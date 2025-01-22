有關注我的朋友都知道

最近我一直在尋尋覓覓各種年節禮盒和伴手禮！

畢竟過年快到了

回家後要面對一大群親戚

加上我媽有時候懶得買禮品

這項「重大任務」就自然落到我頭上

於是我只好「奉母命」展開搜尋～

這次就想跟大家分享我的新發現！

絕對是桃園伴手禮推薦的好選擇！

前陣子和朋友去了桃園旅遊

當然立刻開啟我的偵查模式

特別留意桃園伴手禮推薦的各種文章

就在這時，我發現了三陽食品

他們家的特色是販售許多古早味零食

從傳統小點心到年節必備零食應有盡有

甚至還有冬季限定的巧克力系列

而最讓我驚喜的是

他們居然有不少素食零食！

這對我來說簡直是一場及時雨

因為我姑姑一家人吃素

每年要送他們什麼總是很煩惱

但即使是送禮

也得先自己試過味道好不好！

這次我買了三樣素食零食

分別是原味素蹄筋、東坡辣竹輪以及川辣素肉片

首先來說說原味素蹄筋

這款素蹄筋真的出乎我的意料！

其實我原本對素食零食有點偏見

覺得可能會偏柴或沒味道？

但這款滷得非常入味！

還帶著Q彈的口感

追劇時邊吃邊停不下來

結果不小心吃掉了三分之一包……

還好有多買一包！

這款絕對是我心中的桃園伴手禮推薦首選之一～

接下來是東坡辣竹輪和川辣素肉片

先說辣竹輪

口感真的很有層次！

竹輪吸滿了滷汁

咬下去時會有汁水滿溢的感覺

讓人一口接一口！

吃的時候可以細細品味

完全不會覺得膩～

或者也可以像我一樣

先吸乾了竹輪的滷汁

再來慢慢咀嚼品嚐

也另有一番風味～

至於川辣素肉片

比較符合我對素食零食的既定印象

不過麻辣的口味真的很棒

既刺激又開胃

讓整體口感加分不少！

這趟桃園之旅除了發現這家店以外

我還注意到原來今年的台灣燈會就在桃園？

而且剛好三陽位於捷運A22老街溪站附近

買伴手禮超方便！

所以如果下個月大家有計畫去看燈會

千萬別錯過這個桃園伴手禮推薦的好地方！

建議旅途中順便採購幾款零食

直接解決送禮煩惱～

這趟旅程真的意外解決了我過年送禮最大的煩惱

無論是古早味的懷舊零食

還是適合素食者的選擇

都能滿足需求

如果你還在煩惱過年該帶什麼回家

三陽食品絕對值得列入你的桃園伴手禮推薦清單！

如果是住在桃園附近

或者是近期有規劃去桃園旅遊的朋友

都很推薦去逛逛！

如果你也在尋找桃園伴手禮推薦！那就趕快點連結去逛逛吧

桃園伴手禮推薦～三陽食品