中壢肉麻商行：懷舊風情與特色美食的完美結合

中壢肉麻商行的外觀散發著濃厚的懷舊氣息，木質雙開門設計簡約，卻透著老台灣的溫馨韻味。門口兩側鮮紅的對聯上書寫著「椒麻香」和「味顛四海」，突顯出這家店的獨特招牌風味。腳下的復古棋盤格磚增添了一股樸實的鄉村市集氛圍，讓人一踏入就充滿期待感。

一踏進店裡，彷彿回到了舊時代，牆面用懷舊紅磚打造，搭配日曆、老海報和各種復古小物件點綴。櫃子上擺滿了招財貓和零食，濃濃的台灣市井文化氛圍撲面而來。

座位區的木質桌椅和復古磁磚地板相互映襯，簡約的設計散發溫暖氣息，既復古又舒適。天花板上掛著紅色裝飾品，增添了幾分喜氣洋洋的氛圍，非常適合聚餐拍照打卡！

椒麻拌麵（原味）微辣

這碗椒麻拌麵真的讓人吃了就愛上！麵條粗細適中，牢牢吸附濃郁醬汁，每一口都散發著芝麻香氣與淡淡的麻辣韻味，辣度剛好挑逗味蕾卻不會太過刺激。燙青菜增加清爽口感，再加上半顆溏心蛋更添風味層次。

白玉排骨湯

這碗排骨湯用白蘿蔔搭配鮮嫩的排骨，湯頭鮮甜，再灑上些許蔥花點綴，喝起來貼心又暖胃。

黑金豆乾

黑金豆乾色澤深邃誘人，表面塗滿濃厚滷汁，咬下去滿是彈牙的口感，內裡吸飽了醬香。濃郁的甘醇滋味中還帶點辛香，讓人一口接一口停不下來。

燙青菜

燙青菜保有鮮綠色澤和爽脆口感，搭配簡單調味，清爽不油膩，是健康又解膩的一道綠色美味。

中壢肉麻商行是一家結合懷舊氛圍和美味佳餚的特色餐廳，非常適合懷念老台灣文化的你。趁著空閒時間，帶著好心情來這裡展開一場充滿故事感的美食之旅吧！✨

店家資訊

店名：肉麻商行

地址：桃園市中壢區長江路103號1樓

營業時間：

週二、週三、週五、週六、週日11:00-14:00 / 17:00-20:00

週四11:00-14:00

週一公休

電話：0903-333-417

星期一公休，週四下午不營業，其餘中午和晚餐時段都有營業，用餐時間彈性又方便！