2025士林官邸公園和鄰近的士林203號公園迎來了不同的美景。

在寒冷的冬季，士林官邸公園的梅花盛開，公園一角被花香和梅花的美麗所包圍，成為了吸引遊客的熱點。

而在鄰近的士林203號公園，則是落羽松樹林的最佳觀賞季節，宛如進入了一幅大自然的畫卷。

📸士林官邸公園🌸

📌地點： 111台北市士林區中山北路五段460巷4號

⏰開放時間：每天08:00–18:00

☑🚗停車有料｜廁所🚾🚻。

的確，士林官邸公園的梅花每年1月左右會盛開，梅花的清香與美麗景致，總是吸引不少人來此拍照與觀賞。

不過由於氣候的變化，梅花的盛開時間往往受到影響，加上近期還有一波寒流來襲，有可能會加速梅花的凋謝。

梅花的開與謝總是能夠為人帶來不一樣的感受，每次來訪總是可以欣賞到盛開的梅花，感受它們的美麗！

士林官邸每年舉辦的各種花卉展覽，是北台灣非常受歡迎的花藝活動景點之一。

不僅有各式各樣的美麗花卉展示，遊客還能遊逛這個擁有百年歷史背景的園區，這裡原本是台灣歷史上重要人物的官邸，現在則是變身為歷史、文化和自然美景的好地方，彷彿是一次視覺和知識雙重的旅行體驗。

士林官邸的梅樹大多是白梅，每朵梅花的花瓣微微向外展開，散發著獨特的清香，令人陶醉。

梅花的盛開期大約會持續2到3週，這段時間內，遊客能夠欣賞到滿樹梅花的美景。

然而今天來訪有些花瓣已經開始飄落，隨著花瓣隨風飄雪，彷彿是一種告別，也讓人更珍惜每一刻的盛開景象。

除了梅花的美麗景觀外，士林官邸公園的設施也非常完善，是一個適合全家大小前來踏青的好地方。

公園內有多條小徑，遊客可以在這小徑上悠閒地散步，欣賞周圍的自然景色。

這些小徑兩旁種植著各式樹木、植栽花卉，讓人感受到四季變換的美麗。

公園內也有休憩區和座椅，走累了可以在這停下腳步，稍作休息，享受片刻的寧靜。

📸士林203號公園🌸🌳

📌地點： 111台北市士林區中山北路五段378巷26號

⏰開放時間： 24 小時營業

☑🚗停車有料｜廁所🚾🚻。

士林203號公園梅樹雖然不多，但因為栽種得密集，每年梅花盛開的時候，依然能展現出一片迷人的小景象。

當梅花朵朵綻放，花朵的純白和周圍的自然景色相映成趣，雖然數量不多，但這樣的景象反而讓這裡的梅花更顯得特別和靜謐。

這裡的落羽松也是一個美麗的景點，尤其在冬季，樹葉變成金黃色的時刻，整片林區宛如一幅詩意的油畫，充滿了浪漫與夢幻的氛圍。

尤其是落羽松在秋冬季節的黃金色調特別迷人，當光線透過樹葉照射進來，景象更美~~

這片落羽松林的獨特景色建議拍攝時段是靠近中午，當陽光照耀，每一個角度都能捕捉到美麗的畫面。

這樣的景色讓人不禁想停下腳步，靜靜欣賞自然的美妙，這裡不僅是冬季的絕佳景點，也是全年任何季節都適合來散步、放鬆心情的場所。

在冬季時刻落羽松樹葉會由綠轉黃，整片樹林彷彿披上了一層金色的外衣。

加上這裡落羽松樹高大挺拔，樹幹筆直，樹葉呈現出濃烈的秋冬色調，踏入公園彷彿進入了一個夢幻的世界，四周寧靜而幽美，坐下來聆聽，只有樹葉隨風搖曳的聲音。

這樣色彩好美~~

士林203號公園除了落羽松景觀外，也是粉適合散步和休閒的地方，公園內設有步道和休憩區，遊客可以悠閒地散步，享受大自然的寧靜。

落羽松的最佳觀賞時機通常是在10月到12月之間，尤其是12月，樹葉的顏色最為鮮艷。

若你希望在相對少人的情況下欣賞這片落羽松的美景，建議可以選擇早晨或傍晚來訪，這時的光線最為柔和，拍攝效果也不錯。

不過在冬季拍攝落羽松，即使樹葉已經掉滿地，這樣的景象也有其獨特的魅力。

散落一地的金黃樹葉，與光影交織，為整個林間小道增添了一層詩意的氛圍。

樹葉的自然掉落反而讓畫面更具層次感，像是大自然的一幅寫實畫，充滿了生命循環的韻味。

士林官邸公園和士林203號公園各具特色，無論是梅花的香氣還是落羽松的黃金色調，都能讓人感受到大自然的美好與四季的變換。

在梅花盛開的士林官邸公園，可以感受到梅花的清香，體會寒冬中的一絲溫暖~~

在士林203號公園，落羽松的金黃樹葉營造出一片寧靜的美景，無論是放慢步伐靜靜心；還是想捕捉美麗的風景，這裡也不錯！

有興趣的朋友可以來走一走喔~~

附近的志成公園也有梅花綻放，雖然這次來訪也是過了最佳觀賞期，但仍能感受到梅花的淡雅與清香，期待明年有緣再訪~~

📸台北士林志成公園🌸

📌地點： 臺北市士林區中正路與志成街交叉口

⏰開放時間： 24 小時營業

☑🚗停車有料｜無廁所🚾🚻。