爐囉！很多住宿旅客退房也會直接來領取預訂的商品

每天高達20多種麵包、烘焙可選

最近主廚還研發的黑金烏魚子口味的麵包

使用野生烏魚子，加入法國奶油、頂級麵粉，能吃到海洋鮮味的麵包

這裡的服務人員都很窩心，很多麵包也都有提供試吃

鳶尾花丹麥也很搶手，好吃推薦

鹽可頌、吐司每日都很暢銷

加上年底過年過節，很多公司行號都會大量訂購送禮

蔥阿胖，滿滿蔥花很邪惡，愛蔥仔麵包一定要買！

加上在承億酒店內，不定期也會推出伴手禮

讓來高雄旅遊的遊客，也能買到在地特色手信

近期還聯名 Moi，推出 Moi 夢獸序章禮盒，全台首創

MOI造型酥餅-野莓洛神

夢獸造型酥餅-奶皇流心

MOI造型夾心餅乾-蘭姆蔓越莓

夢獸造型夾心餅乾-海鹽花生

亞洲插畫藝術博覽會特別推出的夢獸禮盒，數量有限、推薦送禮

高雄好吃麵包烘焙，一定都要知道 TAi 香

不會讓人失望的TAi香

五星麵包師傅團隊每天新鮮製作出爐

很多麵包控都愛來買!

尼力跟家人也是超愛 TAi香，每次來都要滿滿的大採買才能滿足

自家吃、送禮都很實在

堅持都是新鮮出爐，建議喜歡的都要先預訂

以免太晚去買不到會多跑一趟唷!

買好幾次送朋友吃也都很喜歡

這次看到有幾款新品也入手囉!!!還能吃到季節限定的烏魚子也融入麵包內

還有韓國很夯的紫薯地瓜麵包

這款紫薯地瓜麵包很夯，一推出真的每天都是秒殺賣完

使用紫薯粉搭配57號地瓜，中間還偷偷加入了很軟綿的麻糬，會牽絲唷!

每次都不能少買珍珠巴黎，是小泥巴的愛~~~

我自己也喜歡，每次看電視、追劇都會默默吃完

甚至帶去露營，被小朋友搶著吃

每一款都很經典，當孩子、家人的早餐點心

瓜瓜樂 85元

這款在韓國很紅紫薯地瓜麵包，後來台灣很多地方也有做

使用57號地瓜、鳥越純芯麵粉、蛋、德國發酵奶油、麻糬、純紫薯粉

每一間口味口感都不同，TAi 香 麵包主廚使用在地57號地瓜

搭配紫薯粉，讓麵包看起來很像真的紫薯地瓜

很軟綿唷!而起可以搭配紙袋吃~就不擔心手會弄得髒髒的

這款最近深受小泥巴喜歡

瓜瓜樂一開始看到外表還覺得不討喜，吃了幾口說怎麼那麼好吃

麵包很軟綿香甜不會乾乾的

中間夾帶有麻糬、地瓜泥，整個香甜口感都湧上來

麻糬用量很多，很軟Q會牽絲~~~邊吃邊玩

地瓜格外自然香甜綿密滋潤麵包

如果冰涼涼隔天吃，不用回烤

中間的地瓜吃起來會很像冰心地瓜唷!好吃推薦瓜瓜樂~

一口氣早餐給我吃了兩顆瓜瓜樂

對了!!冰過也好好吃~

隔天沒有回烤，連小孩也說冰過更好吃

推薦給你們試看看，冰涼香甜好吃

黃金烏魚子 880元 1/17上市

TAi 香的吐司一直都很熱賣

季節限定口味加了烏魚子，使用烏魚子

使用日本日清STC法國粉、德國發酵奶油、法國T55法國老麵種、日本煉乳奶油

麵糰內加入研磨過的烏魚子，從裡到外都有滿滿的烏金烏魚子香氣、口感

看起來像髒髒的吐司?!吃起來很唰嘴唷~~

非常有層次，用手撕還可以感受到烏魚子的顆粒

透過手的溫度，讓香氣帶出鮮味

烤過讓帶出優雅焦香引出海味，完全沒有死鹹的風味

是真正烏魚子的鮮味

軟綿口感帶有顆粒口感堆疊，一層一層帶出烏魚子香

用手撕吃很唰嘴，真的會默默一直撕、一直吃

海味香氣的烏魚子，讓手撕吐司更口感更豐富

也可以切片，再進烤箱烤過

香氣、口感都不同，烤過讓烏魚子香氣更香唷!

烏魚子鹽可頌 90元 1/17上市

TAi香 很極力推薦，最近新推出 烏魚子鹽可頌也很推薦嘗鮮

使用日本昭和CDC法國粉，德國發酵奶油，法國T55魯邦液種，日本煉乳奶油，加上烏魚子

鹽可頌口感是帶有Q度與濕潤度，不擔心會乾乾的

引出烏魚子香氣，完全不會有腥味

帶出烏魚子細膩顆粒，還有小塊小塊的烏魚子口感，越吃越香

中間帶有奶油濕潤度，細膩口感香氣瀰漫，帶出烏魚子的鮮味

拿到馬上吃了一塊，默默地吃完~鹹香帶有奶油香氣很順口!

有大小顆粒的烏魚子，口感更加豐富、咬到比較大塊還會爆出香氣

橙香蕾夢

帶有柳橙的香氣與口感，麵包都不擔心乾乾的

非常有層次帶出果香提味

很酸甜順口

桂花栗子

優雅的桂花香氣帶栗子顆粒唷!

TAi香的吐司系列都讓我很愛

招牌手撕丹麥吐司

最熱銷的招牌手撕丹麥吐司，很多回流熟客一次都訂購10條以上

自家吃、送禮都很讚，人氣的高雄伴手禮丹麥吐司

TAi 香 烘焙坊 承億酒店

位置：高雄市前鎮區林森四路189號B1

電話號碼： 07 330 0111

營業時間：11：30～20：00

IG：https://www.instagram.com/tai.bread/

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