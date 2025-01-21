韓國人氣Kyochon Chicken橋村炸雞進軍高雄
台灣7號店 ，於2024/12/24開幕
地點就在高雄夢時代B1
去韓國旅遊,僑村炸雞是列為必吃美食
小昭之前去韓國吃過外送橋村炸雞
現在高雄有門市,一定要來朝聖
🎉 開 幕 慶 活 動 🎊
⚝12/24起~滿400元贈送200現金抵用券(限量5000張)
⚝ 12/25起單筆消費滿NT.400再贈刮刮卡乙張，
還有機會刮中iPhone 16及五星級酒店住宿
⚝ 庫洛米狂迷專屬~單筆滿288元+79元,即可轉扭蛋乙次
現在高雄韓式炸雞有NeNe Chicken、bb.q CHICKEN、起家雞
更多了橋村炸雞可選擇
晚上8點多人潮依然眾多
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內用及外帶的排隊動線有做區隔
下圖為外帶人潮
點餐區
也有販售豆腐鍋、辣炒年糕、泡菜炒飯...等料理
人多時可多利用線上點餐
用餐環境
餐桌擺設
掃桌上QR Code點餐
可樂
送餐速度很快
香鹹蜂蜜橋村炸雞 (10塊) ~339元
+75元升級套餐, 韓苔苔木薯脆片+可樂
韓苔苔木薯脆片就是一般馬鈴薯餅乾,應該點薯條
10塊中有2支雞腿,
外皮酥脆鹹香好吃,雞肉軟嫩多汁,炸的不錯
因應當地雞肉供應限制,在韓國橋村교촌치킨都是炸雞腿為主
青陽香辣熟成全翅 (8塊) ~199元
+60元升級小菜套餐
醃蘿蔔、QQ地瓜球、黃金海帶絲
醃蘿蔔搭配韓式炸雞是絕配
2種炸雞外皮都酥脆,品質上有把關
口感跟蜂蜜口味差不多,就是多了辣醬
這個辣度是孩子無法接受的辣,愛吃辣的朋友會吃的過癮
整體份量不多,但好吃~
一口炸雞一口醃蘿蔔很享受 (醃蘿蔔有點少)
炸雞的油膩感剛好被醃蘿蔔中和,爽口美味
剛吃完森森燒肉,這2位小朋友照樣吃得下去,可見炸雞的魅力多大
外帶打包
200元抵用券需2025/02/03起才能使用
韓式炸雞越來多家進駐高雄
每家風味略有不同,各有各的特色
當天剛好吃完燒肉還很飽,
要不然很想吃辣炒年糕跟豆腐鍋~
🫧口味因人而異,以上僅供參考🫧
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《 橋村炸雞~高雄夢時代店 》
• FB • IG
• (07) 811 0668
• 11:00~ 22:00
• 高雄市前鎮區中華五路789號B1
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