有關注我的朋友都知道
最近我一直在尋尋覓覓各種年節禮盒和伴手禮！
畢竟過年快到了
回家後要面對一大群親戚
加上我媽有時候懶得買禮品
這項「重大任務」就自然落到我頭上
於是我只好「奉母命」展開搜尋～
這次就想跟大家分享我的新發現！
絕對是桃園伴手禮推薦的好選擇！
前陣子和朋友去了桃園旅遊
當然立刻開啟我的偵查模式
特別留意桃園伴手禮推薦的各種文章
就在這時，我發現了三陽食品
他們家的特色是販售許多古早味零食
從傳統小點心到年節必備零食應有盡有
甚至還有冬季限定的巧克力系列
而最讓我驚喜的是
他們居然有不少素食零食！
這對我來說簡直是一場及時雨
因為我姑姑一家人吃素
每年要送他們什麼總是很煩惱
但即使是送禮
也得先自己試過味道好不好！
這次我買了三樣素食零食
分別是原味素蹄筋、東坡辣竹輪以及川辣素肉片
首先來說說原味素蹄筋
這款素蹄筋真的出乎我的意料！
其實我原本對素食零食有點偏見
覺得可能會偏柴或沒味道？
但這款滷得非常入味！
還帶著Q彈的口感
追劇時邊吃邊停不下來
結果不小心吃掉了三分之一包……
還好有多買一包！
這款絕對是我心中的桃園伴手禮推薦首選之一～
接下來是東坡辣竹輪和川辣素肉片
先說辣竹輪
口感真的很有層次！
竹輪吸滿了滷汁
咬下去時會有汁水滿溢的感覺
讓人一口接一口！
吃的時候可以細細品味
完全不會覺得膩～
或者也可以像我一樣
先吸乾了竹輪的滷汁
再來慢慢咀嚼品嚐
也另有一番風味～
至於川辣素肉片
比較符合我對素食零食的既定印象
不過麻辣的口味真的很棒
既刺激又開胃
讓整體口感加分不少！
這趟桃園之旅除了發現這家店以外
我還注意到原來今年的台灣燈會就在桃園？
而且剛好三陽位於捷運A22老街溪站附近
買伴手禮超方便！
所以如果下個月大家有計畫去看燈會
千萬別錯過這個桃園伴手禮推薦的好地方！
建議旅途中順便採購幾款零食
直接解決送禮煩惱～
這趟旅程真的意外解決了我過年送禮最大的煩惱
無論是古早味的懷舊零食
還是適合素食者的選擇
都能滿足需求
如果你還在煩惱過年該帶什麼回家
三陽食品絕對值得列入你的桃園伴手禮推薦清單！
如果是住在桃園附近
或者是近期有規劃去桃園旅遊的朋友
都很推薦去逛逛！
如果你也在尋找桃園伴手禮推薦！那就趕快點連結去逛逛吧
桃園伴手禮推薦～三陽食品