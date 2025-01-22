2025士林至善園內的梅樹再次迎來了盛開的時刻。

這是我第一次初訪，入園後沿著蜿蜒的小徑行走，眼前不斷浮現出典雅的中國風建築，彷彿步入了一個充滿古典韻味的中國風世界。

每座亭台樓閣、每條曲徑通幽的橋梁，都讓我感受到濃郁的文化氛圍，彷彿穿越時空，置身於古老的畫卷中。

📸至善園🌸

📌地點： 111台北市士林區至善路二段221號

⏰開放時間：每天08:00–17:00

☑🚗停車有料｜無廁所🚾🚻。

至善園除了可以欣賞梅花的美麗，園內還有許多幽靜的小徑供遊客漫遊。

沿著小徑悠閒散步，讓人不自覺地放鬆心情，相信在夏季時刻，坐在樹蔭下，輕拂的微風與自然的氛圍，定能帶來一份清涼與舒適，消暑一整個夏日。

對我而言，除了梅花的美麗，冬日的氛圍更是讓人陶醉。

梅花在寒冷的季節綻放，這份冬季的美感給人一種與世隔絕的安靜，彷彿進入了另一個時空。

沉浸在這樣的自然景觀中，此時此刻可以完全放鬆身心。

梅花的花瓣微微向外綻放，純白的花朵在寒冷的冬日中顯得格外溫暖。

凝視著眼前盛開的梅樹，再看著周圍的中國風建築，像是來到一個寧靜的桃花源，景色粉美，而心粉平靜。

附近也是著名的國立故宮博物院，周圍的建築風格也具有濃厚的中國式特色，但是…我卻從未去參觀過，每次經過都讓人感受到一股歷史與文化的底蘊。

而在這裡梅花和八重櫻也在盛開，為周圍的景色增添了不少色彩。

這裡只是一個小點！(單純只是來這邊欣賞花兒的話！)

如果只是想來這裡走走、放鬆心情，也是一個不錯的選擇。

士林至善園附近的另一個景點是原住民文化主題公園，這裡的落羽松林在冬季變成一片金黃的美景，無論是從遠處還是近距離觀賞，都讓人感到驚艷。

不過遺憾的是，這次來訪時已經過了最佳觀賞時期，只能期待明年有緣再訪，親眼見證這片金黃樹林的迷人風貌。

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📸原住民文化主題公園🌳

📌地點： 111台北市士林區至善路二段

⏰開放時間： 24 小時營業

☑🚗停車有料｜無廁所🚾🚻。