位於台北士林的雙溪公園，融合了自然、歷史與人文的美麗景致。

每年冬天，隨著寒風逐漸襲來，梅花悄然綻放，成為公園的亮點。

走進公園，梅花的香氣彷彿將你帶離都市的喧囂，讓人感受到一份平靜與寧靜。

📸台北士林雙溪公園🌸

📌地點： 111台北市士林區福林路307號

⏰開放時間： 24 小時營業

☑🚗停車有料｜廁所🚾🚻。

當你走在這些步道上，可以欣賞到中國風建築的獨特之美。每個角落都展現著不同的亭閣風格，蜿蜒的曲橋和假山假水巧妙融合，形成一幅和諧的畫面。

即使置身繁忙的都市，這裡卻彷彿是一片寧靜的世外桃源。

雙溪公園的梅花樹並不算多，但每一朵梅花似乎都有獨特的生命力，與周圍的環境和諧融合。

園中的小徑蜿蜒曲折，彷彿引領遊人走進一個夢幻般的世界。當陽光灑在梅花上，花瓣隨風輕輕搖曳，彷彿在低語著冬季的純潔與寧靜。

站在公園的一角，望著滿樹梅花與遠處山水景交織成一幅美麗的畫卷。

雖然這裡只是一個小點！不過~~來走走也是不錯！

國立中正紀念堂是北台灣最具代表性的歷史文化地標之一，每年冬天都吸引著不少遊客前來賞梅。

與士林雙溪公園的自然純粹不同，這裡的梅花像是承載著深厚的歷史意義，讓人感受到不一樣的文化氛圍。

📸國立中正紀念堂🌸

📌地點： 111臺北市中正區中山南路21號

⏰開放時間： 24 小時營業

☑🚗停車有料｜廁所🚾🚻。

在寒冷的冬季，梅花彷彿成為這裡柔情的象徵。

每當陽光灑落在梅花上，周圍的冰冷氛圍似乎都被驅散，只剩下溫暖的陽光與盛開的梅花。

無論是來此散步賞花，還是悠閒地帶著親子來玩，都是一種愜意的享受。

中正紀念堂的衛兵交接儀式也是來訪遊客的必看亮點，吸引眾多觀光人潮。

鄰近的櫻花▲▼也正準備綻放，為即將來臨的春天接力。

即使在冬季，這裡依舊充滿精彩，值得一遊。

梅花區域主要分布在大孝門和大忠門區域，其中大忠門一帶的宮粉梅格外迷人，不過花況還需再等等。

現在只是白梅盛開的時候，若想賞花的遊客最好儘早前來，因為花況可不等人。

▼大忠門一帶宮粉梅。

梅花在冬季的盛開，從士林雙溪公園的自然之美，到中正紀念堂的歷史深度，每一株梅樹下的停留，都讓我感受到台灣冬天獨特的韻味。

中正紀念堂四周還有各式花卉植栽可供欣賞，由於佔地廣大，不妨放慢腳步，靜靜地享受每一處的美景。