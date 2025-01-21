久聞同事間傳言市政府站附近有間非常熱門的平價版鼎泰豐巢飯麵食館

位置就在統一百貨斜對面的巷弄離松菸也不算太遠

感覺能在信義區每天有排隊人氣應該表現不會太差

第一次來的時候已過八點但光外帶就等了半小時

店家甚至還有設置號牌燈叫號

廚房空間直接設在半戶外讓人走過都會聞到熱油炒飯的香氣誘人

內用座位區桌數大約有將近10桌

排得比較緊湊維護還算乾淨沒什麼油膩感

不論內用外帶一律都是先點餐付款

內用的餐具放在紫外線箱裡消毒感覺更令人安心

開水跟調味料都可以自取

菜單有中英文對照很國際化

菜色以炒飯、乾拌麵跟許多小菜為主平價親民

什錦小菜 50元

凡是有平價鼎泰豐之稱的店家基本必備這道菜色

以醋跟調味料涼拌海帶、豆干跟冬粉

吃起來脆口清爽很開胃

巢飯的什錦小菜醋味特別突出有著很明確的酸感

燙青菜 50元

大魚大肉之餘也需要補充青菜

請店家清燙的高麗菜份量頗豐

吃起來不軟爛帶著適當的鹹度

鮮蝦紅油炒手 110元

我最喜歡的紅油炒手一份有8顆

紅油醬汁雖然看起來辣油份量很重

但吃起來其實不太有嗆辣度反而更多在辣油香氣

鹹甜微辣的多重滋味裹覆炒手令人意猶未盡

巢飯的炒手一律是鮮蝦餡料

外皮不會太厚實跟內餡比例恰當

吃起來帶點麵皮的嚼勁

每顆都有一隻小蝦仁肉質也很精實Q彈

排骨蛋炒飯 160元

最招牌幾乎人人都會點上一分的排骨蛋炒飯外帶也依舊熱騰騰

份量對女生一般食量來說可以當兩餐吃都沒問題

裹粉油炸的排骨肉質不會乾柴

醬汁醃漬的鹹甜滋味加上表面灑上的胡椒粉偏重口味但很上癮

相對於排骨的調味炒飯本身就清淡很多

除了翻炒的火香跟蛋香之外沒有太多其他調味料

吃起來米飯粒粒分明油亮但不會過分油膩

喜歡偏重口味的話真心推薦跟炒手的醬汁一起品嘗看看

以信義區百貨美食街用餐動輒好幾百來說

巢飯真的味美價格又相對親民

完全可以理解人氣度超高的原因

除了市府之外在合江街也有分店可以品嘗

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2025/01/13

花費: TWD210(紅油炒手+燙青菜+小菜各1)

巢飯麵食館

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Lunch: 11:00-14:00 (週六至14:30)

Dinner: 16:00-20:00

公休日: 週六晚上、週日

有無服務費: No

有無限時: No

低消限制: No

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒110 台北市信義區基隆路一段190巷5號

電話: 0983-352-205



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