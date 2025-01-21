迪化街必買伴手禮、私房推薦大公開！

那我一定要推薦香味十足吃起來有嚼勁越吃越涮嘴的【魷布院熱壓魷魚】

下午肚子餓當點心或晚上追劇邊看邊吃最佳選擇！

年節越來越近，雖然年貨大街還沒正式開跑，迪化街有不少賣伴手禮的攤商，已經湧入滿滿人潮

【魷布院】位於迪化街永樂布業商場斜對面，看到排隊人潮跟著排隊就對了

還好有先用Line訂，去拿時現場排好多人呢

到底要怎麼買？ 小編趕快來告訴你！

全台灣皆可冷藏宅配，雙北離迪化街不遠的話，會用lala當天即可享用

保存方式：常溫可放3天 冷藏15天

價格：1包180元、3包500元、10包1600元

10包即可免運喲！！

未滿10包有黑貓冷藏運費225元，台灣離島運費加收100元

攤位上滿滿的魷魚〜看起來還滿新鮮的

他們家的魷魚跟外面的不一樣，全台唯一乾式熟成魷魚(3天)，咬起來超Q而且很鮮甜，非常好吃

看著老闆的製作過程也感覺莫名療癒〜魷魚瞬間膨脹，看起來就像是一個炸蛋

或超大一片仙貝，不僅可愛也超療癒

機器打開傳出懾魂的香味，那煙也好像懂得旋律在空氣中飛舞打轉，好香好香！

接著放進機器裁切，方便手拿食用

買下來一包也只要$166元，現場不怒買幾包對不起自己啦XD

從獨立包裝到紙袋都非常可愛，相當討喜不論送禮還是自用都質感滿分！

買好買滿回家〜

夾鏈袋密封包裝，好保存，可以與家人、同事、朋友共同分享

保存期限及建議食用方式，包裝上都有詳細說明唷

調理方式：微波或氣炸鍋都可以！

常溫可保存2天，冷藏可至兩週喔

魷魚軟嫩Q彈有嚼勁口感，鮮嫩可口不死鹹，有別於市面上傳統魷魚絲

喜歡吃魷魚又怕咬不動的小朋友跟長輩，絕對會讓你一口接著一口

熟成魷魚原味的鮮甜，每口都封存鮮美滋味，大大的滿足讓你越吃越涮嘴、清爽、鹹甜

一口氣吃掉1包！就這個鮮烤魷魚真的很難不愛啊！

小珊珊碎碎念：

走過路過不要錯過！

【魷布院熱壓魷魚】觀光客必買台灣伴手禮，不只適合送給台灣朋友，國外朋友收到也很喜歡

大家趕快手刀去買來吃吃看啦〜

【魷布院】

▶地址：台北市大同區迪化街一段26號

▶訂購請洽官方LINE：@547nodms

▶營業時間：周一到日 12:00-18:00(視情況增減)

▶官方臉書：魷布院 熱壓魷魚

▶官方IG：魷布院-鮮烤魷魚 迪化創始店（@squidcourtyard）• Instagram 相片與影片