大家都知道~我是火鍋控~~火鍋火鍋~我每個月都要吃上兩三次火鍋
所以我也有個火鍋控女兒
對於台灣人來說，一年四季吃火鍋都不是問題
而~~今天要吃那一家火鍋，這家的特色是什麼，都是我們家考慮的重點
這次~~我們來去青埔吃享享鍋物啦！！
桃園中壢-享享鍋物-青埔青塘店
電話：03-4533678
地址：桃園市中壢區永能路330號 （點選這裡開始導航）
營業時間：11：00~22：30 （下午不打烊）
停車資訊：附近有付費停車場
美食導航帶你走，讓芽月帶你吃
享享鍋物在這幾年的評價都很不錯
不管是在環境或是食材與自助吧無限取用的等級上
都相當的用心
有讓我眼睛為之一亮的感受呀
享享鍋物青埔店雖然在2024年的七月開店
但是還是有很多青埔人都不大清楚
也實在是他們太低調了
他們的位置其實就在青埔鵝莊的隔壁啊！！！
青埔店的空間還蠻大的耶
裡面的位子大概可以坐到近80人
桌與桌的間隔不小
所以大家坐起來也不會顯的擁擠，相當的舒服
牆上的電視牆也有影片會簡單的介紹享享鍋物所使用的食材等重點
在享享鍋物
最吸引的人就是他們的蔬菜吧了
裡面有很多有機蔬果
你瞧瞧，居然有帶皮地瓜.綠色蔬菜.甜玉米，還有香菇鑲肉
更有我超愛的花枝滑，想吃多少就拿多少
來享享鍋物真的要多吃點蔬菜，這些蔬果可是營養滿分呀！！
飲料的部份除了有軟性飲料機之外
還有冰沙.跟咖啡機
這個小朋友會很愛~
這裡除了有泰國的明果冰淇淋之外
還有很少見的塔拉朵義式冰淇淋，這可是號稱愛台灣的義式冰淇淋
裡面有好多很特別的口味
有新竹好米.仙草撞奶.人魚的眼淚
幾乎都有用到台灣的食材，真的不可不吃~還是無限享用哦！！
享享鍋物完整菜單品項
來嚕~~享享鍋物的菜單給大家參考一下
先選套餐模式，再來選湯底，最後決定要吃什麼樣的副餐
在享享鍋物用餐，只要選主餐就好
要吃什麼蔬菜就直接到自助蔬菜吧挑選即可
這樣也不錯，想吃什麼蔬菜就自己來~像這次我就吃了五六塊甜玉米
實在有夠好吃
享享鍋物的鍋底還蠻多樣化的
除了基本的大骨湯底之外，還有那些鍋底你真的要試試的呢？
南洋叻沙湯頭
起初我們以為這個是青花椒湯頭，後來才發現，是南洋叻沙
裡面有蝦子的成份，喝起來鮮味很不錯
如果再加麵下去煮，那也很搭耶
再來點海鮮吧~~酸酸辣辣的滋味很好
山藥牛奶湯底
這一款牛奶湯底，我相信是很多女生的愛
這牛奶湯底的湯頭喝起來很順口，再加上對女生身體很好的山藥
山藥也是個養胃的食材
最棒的是，享享使用的是植物奶，所以如果你是乳糖不耐症的人
這一款牛奶鍋，你可以放心享用，不會讓你的腸胃不舒服
享享真的好貼心
青花椒麻湯底
這個青花椒算的上是今日最驚艷
我原本以為可能辣度會很高
但是沒想到這一款的辣度不會很高，香氣跟麻的感知度很強烈
有點像是剝皮辣椒湯頭的辣，卻是讓你的舌尖麻到會停不下筷子的舒服感
這一款湯頭拿來涮肉非常恰當
很適合我們這種想吃點辣又吃不了麻辣的人~~（笑）
天然發酵酸白菜湯底
冬天嘛~~酸白菜火鍋最能解膩了
尤其享享鍋物用的又是天然發酵的酸白菜
這種天然發酵的食材就是越煮越香，不會煮到後面就沒味
給的酸菜也超多的
愛吃酸白菜的你，主餐再選個五花豬肉，絕配！！！
蔬菜的部份大家都看的到
用的食材真的很好
光是凍豆腐就有黃豆跟黑豆兩種口味
還有花枝漿.連蟹肉棒都是用成本比較高的日本蟹肉棒啊
綜合手工餃 8顆 120元
我是個愛吃蛋餃.燕餃的人
所以通常看到有基隆三記手工餃的選項我都會點來吃
享享這邊除了有三記魚餃之外，居然還有府城手工魚冊跟燕餃
那麼就直接點綜合餃吧~一次全部都要吃光光
手工魚冊真的不能錯過
手切松阪豬套餐 180g 590元
這邊的主餐都是套餐來算，也因為省去了菜盤的份量
所以給的肉肉公克數也很實在
松阪豬涮起來很脆很好吃~180g~吃的好爽~~~（笑）
溫體黑毛嫩臀心套餐 200g / 540元
我第一次吃到這個部位耶
老板說這是後腿豬腱內部，一頭豬只有兩塊，相當的珍貴
所以看到這個嫩臀心我就超級有興趣
到底是什麼口感？？
老板娘說吃過的人都會再回訪~~讓我相當的好奇
這個臀心肉給的肉片厚度好有誠意
而且你們這樣看就知道
臀心肉的油脂不多，所以吃起來熱量也就比較低
口感也很棒，咀嚼起來甜度也很讚~
這個臀心肉我喜歡~~拜託你們要點，真的會讓人眼睛為之一亮
榖飼熟成黑牛翼板 中份 150g/550元
熟成的黑牛翼板啊~~~~ 那個油花看起來好美
只要輕輕涮個幾秒馬上入口~好好吃啊
榖飼熟成黑牛小排 中份 150g / 620元
牛小排跟牛翼板只差了70元
那我要選牛小排~~~~我愛死了牛小排那入口即化的油花甜味
一送入口~那牛肉的甜~~oh my god ~~my god ~~
牛小排超好吃~~好嫩
瞧~~這牛小排的厚度真棒
而涮個幾秒就直接上桌了
這種嫩度真的超棒~~
紅玉低脂嫩雞胸套餐 200g /450元
如果你是平時比較會算熱量，要補充高蛋白質的人的話
那麼這個低脂嫩雞胸，你一定要點來試試
原本我還很不太相信板娘跟我說，很多有在健身的人都會來點這個雞胸肉套餐
雞胸肉就真的比較硬啊~這樣煮下去會好吃嗎？？
這個雞胸肉有特殊處理過了
久煮也不會乾硬
吃起來肉質依舊軟嫩好入口
非常棒
再沾點店裡附上的特製胡椒鹽，味道更上一層樓
超好吃
這個我會想要加點單點來吃耶~好讚哦！！
特選海鮮鍋套餐 630元
身邊也是有不愛吃肉的朋友~那麼就可以選這個海鮮鍋
這個海鮮鍋也是人氣商品
七種食材都在上面，讓你吃的健康又美味
光是蝦子就有兩種，還有一整尾的軟絲
那個軟絲好新鮮，吃起來非常彈牙紮實
還有干貝！
那個蚵仔好飽滿好大顆~對於我這個蚵仔控來說~實在有夠滿足
這個海鮮鍋拿來煮南洋叻沙鍋是最適合不過了！！
這次來享享鍋物用餐，真的有讓我驚艷到
不但有獨特的黑毛臀肉.低脂雞胸肉之外
那個蔬菜自助吧真的太優了，裡面的食材都用的很好
還有愛台灣的塔朵拉義式冰淇淋
你跟我一樣愛吃火鍋嗎~那麼可以來享享鍋物試試這少見的肉品跟優質蔬果吧~~
現在享享鍋物還推出了圍爐外帶組
只要是有購買就馬上送超可愛的限量保冷袋
買3399組的話再加送一盒五隻的肥豬蝦哦~~快來快來~~
店家/景點資訊
- 店家名稱：享享鍋物 青埔青塘店
- 所在地址：320臺灣桃園市中壢區永能路330號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-22:30
- 店家電話：034533678
- 評價：★★★★★
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