台中炭火鐵板燒推薦！台中WPAPA新品牌、健行路超人氣熱門美食推薦、西式鐵板料理合菜

台中市北區必吃美食「Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理」是人氣早午餐品牌 WPAPA 的全新代表作

創辦人將十餘年的鐵板燒經驗融入炭火烹飪 以西式合菜為主軸 為台中美食地圖增添一筆濃烈的炙熱香氣

半開放式廚房 料理的煙火氣伴隨滋滋作響的鐵板聲令人食指大動 每一道料理都展現了主廚的匠心與實力

加上明亮的採光、溫暖的木質桌椅與白色牆面相映成趣 簡約卻不失格調 提供一個適合與親友歡聚或小酌的溫馨角落

原文:Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理｜大里超人氣早午餐新品牌！主打西式鐵板&炭火料理合菜料理新風貌。菜單價位(台中北區)

Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理

Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理電話:04-2202-0086

Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理營業時間: 11:00–20:00 詳見官網或google商家資訊

Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理ＦＢ: 點我

Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理ＩＧ: 點我

Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理地址:台中市北區健行路445-6號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理為主

文章內有Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理位於台中市北區健行路445-6號 鄰近中國醫、一中商圈

開車的小夥伴們 步行約四分鐘有中正公園地下停車場 停車相當方便 是大里人氣早午餐品牌 WPAPA 的全新代表作

創辦人將十餘年的鐵板燒經驗融入炭火烹飪 以西式合菜為主軸 為台中美食地圖增添一筆濃烈的炙熱香氣

走進店內 迎面而來的是半開放式廚房 料理的煙火氣伴隨滋滋作響的鐵板聲令人食指大動

二樓的用餐空間則截然不同 明亮的採光、溫暖的木質桌椅與白色牆面相映成趣

簡約卻不失格調 特別是靠窗的高腳桌位區 還能俯瞰窗外的街景 為用餐增添了一抹悠閒的美好

提供一個適合與親友歡聚或小酌的溫馨角落

Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理｜菜單價位

以西式套餐形式呈現 價位從515元起跳 從個人套餐至四人套餐都有！

內含蒸蛋、每日例湯、季節炒青菜、肉品主食、海鮮、白飯、特調飲品及甜點

無論是一人獨享 還是與親友共享歡樂時光 都能滿足其需求

每一道料理皆現點現做 從開胃菜到甜點 以多層次的味覺組合展現無可挑剔的豐富性

等候餐時同時 會先招待古早味煎餅及紫蘇梅汁 作為開場小點 煎餅香酥帶點懷舊風味 彷彿將記憶中的古早味呈現於舌尖

而紫蘇梅汁的微酸甜 伴隨紫蘇的清香 恰到好處地喚醒味蕾 為接下來的饗宴拉開序幕

Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理｜每日例湯

以雞腳、貝柱、蘿蔔細火慢熬的清湯 湯頭清透甘甜 毫無油膩感 每一口都像是自然的擁抱

Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理｜暖胃蒸蛋

蒸蛋柔軟清香搭配豐富肉片、彈牙小鳥蛋增添風味及口感 在口中湯汁與蛋香交織 溫暖而滿足

Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理｜季節炒青菜

季節新鮮高麗菜以奶油快炒 鮮脆之餘更帶有迷人的奶香 讓人一口接一口停不下來

Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理｜泰式糖醋里肌

酥炸里肌肉外酥內嫩 糖醋醬汁則融合了泰式酸辣風味 帶有一絲清爽的香氣

每一口都能感受到甜酸的平衡 刺激味蕾但不膩口 是一道開胃的佳品

Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理｜爪哇咖哩豬

以爪哇特有的香料調製 濃稠的醬汁緊緊包裹住豬肉 為味蕾帶來層次分明的刺激

搭配醬汁 每一口都像是在品味一場異國的味覺旅行

Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理｜炭烤漢堡排

漢堡排經炭火烘烤 外皮微焦 散發著迷人的炭香 而內部的肉餡紮實多汁 搭配上山葵

帶有微嗆的風味 更加完美襯托出牛肉的天然鮮甜 是一道經典卻不簡單的料理 必點好物

Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理｜軟殼蟹沙拉

酥炸的軟殼蟹外皮酥脆 蟹肉細膩鮮甜 與清爽的綠葉沙拉和特調醬汁結合 口感豐富卻不失清爽 為套餐增添了一抹輕盈

Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理｜菲力牛排

精選美國牛菲力 以鐵板完美煎至五分熟 外層微焦帶有誘人香氣 內部保留肉汁鮮甜

肉質軟嫩搭配香脆的蒜片、紅酒醬汁增添多層次風味

加上一旁的炒蛋杏鮑菇 簡直是白飯殺手 真的是愛了

Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理｜豆花與奶油煎餅

豆花以濃郁的豆香為基底 搭配兩種風味選擇 泰式奶茶與傳統黑糖

泰式奶茶版融合了奶茶的馥郁與豆香 濃郁而不甜膩

黑糖版則甜度恰到好處 溫潤而香濃

奶油煎餅外脆內軟 搭配鮮奶油 為整場饗宴畫下完美句點

Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理｜紅茶、蘋果汁

新鮮蘋果汁滋味酸甜 紅茶溫潤順口搭配餐點帶來更深的滿足感

Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理以炭烤與鐵板技法重新定義了西式合菜的想像 將創意與味覺的層次感發揮到極致

不論是聚餐或慶祝特別時刻 這裡都是絕佳選擇 建議提前預訂座位 並為自己與親朋好友安排一場難忘的味蕾之旅

經過附近時不妨也來Ruo.t Teppanyaki 鐵板料理嘗嘗看吧