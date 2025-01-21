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高雄-橋村炸雞 Kyochon Chicken~高雄夢時代店《高雄首店》

2025年菜外帶 橋村炸雞 高雄美食 高雄橋村 more
2025-01-21 23:14:00 文字：Chaoerh小昭
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Chaoerh小昭

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韓國人氣Kyochon Chicken橋村炸雞進軍高雄

台灣7號店 ，於2024/12/24開幕

地點就在高雄夢時代B1

去韓國旅遊,僑村炸雞是列為必吃美食

小昭之前去韓國吃過外送橋村炸雞

現在高雄有門市,一定要來朝聖

🎉 開 幕 慶 活 動 🎊

12/24起~滿400元贈送200現金抵用券(限量5000張)

⚝ 12/25起單筆消費滿NT.400再贈刮刮卡乙張，

還有機會刮中iPhone 16及五星級酒店住宿

⚝ 庫洛米狂迷專屬~單筆滿288元+79元,即可轉扭蛋乙次

 

現在高雄韓式炸雞有NeNe Chickenbb.q CHICKEN、起家雞

更多了橋村炸雞可選擇

高雄-橋村炸雞

 

晚上8點多人潮依然眾多

高雄-橋村炸雞

高雄-橋村炸雞\

內用及外帶的排隊動線有做區隔

下圖為外帶人潮

高雄-橋村炸雞

 

點餐區

高雄-橋村炸雞

 

也有販售豆腐鍋、辣炒年糕、泡菜炒飯...等料理

高雄-橋村炸雞 Kyochon Chicken~高雄夢時代店

 

人多時可多利用線上點餐

高雄-橋村炸雞 Kyochon Chicken~高雄夢時代店

 

用餐環境

高雄-橋村炸雞

高雄-橋村炸雞

 

餐桌擺設

高雄-橋村炸雞

 

掃桌上QR Code點餐

高雄-橋村炸雞 Kyochon Chicken~高雄夢時代店

 

  可樂   

高雄-橋村炸雞

送餐速度很快

高雄-橋村炸雞

 

 

     香鹹蜂蜜橋村炸雞 (10塊)   ~339元

+75元升級套餐, 韓苔苔木薯脆片+可樂

高雄-橋村炸雞

韓苔苔木薯脆片就是一般馬鈴薯餅乾,應該點薯條

高雄-橋村炸雞

10塊中有2支雞腿,

外皮酥脆鹹香好吃,雞肉軟嫩多汁,炸的不錯

因應當地雞肉供應限制,在韓國橋村교촌치킨都是炸雞腿為主

高雄-橋村炸雞

 

     青陽香辣熟成全翅 (8塊)   ~199元

+60元升級小菜套餐

高雄-橋村炸雞

醃蘿蔔、QQ地瓜球、黃金海帶絲

醃蘿蔔搭配韓式炸雞是絕配

高雄-橋村炸雞

2種炸雞外皮都酥脆,品質上有把關

口感跟蜂蜜口味差不多,就是多了辣醬

這個辣度是孩子無法接受的辣,愛吃辣的朋友會吃的過癮

整體份量不多,但好吃~

高雄-橋村炸雞

高雄-橋村炸雞

一口炸雞一口醃蘿蔔很享受 (醃蘿蔔有點少)

炸雞的油膩感剛好被醃蘿蔔中和,爽口美味

高雄-橋村炸雞

 

剛吃完森森燒肉,這2位小朋友照樣吃得下去,可見炸雞的魅力多大

高雄-橋村炸雞

 

外帶打包

高雄-橋村炸雞 Kyochon Chicken~高雄夢時代店

200元抵用券需2025/02/03起才能使用

高雄-橋村炸雞

 

韓式炸雞越來多家進駐高雄

每家風味略有不同,各有各的特色

當天剛好吃完燒肉還很飽,

要不然很想吃辣炒年糕跟豆腐鍋~

 

 

🫧,以上僅供參考🫧

 

 

 

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 《 橋村炸雞~高雄夢時代店 
• FB       • IG 
•  (07) 811 0668     
•  11:00~ 22:00 
•  高雄市前鎮區中華五路789號B1 



檢視較大的地圖

 

 

延伸閱讀:

韓國- 外送橋村炸雞 + 炸醬麵

高雄- bb.q CHICKEN 韓式炸雞餐廳~高雄民裕店

高雄-NeNe Chicken韓式炸雞~左營裕誠店

 

 

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橋村炸雞

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美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
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